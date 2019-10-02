若iPhone要支援5G，價格再多1萬你會買嗎？揭今年蘋果不推5G手機的4大理由

2019-10-02 13:58 商業周刊 寫點科普Lynn／商業.com專欄作家



圖擷自 蘋果官網 分享 facebook

蘋果一年一度的發表會結束了，這次蘋果不再聚焦新的iPhone ，而是自家的訂閱服務，難免被外界質疑「缺乏創新」，新的iPhone 11 系列價格與硬體上也給得更大方，讓消費者能用更實惠的價格購入新iPhone ，但很多人認為整個發表會最大的亮點就是「降價」：今年的iPhone根本沒有創新，連最新的5G通訊也不支援。

「一支iPhone可以用5年，我今年買了iPhone11 ，等到明年台灣5G開台怎麼辦？不能用最新的技術就沒有買iPhone的理由了！」

5G無疑是今年科技產業最熱門的話題，新聞媒體都將5G美好未來，描述得活靈活現，讓消費者對於5G 通訊充滿期待，但我認為iPhone今年沒有支援5G 是正確的考量，不論是從5G生態系、技術以及商業層面來看，現在5G的確還沒有成熟，甚至是還在相當早期的階段，也有非常多問題需要克服。

蘋果發表會後，庫克在專訪中提到：「現階段4G網路仍然有很潛力，蘋果正在挖掘更多4G及4G+網路的潛在性能，經過蘋果的研究，現在5G 通訊無論是基礎建設、晶片架構還是市場，都不能算是一個成熟可商用的產品。」

礙於訪談的形式限制，庫克的專訪內容過於籠統 ，因此這篇文章將會深入討論為何iPhone 11 不支援5G網路，以及5G目前現在有什麼難解的問題。

這邊先說結論，如果你的手機已經快要損壞，但仍然撐著等待最新的5G iPhone ，其實現在就能換機，等到5G正式普及，你手上的iPhone可能也到了換機的時間點── 真正成熟的5G 離我們還有一段距離。

全球5G建設處於初期階段

全球電信商正在進行5G 網路的測試：美國四大電信Verizon 、AT&T 、Sprint及T-Mobile已經在特定城市展開測試，也開放給消費者進行試用；歐洲主要國家，例如英國、西班牙、澳洲、瑞典與亞洲韓國的電信商，也已經投入5G 網路的測試，尤其是中國電信商早在去年底已經進行建置，例如中國移動、中國聯通等等業者，可說是最積極佈署5G基地台的市場。

觀察全球開台的情況，目前僅有美國及韓國開放給消費者測試，其中韓國5G資費月繳高達3,000新台幣、美國月繳2,600新台幣、中國尚未開台，但資費也是1,000新台幣以上，這些都不是吃到飽，而是僅有數10GB 流量的方案—— 5G初期價格，對於大多數人恐怕是高攀不起。

根據上述國家的使用者體驗報告，支援5G網路的智慧型手機，的確具備了接近數倍的傳輸速度，但5G系統屬於高頻的通訊頻段，具有頻率高、波長短的特性，使得單一基地台的覆蓋範圍並不大，相較4G時代要部屬更多、更密集的基地台。

初期基地台數量不足的情況下，使用者常常無法收到5G訊號，或是需要在4及5G之間頻繁切換，導致額外的能源消耗與頓挫感，整體並不符合廠商宣傳的高速流暢體驗，雖然問題預計會隨著基地台建設增加而逐步改善，但也證實5G通訊系統屬於都市型應用，不太可能做到像4G訊號大範圍覆蓋的程度。

台灣明年的5G只能算是強化版4G

相較於其他國家，台灣5G的發展其實不算慢，上面提到的例子都是先進國家，台灣預期明年正式商用的時程已經算是相當快了。

今年台灣電信商競標的是3.5 Ghz以下的頻段，實際的速度並沒有達到5G宣稱的高速、低延遲，要達到5G的超高速必須發展28 Ghz 以上的毫米波（mmWave）才有可能。

但目前台灣毫米波頻段尚未開始競標，更別說毫米波的基地台覆蓋範圍小，要達到良好的通訊強度需要更多的基地台，然而台灣民眾對於基地台電磁波的疑慮存在多年，時常抗議並要求電信商拆遷基地台，導致電信商佈建基地台困難重重，真正5G的普及難度也就更高。

明年開台的5G服務頂多算是4G的進階版，就像庫克所說的：「利用4G及4G＋一樣能做到同等的性能，而且穩定性與普及度更高」。

總結來說，5G 網路初期覆蓋範圍也有限，昂貴的資費也不是人人用得起── 就像4G初期於2014年開台，等到2016年才逐漸普及，但5G牽涉到的頻譜與規範相當複雜，Sub-6以下的頻段發展會比4G的進度更快，毫米波則需要更長的時間制定標準與建設基地台。

