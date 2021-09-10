受到先前疫情影響，「台東最美星空音樂會」不斷延期，而近日疫情趨緩，《台東最美星空》臉書專頁就帶來好消息，9月開始至10月將會有7場星空音樂會，各場次將另外公告開放報名時間，活動現場也會實施人流管制，若超過容留量上限，將採取1出1進方式，讓旅客能夠安心抬頭數滿天星並聽著療癒的音樂放鬆。

台東縣政府邀請大家聽著療癒的音樂，一起抬頭數星星。

本次台東最美星空音樂會規劃最新7個場次，分別為9/4卑南鄉杉原灣沙灘、9/10海端鄉布農族文化館、9/11延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區、9/18長濱鄉八仙洞遊憩區、9/25綠島鄉人權紀念公園、10/2大武鄉尚武濱海公園以及10/9關山鎮關山親水公園。

7場台東最美星空音樂會皆採線上實聯制，《台東最美星空》臉書專頁會再公布各場次開放登記報名時間，配合主管機關及中央流行疫情指揮中心實施人流管制，若超過容留量上限後，將採取1出1進方式辦理，登記非保證入場及優先入場順序，實際入場以現場順序為主，也請參與活動旅客遵守防疫規定，全程戴好口罩、全面禁止飲食，星空市集取消。

台東縣政府提醒旅客參與音樂會的同時，也要遵守防疫規定，全程配戴口罩。

活動資訊：

活動時間：19:00-21:00

入場時間：18:00起開放入場



卡司陣容：

09/04 卑南鄉 杉原灣沙灘

Abao阿爆（阿仍仍）

Nanguaq那屋瓦 #Dremedreman曾妮 #Makav真愛



09/10 海端鄉 布農族文化館

尋人啟事The Wanted

東布青



09/11 延平鄉 舊鹿鳴橋遊憩區

親愛愛樂 #弦樂團

Buklavu布古拉夫文化藝術團



09/18 長濱鄉 八仙洞遊憩區

NSO國家交響樂團 #演奏家群

加走灣少年合唱團



09/25 綠島鄉 人權紀念公園

告五人 Accusefive

斯馬里奧& 古水靈



10/02 大武鄉 尚武濱海公園

范宗沛（范團團）Cello Fan

李哲音€ 豎琴獵人

台東家扶森巴鼓隊



10/09 關山鎮 關山親水公園

李千那

盧學叡 Afalian Lufic

SE里山合唱團



台東星空下一起遵守防疫規定

因應疫情關係，星空市集取消

全場佩戴口罩、全面禁止飲食



最美星空官網: https://www.xn--kpr063bjtawn699e24g.tw/

台東最美星空粉絲頁:https://www.facebook.com/StarryTaitung

※最新活動確切資訊，依主辦單位官方網站公告為主。



台東縣政府交通及觀光發展處 廣告