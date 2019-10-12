你真的會用iPhone拍照嗎？iPhone 11系列五大拍攝及後製技巧

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學起來就是你的！快趁連假這幾天實際運用一下吧！

如果前幾天有Follow「宇獺有事嗎」直播的獺友應該都知道，宇恩跟Emma兩個跟運動最搭不上邊的人竟然跑去爬山了😂其實我們是為了學習如何用最新的iPhone 11系列手機拍出奇蹟美照，並且趁著連假這段期間教給大家，才會上山下海趴趴走啦哈哈！

這篇文章主要會針對iPhone 11系列全新的超廣角、夜拍模式以及iOS 13全新相片編輯器等，共會分成五大項跟大家做實拍介紹，而這次曾與許多知名藝人和品牌合作的攝影師宋修亞也有和我們同行，馬上來看一下我們現學現賣的成果吧！

一、超廣角鏡頭增添構圖豐富性

相信大家一定都有遇過，眼前的風景超美、或是建築物超宏偉，想要拍照記錄下來結果發現鏡頭不夠廣，沒辦法把將眼睛所見的一切完整收納進來，覺得很困擾的時刻吧！現在有了iPhone 11系列新機就不用擔心啦，因為配備了超廣角鏡頭，只要一鍵切換，就可以把所有想拍的都拍進來，甚至還能玩一些有趣的構圖呢！

▼這裡是新北市瑞芳的陰陽海，我們使用的是iPhone 11 Pro超廣角模式，並且把相片比例設定成16:9、會更加有遼闊感！如果不確定要如何拿捏海跟天空的比例的話，大家不妨可以開啟相機設定中的九宮格線，將海平面對在水平的第二條線上試試看，應該就能輕鬆拍出大片感囉！

▼新北市瑞芳的黃金瀑布，這張是用iPhone 11超廣角鏡頭拍攝，原本拍的時候是4:3的比例，但宇恩後來手動把它改成16:9，我覺得看起來更加壯觀了！

▼金瓜石神社遺址，iPhone 11 Pro超廣角模式 (16:9)

▼金瓜石神社遺址，iPhone 11 Pro超廣角模式 (4:3)。獺友們這幾天出遊如果有遇到像這樣山和天空的景的話，可以試試看對角線的拍攝方式，拍起來應該會滿不錯的，但這張宇恩沒有對好覺得有點小可惜嗚嗚><

▼如果想要在超廣角模式下拍攝人像也是OK的唷！(拍團體照這個功能也超實用)

二、Live Photo長曝紀錄滂薄流水

不知道使用iPhone的獺友平常拍照的時候會開啟Live Photo嗎？其實這個功能很好玩喔！尤其是在拍攝瀑布啊、水流這種相片的時候非常好用~有發現下圖左右兩張感覺很不一樣嗎？直接示範一次給你們看要怎麼做吧！

▼這張照片我是利用iPhone 11 Live Photo的長時間曝光，雖然對焦在前方的葉子，但視線也會默默被背景靜止的水花吸引過去，宇恩個人滿喜歡這張的氛圍的

▼我也在魚池這邊試了一下長曝光…欸豆😂突然變成水面結冰的感覺我整個笑出來啦XD (iPhone 11拍攝)

三、什麼情境都超好用的人像模式

出去玩，意 (假) 境 (掰) 美照不能少，而要拍出夢幻的奇蹟美照絕對是開啟人像模式最快！按下快門立馬給你主體清晰、背景虛化的唯美照，不論白天、傍晚拍出來都別有一番風味

拍攝人像模式時，建議可以側身拍攝，露出側臉，不看鏡頭會更仙喔~~~ (自己說😜)

▼BTW人像模式也有支援前鏡頭，拍完後再套上內建濾鏡真的超！級！讚！(等等往下看會再跟大家說濾鏡可以怎麼加！)

