蘋果開始開放測試Deep Fusion拍攝模式 預計iOS 13.2版本正式加入

在今年秋季發表會上，隨著iPhone 11 Pro系列機種一同揭曉的Deep Fusion拍攝模式，稍早已經透過開發者預覽測試版本釋出。

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依照蘋果說明，Deep Fusion拍攝模式將會透過iPhone 11 Pro系列機種主相機搭載的三組鏡頭拍攝9張畫面，並且透過深度學習方式將所有影像合成一張畫質細膩的照片，而其中便是藉由A13 Bionic處理器的深度學習應用，讓最終合成影像能以最佳效果呈現。

就流程來看，Deep Fusion拍攝模式會在使用者實際按下相機快門前，預先拍攝4張短曝照片與4張次要曝光照片作為暫存，等待使用者實際按下快門拍攝1張長曝照片後，即可藉由Apple A13 Bionic處理器進行類神經運算與機器學習整合，最快可在1秒內即可將總計拍攝9張照片挑選最佳部分，並且透過畫素對畫素方式進行疊合，最後合成一張2400萬畫素的高解析影像，並且確保低雜訊表現。

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不過，由於必須透過三組鏡頭捕捉影像資訊，因此目前Deep Fusion拍攝模式僅限iPhone 11 Pro系列機種，或是iPhone 11使用。就蘋果說法，要完成精細影像處理結果，必須仰賴A13 Bionic處理器的人工智慧運算效能，因此舊款iPhone將無法取得此項拍攝模式。

蘋果預計會在iOS 13.2正式版本提供Deep Fusion拍攝模式，目前僅先提供開發者測試體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》