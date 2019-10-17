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人妻拿iPhone11 Pro自拍炫耀 網爆笑拆穿：根本是濾鏡

2019-10-17 21:22聯合新聞網 綜合報導

一名人妻拿著iPhone11 Pro對著鏡子自拍，網友秒拆穿「是濾鏡」。圖翻攝自...
一名人妻拿著iPhone11 Pro對著鏡子自拍，網友秒拆穿「是濾鏡」。圖翻攝自爆怨公社
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蘋果iPhone 11系列9月20日上市開賣後，市場銷量優於原先預期，不少人也搭上一波搶購潮，在網路上分享試用心得。日前一名人妻拿著金色的iPhone11 Pro自拍，表示賺到一筆收入換新手機，卻被眼尖網友抓包，這其實就是App濾鏡的效果！

臉書社團「爆怨公社」近日有張照片引起熱議，一名長髮人妻拿著金色的iPhone11 Pro對著鏡子自拍，表示「來跟風一波，在微商短短幾個月的時間，賺到一筆收入，讓我換最新潮流的iPhone11 Pro還不快跟上。」，結果被網友馬上抓包，因為這根本就是App濾鏡！

據了解，這款濾鏡是App「snow」中的特效，只要假裝自己用iPhone 11對著鏡子自拍，開啟特效後，照片就直接套用此濾鏡特效了。

貼文一曝光，讓大批網友紛紛留言，「這整天活在幻想的世界裡，她到底怎麼了」、「哈哈哈哈是多邊緣要這樣」、「這app特效我也有啊...」，留言區更有網友整理這名人妻的懶人包，有外遇篇、盜圖篇及微商篇，似乎對其怪異行徑見多不怪。

留言區中，有網友表示這其實是濾鏡App「snow」中的特效。圖翻攝自爆怨公社
留言區中，有網友表示這其實是濾鏡App「snow」中的特效。圖翻攝自爆怨公社
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留言區有網友表示，開啟特效後，照片就可以直接套用。圖翻攝自爆怨公社
留言區有網友表示，開啟特效後，照片就可以直接套用。圖翻攝自爆怨公社
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有網友整理該名人妻的「懶人包」，總共有三篇故事。圖翻攝自爆怨公社
有網友整理該名人妻的「懶人包」，總共有三篇故事。圖翻攝自爆怨公社
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