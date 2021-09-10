台東最美星空音樂會
受到先前疫情影響，「台東最美星空音樂會」不斷延期，而近日疫情趨緩，《台東最美星空》臉書專頁就帶來好消息，9月開始至10月將會有7場星空音樂會，各場次將另外公告開放報名時間，活動現場也會實施人流管制，若超過容留量上限，將採取1出1進方式，讓旅客能夠安心抬頭數滿天星並聽著療癒的音樂放鬆。
本次台東最美星空音樂會規劃最新7個場次，分別為9/4卑南鄉杉原灣沙灘、9/10海端鄉布農族文化館、9/11延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區、9/18長濱鄉八仙洞遊憩區、9/25綠島鄉人權紀念公園、10/2大武鄉尚武濱海公園以及10/9關山鎮關山親水公園。
7場台東最美星空音樂會皆採線上實聯制，《台東最美星空》臉書專頁會再公布各場次開放登記報名時間，配合主管機關及中央流行疫情指揮中心實施人流管制，若超過容留量上限後，將採取1出1進方式辦理，登記非保證入場及優先入場順序，實際入場以現場順序為主，也請參與活動旅客遵守防疫規定，全程戴好口罩、全面禁止飲食，星空市集取消。
活動資訊：
活動時間：19:00-21:00
入場時間：18:00起開放入場
卡司陣容：
09/04 卑南鄉 杉原灣沙灘
Abao阿爆（阿仍仍）
Nanguaq那屋瓦 #Dremedreman曾妮 #Makav真愛
09/10 海端鄉 布農族文化館
尋人啟事The Wanted
東布青
09/11 延平鄉 舊鹿鳴橋遊憩區
親愛愛樂 #弦樂團
Buklavu布古拉夫文化藝術團
09/18 長濱鄉 八仙洞遊憩區
NSO國家交響樂團 #演奏家群
加走灣少年合唱團
09/25 綠島鄉 人權紀念公園
告五人 Accusefive
斯馬里奧& 古水靈
10/02 大武鄉 尚武濱海公園
范宗沛（范團團）Cello Fan
李哲音€ 豎琴獵人
台東家扶森巴鼓隊
10/09 關山鎮 關山親水公園
李千那
盧學叡 Afalian Lufic
SE里山合唱團
台東星空下一起遵守防疫規定
因應疫情關係，星空市集取消
全場佩戴口罩、全面禁止飲食
最美星空官網: https://www.xn--kpr063bjtawn699e24g.tw/
台東最美星空粉絲頁:https://www.facebook.com/StarryTaitung
※最新活動確切資訊，依主辦單位官方網站公告為主。
台東縣政府交通及觀光發展處 廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言