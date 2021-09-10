獨「嘉」秘境風華再現 竹崎觀音瀑布美景搶先看！

嘉義縣早期熱門景點，老嘉義人青春美好回憶－竹崎觀音瀑布，即將在年底風華再現！懷舊秘境新風貌搶先看，還有獨「嘉」好吃好玩特搜，快筆記來「嘉」玩一波！

擁抱優美綠意中的秀麗飛瀑

竹崎觀音瀑布位在竹崎鄉文峰村，四周青翠群山圍繞，多座飛瀑從溪谷兩岸峭壁上直瀉而下，白鍊如銀或萬馬奔騰或靈秀絹細，園區富含平均每立方公分1.2萬個負離子，濃度含量在全台森林及瀑布區應屬前3名，快來大口深呼吸，洗淨因世界紛擾變動不安心靈，沿階而上尋找青山碧水間觀音那抹微笑吧！

體驗懷舊美好童趣手作

享受完身心靈瀑布ＳＰＡ體驗，就來動動手體驗不一樣復古手作ＤＩＹ吧！有懷舊風手作造紙，最適合親子體驗傳統工藝樂趣，還可加入花草素材，發揮創意玩出專屬ＳＴＹＬＥ！手作達人們更可挑戰經典古早味童玩草蚱蜢，用檳榔樹葉為材，在老師巧手教學下變成一隻隻翠綠鮮活草蚱蜢，成就感指數百分百！

手作造紙體驗。圖／嘉義縣文化觀光局提供

品嘗美味在地手路菜

出門玩樂更要品嘗在地經典美食！就到新田園土雞城，品嘗道地手路菜「茶油雞」及在地新鮮食材烹製各式美味料理，讓人忍不住食指大動！更別錯過文峰遊客中心2樓山坡咖啡，清涼手工愛玉與阿里山精品咖啡，隱藏版美味下午茶讓人回味無窮。還有以傳統工法烘焙出的濃郁香甜龍眼乾及阿里山精品金萱茶，在地限定伴手禮等你來嘗鮮！

新田園土雞城茶油雞。圖／嘉義縣文化觀光局提供

推薦順遊行程：

山坡咖啡（文峰遊客中心2樓）→竹崎觀音瀑布→新田園土雞城→金獅廣福宮（舊紙寮巡禮）→聰田製茶廠（造紙體驗）→出水坑步道

鳳梨酵素愛玉。圖／嘉義縣文化觀光局提供

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