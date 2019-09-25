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iPhone 11實機拆解 功能應用略遜於iPhone 11 Pro系列

2019-09-25 13:34楊又肇

繼先前完成拆解iPhone 11 Pro Max之後，iFixit網站進一步將iPhone 11進行拆解

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在整個拆解過程裡，iFixit網站也發現iPhone 11不僅在整體設計有諸多規格與iPhone 11 Pro系列相似，就連內部電路板也採用雙層設計，但電池並未像iPhone 11 Pro Max採一體成形的L狀形式，僅維持一般電池長方形式設計。

而在整個拆解過程中也未發現任何可能提供反向無線充電設計規格，而主相機模組則採用與iPhone 11 Pro系列相同的120度超廣角鏡頭，但缺少獨立形式的兩倍光學變焦鏡頭，但是對於此次iPhone 11拍攝功能更新，其實沒有太大影響，iPhone 11同樣能夠拍攝超廣角鏡頭、景深人像，以及最高3秒長曝的夜間拍攝模式，而視訊鏡頭也同樣支援超廣角自拍，以及慢動作自拍錄影功能。

以iPhone 11的定位來看，將能以相對親民價位，提供幾乎等同iPhone 11 Pro系列的應用功能，並且能以6.1吋Liquid LCD螢幕對應足夠觀看視野，另外也能配合與iPhone 11 Pro系列相同的A13 Bionic處理器對應多工運作，以及複雜的3D運算需求。

不過，如果要發揮此次更新的iPhone 11系列機種更完整功能，例如使用所有鏡頭進行拍攝，或是以OLED螢幕觀看更真實影像色彩，iPhone 11 Pro系列依然有相對完整的進階應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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