桃園親子館特色多元 玩樂中學習更拉近親子距離

親子館：共學共玩好所在

桃園市為落實及推動友善托育資源服務，近年積極設置親子館，目前於桃園區、中壢區、八德區、平鎮區、楊梅區、新屋區、觀音區、大園區、蘆竹區、大溪區及龜山區設置19間親子館及3輛行動親子車，提供0至6歲幼兒及家長共學、共玩友善育兒資源，並依兒童發展需求辦理親子成長交流活動及育兒講座、教玩具外借、融合式服務等，更藉3輛行動親子車增加機動性，深入社區提供在地化服務。

中壢親子館

中壢親子館與專業劇團合作，主打「親子劇場」，專為2歲以下幼兒設計「寶寶劇場」，透過生活經驗發想出好玩的戲劇遊戲，搭配豐富場景道具與音樂，再由演員以生動活潑的聲音與肢體動作帶動氣氛，讓小朋友感受戲劇傳達的美感與意涵。

中壢親子館更有專職人員創新演出的「迷你劇場」，推出適合親子共賞的戲劇表演，運用平易近人、生活化的題材，搭起親子間親近彼此的橋樑。

中壢親子館有專職人員創新演出的「迷你劇場」，推出適合親子共賞的戲劇表演，運用平易近人、生活化的題材，搭起親子間親近彼此的橋樑。

龜山大華親子館

鄰近機場捷運A8站的龜山大華親子館，是全市首座結合捷運互動探索之兒童安全樂園，館內依照年齡高低區分的遊戲空間，並主打交通安全教育體驗活動。交通安全區讓孩子可以坐上遊戲車成為小小駕駛，學習停等紅燈或辨識交通號誌；機捷互動區則讓孩子刷卡進站，模擬搭機捷，在玩樂中對大眾運輸工具有更深認識，喜歡汽車、捷運的小朋友絕對不容錯過。

除了交通安全區、捷運互動區外，館內還有別具特色的中醫體驗區、祖孫共融區等9大主題區可遊玩，館內也辦理親子系列課程，有助於提升親子安全知能，同時增進親密度，享受優質的親子共玩空間及育兒資源。

龜山大華親子館結合捷運互動探索，小朋友可模擬搭捷運刷卡進站，在玩樂中對大眾運輸有更深認識。

龜山大華親子館提供小朋友體驗開車上路，認識「紅燈停、綠燈行」等交通規則，從玩樂情境中學習更加分。

中壢五權親子館

中壢五權親子館有全市首創的居家安全展示區，設置家庭居家環境布景，可讓孩子藉由觀察居家空間規畫，學習如何「打造安全家」；透過逼真的展示空間，讓孩子彷彿走入家中，學著思考如何規畫安全的居家環境，當一個小小設計師，更在心中種下居家安全意識的種子。

楊梅雙榮親子館

楊梅雙榮親子館標榜「手作｣特色，每季調整整體空間營造，更換場館主題，並搭配館方提供的主題性手作玩具，讓孩子身處貼近現實生活的情境，扮演警察、消防、農夫等各式各樣的角色，體驗生活，引導孩子在情境中發展認知能力。

市府社會局指出，手作玩具係由工作人員參照在地文化、生活特色及遊戲需求所設計製作，有助孩子體驗到更貼近生活的經驗，增添親子對玩具的親近感及驚喜感，也是獨一無二的教玩具，不容錯過。

楊梅雙榮親子館主打「手作」教玩具，館內有多個角色扮演區，其中農夫區讓小朋友體驗淳樸的農村生活，同行的阿嬤在一旁也回味往日時光，祖孫同樂。

楊梅雙榮親子館標榜「手作｣特色，場館內玩具都是手作風，小朋友正在體驗如何當一個小小釣手。

桃園市今年也跟上國際趨勢，為落實兒童權利公約，由八德親子館規畫「小小遊戲設計師」公民參與活動，藉由邀請一般與身心障礙親子家庭，辦理一系列共融參與式工作坊，每位幼兒都可以表達出自己的遊戲需求，並在館場內規畫一個大家能夠「一起玩」的友善空間、遊戲或遊具，實踐兒童權利公約「表意權」及「遊戲權」精神，日後可望成為全市發展兒童權利的先驅。

桃園親子服務網

https://www.taoyuan-parent-child.tw/new/index.php

桃園各地區的親子館據點(https://www.taoyuan-parent-child.tw/new/location.php)

桃園市政府社會局 廣告