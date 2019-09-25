iPadOS配合iOS 13.1一同來到 macOS 10.15 Catalina也準備更新

原訂9月30日才會釋出iOS 13.1，以及基於iOS 13的iPadOS，稍早已經提前釋出，除了修復iOS 13釋出時所產生耗電、app閃退等災情，更加入可配合iPhone 11系列內建U11處理器強化的AirDrop功能，並且增加全新自動化的Siri捷徑與全新AirPods連線時所顯示的音量標示。

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而在iPadOS方面，本身依然是以iOS介面為基礎，但針對螢幕尺寸較大的iPad加入更豐富的懸浮視窗、分割畫面，以及操作手勢，甚至針對USB-C連接裝置強化使用功能，其中包含可直接讀取USB-C隨身碟，或是讀卡機連接記憶卡內容，或是直接透過USB-C連接線存取相機儲存照片，方便在戶外拍攝的攝影師直接透過iPad Pro修圖。

在此次新增的側滑呼叫的懸浮視窗中，使用者可以任意指定使用app，並且透過左右滑動方式進行切換，或是藉由拖曳方式更換預設啟用項目。至於在左右分割畫面部分，則允許從時開啟兩個相同app，方便使用者比較內容，例如同時開啟備忘錄、郵件或微軟Word，藉此比對編輯前後差異。

除了釋出iOS 13.1版本更新，蘋果接下來也準備針對Mac系列裝置釋出macOS 10.15 Catalina，在此版本更新將會加入可相容運作自iOS平台移植app的設計，同時也加入名為「Sidecar」、可將iPad裝置當做第二螢幕使用功能。

另外，macOS 10.15 Catalina更將iTunes服務拆分，變成獨立運作的Apple Music、Podcast與Apple TV，至於原本透過iTunes同步、管理iOS裝置功能，則會進一步與Finder整併。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》