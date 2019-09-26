女友嫌他掏現金買iphone11丟臉 網友：刷卡有回饋金！

2019-09-26 10:59 聯合新聞網 綜合報導



一名網友想送女友一支iphone11，拿出現金要付款，但女友卻認為很丟臉要他把錢收進去並要他使用信用卡付款。 記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 蘋果新機一上市就有許多果粉爭相購買，迫不及待想拿到最新款的iphone。一名網友想送女友一支iphone11，拿出20幾張小朋友要付款，沒想到女友竟要他把錢收進去並要他使用信用卡付款，只因附近的人看到一直盯著看，令女友覺得很丟臉，於是他詢問網友在蘋果店拿現金付款是否很俗氣。

一名網友在「Dcard」3C版發文，他想送女友一支iphone11，正當他拿出二十幾張千元鈔票時，附近的人不禁用異樣的眼光看他，女友見狀便要他把錢收起來拿出信用卡，並跟他說「你知道大家都刷卡的誰拿現金？」，相當怕被po到網上當成笑話。

原po不相信沒有人拿現金付款，沒想到買完正在等手機時，有五組客人全都刷卡沒有一個掏現金的，但他始終認為拿著大筆的現金付款才有花大錢的感覺，「刷卡分期算什麼小孬孬」。不過他後來想想，如果iphone不能分期付款，或許就沒人買了，因為實在太貴了，一支手機三萬，若月繳2500就能拿到iphone就會認為很划算。

有網友同意原po的想法，認為拿現金付款才有花錢的感覺，「我買電腦拿了60張小藍去，爽翻天了」、「可是我覺得拿一疊現金付錢比較霸氣，而且這樣才有花錢的感覺」、「花錢還管別人有沒有注意，人生好累」、「刷信用卡還不是要付錢只是早付晚付，倒不如先付」。

不過也有網友認為刷卡比較方便且還有現金回饋，「我覺得拿現金會讓我更心痛」、「真的土豪才不會覺得拿四五萬在手上很有氣勢，這種金額刷卡就好了，刷卡跟需要分期是兩回事」、「這種金額偏大的，不刷卡賺點回饋對不起自己」、「刷卡是有回饋金的買一支現金回饋至少800」。