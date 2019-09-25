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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

蘋果首搭18W快充 iPhone 11 Pro充飽電只需102分鐘

2019-09-25 21:54T客邦

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從先前的iPhone 11 Pro拆解中我們可以看到，蘋果加入了更大容量的電池，iPhone 11 Pro Max的電池容量相較先前增加近800mAh，以此來增加續航。針對這麼大的電量，iPhone 11 Pro以及Pro Max兩款機型官方也搭配了18W快充充電器，拋棄了長期以來的5V/1A充電器。那麼，在新的快充加持之下，iPhone 11 Pro的充電時間需要多久呢？

根據 PhoneArena的測試，他們表示，雖然iPhone 11 Pro充飽電所需的時間需要將近2小時，與先前iPhone XR充飽電的時間看起來差異不大，但是使用 18W 快充在前半小時的充電速度還是相當快的。只要花15分鐘的時間，就可以將iPhone 11 Pro充到28%、花半小時的時間，可以充到55%。這對於在臨時情況下，你發現你忘了充電，或是出門在外只能抓緊時間充電的時候，只要有半小時就能充一半的電，應該夠你應付大部分的緊急狀況。特別是如果你與傳統的5V/1A充電器比較起來的話，差異更是大。

根據他們的測試，充電程度與時間的關係為：

●15分鐘以內: 28%

●30 分鐘: 55%

●45 分鐘: 74%

●1 小時: 85%

●1 小時15分鐘: 94%

●1 小時30分鐘: 98%

●1 小時42分鐘:充滿電

作為比較，你也可以看下圖參考iPhone 11 Pro與其他iPhone系列、以及其他廠牌旗艦手機的充電時間比較：

新聞來源：PhoneArena

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiPhone 11 Pro快充

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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