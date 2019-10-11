跟著攝影師！iPhone 11拍照、內建修圖一次上手祕笈

在連假出遊來試試看吧！

在連假出遊時相信大家都會用手機拍照，趁著連假前編輯也有幸和攝影師宋修亞（Shouya）來到金瓜石與九份實際運用 iPhone 11系列手機來拍照，實測新手機的拍照效果，也來學學實用的 iPhone 拍照小技巧！

宋修亞曾幫旅遊指南孤獨星球 Lonely Planet 、知名藝人留下動人影像，近期也幫 Netflix 罪夢者拍攝演員照的他，對於 iPhone 11 相機也特別有感！

使用兩倍焦距拍攝遠處的黃金瀑布，可看到水珠仍然清晰可見，是iPhone 11 Pro 第三顆望遠鏡頭帶來的升級 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook

山、海、夕陽 常見風景拍攝要訣

水流善用長曝光、循環播放捕捉動態感

來到郊外常看到瀑布、水流特別沁涼，除了在拍攝時善用廣角鏡頭，也可以充分運用流動效果呈現不同照片風格，在拍攝完後到照片 App 裡面上滑就能看到長曝光、循環播放模式。

拍攝水流可善加利用照片 App 中的效果，像是循環播放、長時間曝光能創造多變效果的影像 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook

夕陽拍攝高度對比畫面 對焦點置於亮部

拍攝夕陽時，為了要創造更明顯的對比，記得點選螢幕將對焦放在太陽本體上，不但可以將整顆太陽清楚捕捉，也讓整體亮部與暗部對比更加明顯了！

高對比風景可以盡量將對焦放在較亮的太陽上如左圖 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook 將對焦放在太陽與暗部山腳，呈現兩種完全不同的感覺，左邊的對比明顯畫面更有層次感。 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook

善用輔助線對準海平面

記得將設定中的格線打開 分享 facebook 下方橫線對準海平面是構圖小技巧 分享 facebook

善用新的全景廣角與超廣角

除了善用超廣角、切換成 16:9 畫面比例拍攝風景全貌，許多人在拍攝山景、海景時會特別利用全景模式，這次 iPhone 11 在全景模式中也支援廣角和兩倍焦距拍攝了，大家在拍攝時可以根據環境、想強調的主體性切換拍攝，在取景上更加彈性有變化。

建築物：捕捉故事性的一角

來到古蹟景點、日式建築，如果只是和風景一樣拍攝建築物外觀全貌就太無趣了！技巧性的只捕捉建築物一角能呈現全然不同的風格與畫面張力。

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不過，若是想要紀錄建築物整體外觀，則可以開啟廣角讓整棟建築進入畫面。

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實用人像模式 更自然的背景虛化

人像模式不只是拿來拍人的，在出遊時，不管是拍攝美食照、靜物特寫、小動物，都可以善加利用人像模式，攝影師分享自己在 iPhone11 上的拍攝經驗，感受到背景虛化現在更加自然了！

iPhone上的人像模式 背景虛化非常自然 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook 拍食物運用人像模式是大家常用的功能之一 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook 靜物特寫也可善加利用人像模式 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook

如果遇到拍攝小孩、動物比較難捕捉的鏡頭，拍攝當下來不及設定光圈大小，仍然可以多加利用在照片編輯裡調整光圈大小，修改背景背景虛化的程度達到想要的效果。

就算拍攝當下來不及切換，編輯光圈大小可以達到想要的虛化效果 Photo Credit：INSIDE Anny 分享 facebook Photo Credit：宋修亞 分享 facebook

夜晚拍攝 關掉夜拍得到更多驚喜

好的夜拍不但要保留暗部細節，亮部也不能過曝，在 iPhone 11 廣角鏡頭感光元件能與搭配 A13 晶片與軟體運作，能在微弱光源的環境下，拍出更多細節的畫面。

開啟夜拍模式曝光三秒（左）與關閉夜拍模式（右）之間的差異 分享 facebook

這次 iPhoen 11 廣角鏡頭的大補丸-「夜拍」模式引發國內外不少攝影師讚嘆，Apple 先前揭露背後運作，在拍攝點下快門時，相機會拍攝多張照片，而光學影像穩定功能則會穩定鏡頭。接著相機軟體對齊影像、修正晃動捨棄過於模糊的部分，消除雜點增強細節，也會調整畫面對比度、微調色彩。

當夜拍模式自動開啟時，會自動偵測環境給予曝光秒數建議，不過就算有了夜拍，有時候想要呈現夜晚真實的夜色與月色黃暈、城市街燈的對比，也可以直接把對焦鎖定在畫面最亮的區域，點選太陽圖示將曝光調低，可以呈現更有細節與風格的影像！

水湳洞十三層遺址開啟夜拍模式拍攝 分享 facebook 關閉夜拍將對焦鎖定在有光源的建築物，並將曝光調低 呈現與夜拍模式截然不同的效果 分享 facebook

善用內建修圖

「戲劇」濾鏡讓畫面更有日系風味 分享 facebook

根據主題選取濾鏡，像是本次的拍攝主題非常適合使用「戲劇」呈現日式風格，如果是風景照，如果使用「鮮豔」在風景上時，建議也能把飽和度拉低，讓畫面更佳自然。

攝影師也大推編輯中的「增豔」選項，增豔是套用特定區域的調整內容來調量偏暗區域、拉高亮部，以及加入對比來顯示隱藏的細節，讓照片看起來更豐富、更鮮明。調整內容為中性色（未套用飽和度），但仍在色彩上仍可察覺變化，像是對比調高的較亮影像會看起來更鮮明。

風景照可以運用調整「增艷」讓畫面更活潑 分享 facebook 拍完可以直接修圖 攝影師也非常愛用 iPhone 內建濾鏡 分享 facebook

在上一篇《iPhone 11 系列雙機開箱！終於有夜拍模式 用相機思維打造的手機》，編輯首次開箱測試相機，對於 iPhone11系列三支 f2.2 前鏡頭和夜拍特別有感，自拍升級 1200 萬畫素，支援廣角後可以容納更多背景和人物，是這次更新的大重點。

不過在這次我們也體驗到 iPhone 11 Pro 才有的第三顆 1200 萬畫素 52mm f2.0 的長焦鏡頭，在戶外拍攝遠景時帶來的驚人效果，不論是噴泉、遠處的瀑布水流都還能看的到水珠的細節，相當有感。

iOS 13.2 開發者預覽版也推出了「Deep Fusion 」（深度融合），不少攝影師也下載來實測，透過使用人工智慧和其他軟體處理，捕捉不同曝光的畫面再讓影像合併來提高圖像的清晰度，呈現細節更多的照片，也期待在 iOS 正式到來！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》