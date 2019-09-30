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蘋果iPhone 11 Pro系列 中國官網缺貨

2019-09-30 11:25經濟日報 記者吳凱中／台北報導

蘋果iPhone 11系列開賣，中國大陸市場銷量優於原先預期。 本報資料照
蘋果iPhone 11系列開賣，中國大陸市場銷量優於原先預期。 本報資料照
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蘋果iPhone 11系列9月20日上市開賣，備受矚目的中國大陸市場銷量優於原先預期，目前蘋果官網上iPhone 11 Pro 及 Max 呈現全面缺貨，發貨時間將近2到3周。

據陸媒報導，蘋果新機在9月20日在全球開賣，經歷了第一波銷售之後，蘋果iPhone 11和iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max迎來缺貨或者延期發貨的狀況。

iPhone 11 Pro、Max缺貨包含全機型，包括全部的存儲配置和顏色都不能現貨開售，需要等待2-3周，並且預約蘋果Apple Store零售店也很少有現貨購買。

此外，在蘋果官網iPhone 11的綠色版要經歷3-4周時間發貨，紫色版要經歷2-3周時間發貨，其他顏色版為現貨。

蘋果今年發表三款新iPhone，包含6.1吋LCD螢幕的iPhone 11、5.8 吋OLED螢幕iPhone 11 Pro，及6.5吋OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max。

iPhone 11 除了照例升級處理器，及強化攝影功能、新增三鏡頭外，新機普遍被專家吐槽創新度不足。而最大的亮點，主要還是蘋果為iPhone 增加「夜幕綠」新色。

由於蘋果iPhone 11 系列更新有限，因此，投資市場原先對於新機不抱期望，惟蘋果本次在不僅未提高高階款iPhone售價，定位較親民的iPhone 11 售價2萬4900 元起，比起去年推出的iPhone XR 降低2千元，讓新機銷售優於預期。

蘋果三款新機在中國展開銷售後，在知名電商、天貓開售當晚，1分鐘內就賣出人民幣逾億元，Phone11預售首日在天貓的銷售比iPhoneXR大幅成長335%。

天風國際分析師郭明錤在近期研究報告中說，新色需求明顯較強。iPhone 11 Pro的暗夜綠色、iPhone 11的綠色與紫色，發貨日期均約需二到三周或更長。

郭明錤看好新機銷量，在報告上調iPhone 11系列在2019年的出貨量預估至7,000萬至7,500萬部，先前預估值為6,500萬至7,000萬部。

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