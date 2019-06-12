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乘客驚嚇不敢睡… 阿羅哈出事前 「像坐雲霄飛車」

2019-06-12 00:41聯合報 記者林敬家劉明岩／彰化報導

彰化檢方昨天到中山高彰化戰備道發生翻車意外現場，勘驗肇事的阿羅哈客運，調查發現三...
彰化檢方昨天到中山高彰化戰備道發生翻車意外現場，勘驗肇事的阿羅哈客運，調查發現三名傷重死亡乘客均未繫安全帶被拋出車外。 圖／彰化地檢署提供
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阿羅哈客運前晚在國一彰化路段翻覆，檢警調查，三名傷重死亡乘客均未繫安全帶被拋出車外，郭姓司機疲勞駕駛的可能性大，但郭否認，檢方訊後認為郭涉嫌過失致死罪，命廿萬元交保。

彰化檢方昨天勘驗現場，調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車記錄器，訊問相關人等，經查司機駕駛客運從台北出發前往高雄，行經林口、新竹，陸續搭載共十五名乘客，前晚九時五十五分左右，行經國道一號二○五公里南向處，車輛失控向右偏移駛入路肩，繼而翻落邊坡，滑行四十多公尺才停在平面道路。

坐在最後一排中間位置的王姓男子表示，他一路上很想睡覺，但不敢睡，因為他看到司機把車子偏向路肩，輪胎不斷壓到貓眼，車輛在出事前，「已像在坐雲霄飛車一樣。」

客運監視器畫面郭姓司機臉露疲態，甚至在車輛駛入邊坡草地前，車輛右偏數秒他都未煞車，檢警從相關跡證判斷他駕駛過程精神不繼，但郭聲稱因要閃避東西，方向盤失控才滑出跑道。

經了解，三名死者座位分散在左、右側，被拋出車外傷重死亡，司機及另十二名乘客都繫上安全帶，其中十一人受輕、重傷，兩人無恙。

擔任挖土機司機的死者江建民（五十五歲）前天剛辦完母親喪事，準備連夜返回高雄工作，不料卻搭上這輛「死亡班車」。

受輕傷的施姓父女昨出院，女兒餘悸猶存表示，他們從高雄北上新竹探視哥哥及弟弟，前晚要搭車回高雄，原本要坐的是前一個班次，因車子延誤換車，沒想到搭上這班車，幸好只受輕傷。

阿羅哈客運國道雲霄飛車

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