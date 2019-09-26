新版tvOS 13更新 讓Apple TV也能使用Apple Arcade遊戲訂閱服務

除了開放iOS 13.1版本更新，並且針對iPad系列機種開始提供iPadOS操作介面，蘋果稍早也開放Apple TV下載更新新版tvOS 13，不僅加入Apple Arcade遊戲訂閱服務，同時也正式支援連接使用PlayStation的DUALSHOCK 4控制器，以及微軟Xbox One控制器，讓使用者能透過自己習慣使用的控制器遊玩遊戲。

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如先前說明，新版tvOS 13將會讓使用者更容易預覽影片內容，同時整體操作也會變得更加直覺，並且可以透過Sign in with Apple機制，讓使用者可以更方便登入個人帳號，而不用透過控制器逐一選字輸入操作，另外也將加入全新螢幕保護程式，透過更豐富的圖像內容作為Apple TV待機時候呈現內容。

而此次更新中，自然也加入Apple Arcade遊戲訂閱服務，讓使用者能透過原本就支援Apple TV使用的控制器，或是PlayStation 4或Xbox One的控制器操作遊玩，另外也加入預計11月正式推出的Apple TV+影音訂閱服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》