試驗5G僅有少數先進國家，實際開放的國家數量更少於5個，使用者群體很小，由此可知5G市場還沒進入成長期，目前都還停留在初期試驗的階段，即使到了明年，市場的規模也不會成長太多，但iPhone必須出貨到全球，蘋果沒有必要為了少數2個國家特地加入5G 晶片。

5G 會讓iPhone 更熱、更耗電

根據高通的產品文件，為了接收並轉譯高頻毫米波，額外接收毫米波的熱設計功耗（Thermal Design Power, TDP）最高可能達到4w，含義是當晶片達到最大負荷的時候熱量釋放的指標，相較之下，一般旗艦行動處理器的熱設計功耗只有5w，意思是，光是數據機晶片的耗能指標幾乎等同於本身處理器的耗電量。

這種耗電量在行動裝置上完全是吃電怪獸，另外數據機晶片的發熱也會使得機身溫度上升，讓電池表現更加惡化，手機如果真的運行5G網路，耗電量可能會增加1倍以上。

舉個例子說明，以往充滿電可以使用10個小時的iPhone ，加上5G功能後很可能只剩下4個小時，未來設計上發熱與耗電的問題都必須解決，5G的使用者體驗才能追上4G手機。

iPhone以往最令人詬病的問題就是電池續航力不足，加入5G技術無疑是雪上加霜，令原先已經疲弱的電池續航力更加惡化，反而嚴重破壞使用者體驗。

畢竟誰會想要一支只能用4小時，而且不時需要充電的iPhone 呢？

消費者願意為5G多付1萬元嗎？

蘋果還有一個最大的理由不採用5G晶片：過於高昂的成本。

目前一顆4G的數據晶片成本約落在10至15美元之間，因為蘋果處理器並沒有整合數據機，必須採用分離式方案，所以不能使用Android機目前普遍採用的X50方案（缺乏4G 頻段），因此必須採購高通最新的X55晶片，而且需要重新研發對應的軟硬體。

若是如此，單一5G數據機晶片成本將會暴增至50美元以上，是4G晶片的5倍！為了向股東交待，蘋果必須維持同樣的獲利水準，相同配備的iPhone 11價格肯定會從2萬5千元暴增至3萬5千元以上，這可不是一般消費者能夠接受的價格。

從種種理由看來，蘋果這次真的沒有理由在iPhone 11加入5G 晶片，不管是從技術面、使用者體驗、成本還是創新方面，5G現在還不到成熟的階段，廠商跟隨潮流推出無疑自尋死路，除了過高的成本，新增對5G的支援，無法說服消費者為智慧型手機多付1萬元的價差。

但iPhone 通訊性能也不是停滯不前，蘋果這次選擇整合了更多的4G頻段，達到了30個頻段，能利用載波聚合功能（Carrier Aggregation）整合電信商不同的頻段以提供更快的速度，符合庫克提到的「挖掘現有4G 網路潛力」的策略方向，雖然Intel的數據晶片效能仍比不上高通。

Android 陣營也不例外，雖然支援5G喊得火熱，華為、三星等國際品牌廠的主力銷售仍是4G手機，而不是貿然讓旗艦機全面支援5G，因為他們知道5G技術還不足夠成熟，現在推出的試驗性5G手機，多半是為了展示火力所用。

今年是iPhone的產品過渡期

蘋果作為一間成熟的跨國企業，很多人認為它不再是賈伯斯時代的創新者，但全球第一大的公司每年出貨量都是數千萬台，大膽創新的風險代價會非常可觀，其中一項新功能失敗就有可能要全球召回，衍生的成本難以想像—— 庫克管理下的蘋果表現已經非常突出，它能在變幻莫測的市場持續維持領頭羊的地位，因為現在Android陣營可不輸iPhone ，智慧型手機已經是相當成熟的市場。

雖然5G的潛力看似巨大，但5G市場尚不成熟，對於蘋果是尷尬的產品過渡期，由於去年iPhone銷售狀況慘澹，較2017年衰退了15% ，特別是在中國地區的銷售疲弱，蘋果勢必端出牛肉討好消費者，除了單純提升性能與拍攝功能，也降價刺激買氣，可以預期2020年的銷售有很高的機率會反彈。

從明年開始，有別於現在的分離式方案（需要外掛一個5G晶片），5G 會朝向整合式晶片發展，廠商將陸續推出整合了5G Sub-6 頻段的系統單晶片（SoC），為了達到能實際商用的程度，現在的解決方案是將不成熟的毫米波頻段砍除，若是如此，明年的iPhone就有可能支援Sub 6Ghz 的頻段，但如果想要完整的5G功能，消費者恐怕要等到2021年以後才會逐漸普及，資費也會更加親民，屆時iPhone再來完整支援也不遲。

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