而人像模式當然不只能套用在人身上，一般拍攝景物、毛小孩時也都可以善加利用！

▼很喜歡這張，有遠近層次感，樹上的紋理也都非常細緻的保留下來

▼小貓咪身上的毛看起來好軟，好想摸呀><

▼用人像模式拍攝像這樣的燈籠照也超可愛，還可以拍出延伸感

▼最後拍攝美食的時候宇恩也強烈建議大家學會用人像模式，並且在拍的時候將食物擺在約45度角的位置，後續進行裁切和顏色微調就會很棒了喔！

四、夜間拍攝更明亮啦

果粉們敲碗已久的夜間模式終於在最新的iPhone 11系列手機上可以使用啦！當你處於比較暗的環境，系統會自動判斷要進行幾秒的曝光，這時候大家記得手機要拿穩不要晃動，就可以拍出明亮的夜拍照囉！

▼怎麼樣~下圖這張照片很不賴吧！人臉和背景都很清楚，甚至當下肉眼看不太到的天空雲層也都呈現出來了，宇恩自己相當滿意！

▼而且蘋果在今年秋季發表會上其實有說，它們的夜拍不像其他品牌的手機可能都在追求要拍出很亮的照片，而是希望能更接近真實，實現「夜拍就該有夜拍的樣子」(宇恩點頭表示認同)

▼如果不想開夜間模式當然也是可以關掉的，這邊也附上未開 (左) 和開夜間 (右) 的比較照給獺友感受一下差異囉！宇恩自己是比較喜歡右邊啦~

五、iOS 13相片編輯器其實超好用

最後來跟大家講講宇恩跟Emma這趟九份之旅玩得最不亦樂乎的就是iOS 13內建的相片編輯器，真的很！強！大！認真覺得完全可以跟其他後製App說掰掰！

在開始之前先跟大家講幾個結論好了，我們自己覺得最好用的濾鏡是「戲劇」和「鮮豔冷色」；至於細項大部分都是針對「增豔」、「對比」、「清晰度」、「自然飽和度」以及「色溫」這幾個做調整！那接下來宇恩就直接附上原圖跟後製好的圖給大家做一個比較，也會註明我們調整了哪些項目給獺友們參考喔！

▼(左) 原圖 / (右) 濾鏡：鮮豔冷色 / 增豔

▼(左) 原圖 / (右) 相片裁切 / 濾鏡：戲劇 / 增豔 / 飽和度

▼原圖

▼濾鏡：鮮豔冷色

▼原圖

▼相片裁切 / 濾鏡：鮮豔冷色 / 增豔 / 飽和度 / 自然飽和度 / 清晰度

▼原圖

▼濾鏡：戲劇

▼原圖

▼濾鏡：戲劇 / 對比

▼(左) 原圖 / (右) 濾鏡：戲劇 / 增豔 / 對比

▼原圖

▼調整角度 / 濾鏡：戲劇 / 曝光 / 增豔 / 對比 / 飽和度 / 自然飽和度 / 色調 / 清晰度 / 暈邊

▼原圖

▼濾鏡：戲劇冷色 / 曝光 / 增豔 / 陰影 / 對比 / 自然飽和度 / 色溫

▼原圖

▼調整角度 / 濾鏡：戲劇冷色 / 曝光 / 增豔 / 自然飽和度

▼原圖

▼濾鏡：無 / 增豔 / 陰影 / 對比 / 自然飽和度 / 色溫 / 色調 / 畫質

▼原圖

▼濾鏡：戲劇 / 增豔 / 清晰度 / 畫質 / 暈邊

呼~一口氣看完這麼多照片照獺友們真是辛苦了👍🏼宇恩有點修上癮了哈哈😅大家應該有發現後製前後的差異吧！其實這次iPhone 11系列手機我覺得拍出來的相片寬容度很高，可以調整的細節非常非常多，大家如果手上有新iPhone的話真的一定要試試看，也希望這篇文章能讓大家有收穫啦！

大師一出手 便知有沒有

這次的九份之旅也感謝知名攝影師宋修亞帶著我們一起拍美照和傳授修圖技巧！最後也附上幾張他用iPhone 11 Pro拍攝 (加上內建相片編輯器) 的實拍照，給獺友們看一下新iPhone 11系列究竟可以如何運用、發揮無限潛力吧！

(圖片來源:宋修亞提供)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》