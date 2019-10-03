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Deep Fusion降臨iPhone 11！不同於智慧HDR的有感差異

2019-10-03 18:30INSIDE

超廣角、自拍廣角、夜拍，iPhone 11 上的相機還沒玩完，被 Phil Schiller 評價為「運算攝影狂科學」的「Deep Fusion」也在 iOS 13.2到來了！

Photo Credit：Tyler Stalman Twitter
Photo Credit：Tyler Stalman Twitter
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在 iPhone 開賣近兩週時間，對於 iPhone 11 系列相機的功能實測，從超廣角、前鏡自拍畫素、廣角、夜間模式等，佔滿開箱文版面，而「Deep Fusion 」（深度融合）功能在發表會上先預告，尚未直接在 iOS 13.0 出現，稍早推出的 iOS 13.2 開發者預覽版終於釋出。

蘋果在週一發表 iOS 13.1.2，已是 9 月 19 日推出 iOS 13 以來第三度更新，iOS 13.1.2 修正了部分相機 App 的問題以及其他漏洞，如今要帶來的新版 iOS 13.2 最讓人期待的就是「Deep Fusion」（深度融合），在發表會上雖然沒有詳細分析背後技術細節，不過蘋果行銷副總 Phil Schiller 評價它是「運算攝影狂科學」。‘’computational photography mad science”。

Deep Fusion 是什麼？和智慧 HDR 差別在哪？

「Deep Fusion」（深度融合）是透過使用人工智慧和其他軟體處理，捕捉不同曝光的畫面再讓影像合併來提高圖像的清晰度，呈現細節更多的照片，比起原有的「智慧 HDR 」以及「夜間模式」，前者在光源極強的場景，後者在光源極暗的場景，「Deep Fusion 」更是適合光源中度至弱的場景。

關於背後的運作原理，首先，在使用第三顆望遠（長焦）鏡頭的時候，（相機介面上顯示焦段為“ 2x”）大部分都是使用 Deep Fusion，除非是在非常明亮的環境下才會啟用智慧 HDR。

至於超廣角鏡頭是不支援 「Deep Fusion 」和「夜間模式」，所以要得到更精細的照片，這兩顆鏡頭還是要透過智慧 HDR 取得，目前看來 Deep Fusion 主要是用在望遠鏡頭上。

Deep Fusion 目前無法透過自行設定來調整，相機會根據拍攝取景情形自行調整，對此，蘋果的解釋是希望讓用戶不需要花太多腦筋思考就能拍出好照片。

雖然乍看之下，智慧 HDR 和 Deep Fusion 的概念很像，但兩者的運作其實是不同的，Deep Fusion 啟動時，按下快門時相機快速抓取四張短曝光圖像、四張標準圖像，同時拍攝一張長時間曝光的照片捕捉細節。Deep Fusion 會選擇最精細的短曝光照片，與長時間曝光照片合併，深度融合融合了兩者，與智慧 HDR 相比，所有畫面的噪點處理方式不同，不過相較之下，拍攝花費的時間會增加，大約需要一秒，而相片檔案也會更大一些。

讓我們來看看一些實拍畫面：

Photo Credit：Apple
Photo Credit：Apple
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蘋果喜歡用人像來展示攝影功能，不過只放一張無從比較，讓我們來看看其他實測：

智慧 HDR 和深度融合的比較 Photo Credit：Max Tech Yo...
智慧 HDR 和深度融合的比較 Photo Credit：Max Tech YouTube
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Note 10 Auto 和 11 Pro 上啟動深度融合的比較 Photo C...
Note 10 Auto 和 11 Pro 上啟動深度融合的比較 Photo Credit：Max Tech YouTube
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變焦以後的效果如何，讓我們來看看：

Photo Credit：Max Tech YouTube
Photo Credit：Max Tech YouTube
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表面的材質成像效果兩張明顯有差異 Photo Credit：Max Tech Y...
表面的材質成像效果兩張明顯有差異 Photo Credit：Max Tech YouTube
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很明顯的細節差異，左邊照片的字樣幾乎看不到，而在深度融合上外框的字可以清楚看見 ...
很明顯的細節差異，左邊照片的字樣幾乎看不到，而在深度融合上外框的字可以清楚看見 Photo Credit：Max Tech YouTube
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打著 AI 拍照已非新鮮事，過去我們看到 Google 透過單鏡頭加上 Visual Core 核心達到強大的軟體相機，去年在 Pixel 加入 Top Shot、HDR+、夜視模式、Super Rez Zoom 等，這次 Apple 也算是做了最好的回應，決心將過去為人詬病的部分一次解決，實質上解法並不是外觀上看到的三鏡頭硬體升級，而是再有更大運算力運用於相機上的突破。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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