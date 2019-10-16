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iOS 13.1.3更新 修正來電無法響鈴振動問題

2019-10-16 15:01中央社 台北16日電

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.1.3軟體更新，包含修正iPhone上的錯誤和改進內容，解決可能導致裝置有來電時無法響鈴或振動的問題。

蘋果近期頻頻更新iOS軟體，前次更新iOS 13.1.2於10月1日推出，距離今天上線的iOS 13.1.3僅兩週。

蘋果在更新日誌中指出，除了解決裝置來電問題，iOS 13.1.3也修復可能導致在「郵件」中無法打開會議邀請的問題；並解決在日光節約時間調整後，「健康」App 中的資料可能無法正確顯示的問題。

此外，用戶從「iCloud備份」回復後，原本可能發生「語音備忘錄」的錄音或App無法下載的問題，在iOS13.1.3也一併修復。

iOS 13.1.3還修復了可能導致Apple Watch無法成功配對的問題；解決在Apple Watch上可能無法收到通知的問題；修復了藍牙可能會在部分車輛中斷連線的問題；改進藍牙助聽裝置和耳麥的連線可靠性等。

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