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桃園豬證明標章讓您吃安心 鮮魚箱讓您吃方便

聯合報 / 圖、文／桃園市政府農業局
桃園市政府力推本地產黑豬肉，鼓勵消費者選購在地食材。
桃園市政府力推本地產黑豬肉，鼓勵消費者選購在地食材。

今年1月1日起開放含萊克多巴胺美豬進口，桃園市政府擬定「桃園市養豬產業升級發展策略三顆心」政策，穩定桃園養豬戶生產、改善豬場環境、提升屠宰冷鏈物流體系。為有效區隔國產與進口豬肉，市府推出「桃園豬證明標章」推廣桃園黑毛豬，強調在地飼養特色。

桃園市政府推出「桃園豬證明標章」推廣桃園黑毛豬，強調在地飼養特色。
桃園市政府推出「桃園豬證明標章」推廣桃園黑毛豬，強調在地飼養特色。

農業局表示，桃園市的養豬產業在養約13萬頭豬、年產值約20億，飼養數量全國排名第7，其中以黑毛豬飼養為主要品種，約占總飼養量7成，與屏東縣分居南北重鎮，在北台灣供應鏈占居重要地位。

農業局表示，不同於中南部的商用白豬品種，黑毛豬因育成時間長，油花分布均勻、肉質鬆軟、甘甜、口感較Q彈等特性，深受消費市場喜愛。為推廣在地飼養黑毛豬，市府以「桃園豬證明標章」出發，替民眾把關食安，也為桃園養豬產業加值。

農業局表示，桃園豬證明標章接下來將會在本市各畜牧場、承銷通路商及店鋪推動；目前桃園市有8場豬隻屠宰場，為輔導國產肉品冷鏈升級及傳統屠宰場轉型，桃園市肉品市場也正規畫興建冷鏈設施，因應未來國產肉品產業鏈。

另一方面，疫情雖已減緩，但為避免民眾外出增加群聚風險，桃園市政府輔導桃園區漁會推出線上購物、宅配到家的零接觸服務，藉由桃園區漁會處理訂單、全國漁會統一包裝出貨的方式，合作推出1000元至2000元的5種鮮魚箱組合，讓市民在家就能採購生鮮魚貨。

魚肉是很好的蛋白質來源，桃園區漁會推出鮮魚箱後廣受好評，因應民眾需求，漁會7月7日更推出升級版鮮魚箱組合升級版，5種升級版的組合內容，包括有蒲燒鰻、石班、午仔魚、鯧魚、鱸魚、土魠魚、虱目魚、鮭魚、鯖魚、鯛魚、生凍小卷、白蝦仁以及花枝丸等，都是國人喜歡消費的海產，歡迎民眾選購。鮮魚箱訂購網址：https://forms.gle/SMx92CxHEiML5CNY9 或週一至週五0800-1700，桃園區漁會：03-3830993或03-3835601，漁會窗口：張小可。

桃園區漁會推出鮮魚箱後廣受好評，5種升級版的組合內容包括有蒲燒鰻、石班、午仔魚、鯧魚、鱸魚、土魠魚、虱目魚、鮭魚、鯖魚、鯛魚、生凍小卷、白蝦仁以及花枝丸等，都是國人喜歡消費的海產。

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虱目魚

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