親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

蘋果開始開放測試Deep Fusion拍攝模式 預計iOS 13.2版本正式加入

2019-10-03 09:30楊又肇

在今年秋季發表會上，隨著iPhone 11 Pro系列機種一同揭曉的Deep Fusion拍攝模式，稍早已經透過開發者預覽測試版本釋出。

分享

依照蘋果說明，Deep Fusion拍攝模式將會透過iPhone 11 Pro系列機種主相機搭載的三組鏡頭拍攝9張畫面，並且透過深度學習方式將所有影像合成一張畫質細膩的照片，而其中便是藉由A13 Bionic處理器的深度學習應用，讓最終合成影像能以最佳效果呈現。

就流程來看，Deep Fusion拍攝模式會在使用者實際按下相機快門前，預先拍攝4張短曝照片與4張次要曝光照片作為暫存，等待使用者實際按下快門拍攝1張長曝照片後，即可藉由Apple A13 Bionic處理器進行類神經運算與機器學習整合，最快可在1秒內即可將總計拍攝9張照片挑選最佳部分，並且透過畫素對畫素方式進行疊合，最後合成一張2400萬畫素的高解析影像，並且確保低雜訊表現。

分享

不過，由於必須透過三組鏡頭捕捉影像資訊，因此目前Deep Fusion拍攝模式僅限iPhone 11 Pro系列機種，或是iPhone 11使用。就蘋果說法，要完成精細影像處理結果，必須仰賴A13 Bionic處理器的人工智慧運算效能，因此舊款iPhone將無法取得此項拍攝模式。

蘋果預計會在iOS 13.2正式版本提供Deep Fusion拍攝模式，目前僅先提供開發者測試體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11AppleiPhone 11 Pro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

蘋果將推出軟體更新 鬆綁Siri對第三方通訊App限制

2019-10-02 20:53

若iPhone要支援5G，價格再多1萬你會買嗎？揭今年蘋果不推5G手機的4大理由

2019-10-02 13:58

庫克：新iPhone銷售迎來「非常強勁的開端」

2019-10-02 00:56

新色美、價親民 iPhone 11系列陸熱賣

2019-09-30 13:25

蘋果iPhone 11 Pro系列 中國官網缺貨

2019-09-30 11:25

iPhone 11夜拍有多強？細節文字清晰、過曝進行壓制

2019-09-29 16:04

iPhone 11和11 Pro 分析師指在美銷售強勁

2019-09-27 15:28

iPhone 11夜幕綠太搶手 通路估國慶前都缺貨

2019-09-27 10:39

iPhone換機超簡單 這樣做連LINE對話記錄都全部複製貼上

2019-09-27 00:10

維修沒裝原廠螢幕？ iPhone 11系列可以跳出警告

2019-09-26 19:30

隱藏在iPhone 11 Pro裡的拍照密技 名攝影師Austin Mann告訴你

2019-09-26 16:13

新版tvOS 13更新 讓Apple TV也能使用Apple Arcade遊戲訂閱服務

2019-09-26 13:31

女友嫌他掏現金買iphone11丟臉 網友：刷卡有回饋金！

2019-09-26 10:59

蘋果首搭18W快充 iPhone 11 Pro充飽電只需102分鐘

2019-09-25 21:54

iPadOS配合iOS 13.1一同來到 macOS 10.15 Catalina也準備更新

2019-09-25 17:56

iPhone 11系列夯 台灣大三成申辦戶選用手機保險專案

2019-09-25 14:34

外資：iPhone 11熱賣 但恐難補降價損失

2019-09-25 14:21

動手玩／換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max

2019-09-25 14:21

iPhone 11實機拆解 功能應用略遜於iPhone 11 Pro系列

2019-09-25 13:34

電信祭優惠搶客 限定資費、iPhone XR降價通通有

2019-09-25 12:48

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

2019-09-25 11:18

消費者傾向低價型號 iPhone平均銷售價格量料將下滑

2019-09-25 10:38

iPhone 11夜拍實測 鏡頭曜光明顯、超廣角畫質待進步

2019-09-24 22:17

影／iPhone 11 Pro極限測試！正背面皆強悍 弱點在這塊

2019-09-24 17:34

iPhone 11「發燙+訊號差」 用戶買到暖暖包？原因揭曉

2019-09-24 16:40

限時3天！ShopBack X APPLE官網獨家加碼5%現金回饋

2019-09-24 16:06

iPhone 11拆解！電池比iPhone XR小 容量卻多7％

2019-09-24 15:12

動眼看／對應iPhone 11系列的犀牛盾保護殼，同樣強調多彩、無毒且抗摔

2019-09-24 08:20

iPhone 11 Pro Max拆解 並未看見反向無線充電、相機額外記憶體

2019-09-24 08:20

這面一定要朝下！五步驟搞定iPhone 11系列玻璃保護貼

2019-09-23 21:05

台灣大iPhone 11系列銷量成長三成 資費1,399元最大宗

2019-09-23 17:52

陸首批iPhone 11傳出發熱嚴重 遭酸買了一個「暖手寶」

2019-09-23 17:09

買iPhone 11螢幕卻換華為Logo 陸作家：精神上支持華為

2019-09-23 17:06

iPhone 11保護殼耍花招 OtterBox結合泡泡騷 LifeProof變錢包

2019-09-23 16:57

iPhone 11拍出竹林風 網友分析：魔鬼藏在細節裡

2019-09-23 15:49

iPhone 11 Pro Max拆解 關鍵零組件供應商曝光

2019-09-23 11:36

iFixit拆解iPhone 11 Pro Max：超大L形電池、雙主機板設計

2019-09-22 18:42

相機思維打造的iPhone 11系列開箱！終於有夜拍模式

2019-09-22 15:53

iPhone 11 Pro系列相機 可能額外配置2GB獨立記憶體

2019-09-22 11:18
看更多

熱門文章

若iPhone要支援5G，價格再多1萬你會買嗎？揭今年蘋果不推5G手機的4大理由

2019-10-02 13:58

Gmail信箱又滿了？3招撇步教你快速釋放儲存空間

2019-10-02 22:14

監守自盜！雅虎前工程師駭進6000個用戶 只為蒐集情色照片

2019-10-02 21:20

宏碁創新筆電 榮獲2019年度Good Design設計大獎

2019-10-02 14:12

更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55

蘋果將推出軟體更新 鬆綁Siri對第三方通訊App限制

2019-10-02 20:53

微軟發布新品 雙螢幕折疊機亮相

2019-10-03 08:57

5G推波助瀾 宏達電看好雲端與VR結合

2019-10-02 21:03

蘋果開始開放測試Deep Fusion拍攝模式 預計iOS 13.2版本正式加入

2019-10-03 09:30

微軟重返智慧手機戰場！ 明年推出雙螢幕Surface Duo

2019-10-03 09:34

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

日本Good Design Award 獎出爐 宏碁、華碩、神基獲獎

2019-10-03 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top