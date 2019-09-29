iPhone 11夜拍有多強？細節文字清晰可見、過曝進行壓制

iPhone 從第一代發表至今已經邁入第十二年，從過去快速成長爆發期，到現在進入緩和發展，確實有很多功能在 Android 上早已發揚光大。過去 iPhone拍照 是一直以來都是引領手機的指標，但僅限於光線充足下的環境表現，一旦到了夜間光線較差的環境下，iPhone拍照就成了劣勢。今年在 iPhone 11 系列上首次搭載夜間模式，下方將使用「未搭載夜間模式的iPhone XR」對比「搭載夜間模式的iPhone 11」。

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蘋果在判斷是否使用夜間模式的邏輯思維與 Android 有些不同，Android 手機會預設夜間模式關閉讓使用者決定是否開啟；而在iPhone 11上卻是預設夜間模式開啟讓使用者考慮是否關閉。從上圖對比可以看到，夜間模式的 iPhone 11 除了在屋頂部分更加清晰明亮以外，在下方小黑板處文字保留相當完整。

這一張對比圖中可以看到，由於牌樓常年在外風吹雨淋，牆面上多少會殘留污漬。有夜間模式的 iPhone 11 透過多張合成技術將畫面亮度提高，保留所有污漬與上方屋頂細節。而沒有夜間模式的 iPhone XR 則是因為畫面亮度不夠，除了將污漬塗抹成白牆以外，上方屋頂更是與天空合為一體。

在光線較為足夠的環境下，iPhone 11 與 iPhone XR 兩者處理圖像的方式會有所不同。iPhone 11 上會針對過曝的地方進行壓制，有效還原圖像主體的細節，同時也確保亮度與色彩趨於現實。而 iPhone XR 則無法有效壓制曝光部分，大佛下方的蓮花座紋路部分已經無法分辨，遠處綠葉更是塗抹相當嚴重。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》