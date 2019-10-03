Deep Fusion降臨iPhone 11！不同於智慧HDR的有感差異

超廣角、自拍廣角、夜拍，iPhone 11 上的相機還沒玩完，被 Phil Schiller 評價為「運算攝影狂科學」的「Deep Fusion」也在 iOS 13.2到來了！

Photo Credit：Tyler Stalman Twitter 分享 facebook

在 iPhone 開賣近兩週時間，對於 iPhone 11 系列相機的功能實測，從超廣角、前鏡自拍畫素、廣角、夜間模式等，佔滿開箱文版面，而「Deep Fusion 」（深度融合）功能在發表會上先預告，尚未直接在 iOS 13.0 出現，稍早推出的 iOS 13.2 開發者預覽版終於釋出。

蘋果在週一發表 iOS 13.1.2，已是 9 月 19 日推出 iOS 13 以來第三度更新，iOS 13.1.2 修正了部分相機 App 的問題以及其他漏洞，如今要帶來的新版 iOS 13.2 最讓人期待的就是「Deep Fusion」（深度融合），在發表會上雖然沒有詳細分析背後技術細節，不過蘋果行銷副總 Phil Schiller 評價它是「運算攝影狂科學」。‘’computational photography mad science”。

Deep Fusion 是什麼？和智慧 HDR 差別在哪？

「Deep Fusion」（深度融合）是透過使用人工智慧和其他軟體處理，捕捉不同曝光的畫面再讓影像合併來提高圖像的清晰度，呈現細節更多的照片，比起原有的「智慧 HDR 」以及「夜間模式」，前者在光源極強的場景，後者在光源極暗的場景，「Deep Fusion 」更是適合光源中度至弱的場景。

關於背後的運作原理，首先，在使用第三顆望遠（長焦）鏡頭的時候，（相機介面上顯示焦段為“ 2x”）大部分都是使用 Deep Fusion，除非是在非常明亮的環境下才會啟用智慧 HDR。

至於超廣角鏡頭是不支援 「Deep Fusion 」和「夜間模式」，所以要得到更精細的照片，這兩顆鏡頭還是要透過智慧 HDR 取得，目前看來 Deep Fusion 主要是用在望遠鏡頭上。

Deep Fusion 目前無法透過自行設定來調整，相機會根據拍攝取景情形自行調整，對此，蘋果的解釋是希望讓用戶不需要花太多腦筋思考就能拍出好照片。

雖然乍看之下，智慧 HDR 和 Deep Fusion 的概念很像，但兩者的運作其實是不同的，Deep Fusion 啟動時，按下快門時相機快速抓取四張短曝光圖像、四張標準圖像，同時拍攝一張長時間曝光的照片捕捉細節。Deep Fusion 會選擇最精細的短曝光照片，與長時間曝光照片合併，深度融合融合了兩者，與智慧 HDR 相比，所有畫面的噪點處理方式不同，不過相較之下，拍攝花費的時間會增加，大約需要一秒，而相片檔案也會更大一些。

讓我們來看看一些實拍畫面：

Photo Credit：Apple 分享 facebook

蘋果喜歡用人像來展示攝影功能，不過只放一張無從比較，讓我們來看看其他實測：

Very first tests of #DeepFusion on the #iPhone11 pic.twitter.com/TbdhvgJFB2 — Tyler Stalman (@stalman) 2019年10月2日

智慧 HDR 和深度融合的比較 Photo Credit：Max Tech YouTube 分享 facebook Note 10 Auto 和 11 Pro 上啟動深度融合的比較 Photo Credit：Max Tech YouTube 分享 facebook

變焦以後的效果如何，讓我們來看看：

Photo Credit：Max Tech YouTube 分享 facebook 表面的材質成像效果兩張明顯有差異 Photo Credit：Max Tech YouTube 分享 facebook 很明顯的細節差異，左邊照片的字樣幾乎看不到，而在深度融合上外框的字可以清楚看見 Photo Credit：Max Tech YouTube 分享 facebook

打著 AI 拍照已非新鮮事，過去我們看到 Google 透過單鏡頭加上 Visual Core 核心達到強大的軟體相機，去年在 Pixel 加入 Top Shot、HDR+、夜視模式、Super Rez Zoom 等，這次 Apple 也算是做了最好的回應，決心將過去為人詬病的部分一次解決，實質上解法並不是外觀上看到的三鏡頭硬體升級，而是再有更大運算力運用於相機上的突破。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》