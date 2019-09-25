動手玩／換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max

在9月20日正式於全球市場推出的iPhone 11系列機種，mashdigi網站日前已經做了簡單開箱，並且進一步分析相關選購建議，這次就以功能相對進階、完整的iPhone 11 Pro Max為主軸，看看換上三鏡頭、A13 Bionic處理器設計的魅力在哪。

換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max 分享 facebook

與iPhone 11的差異

相比iPhone 11 Pro的設計，iPhone 11 Pro Max大致上僅在螢幕尺寸不同，其他諸如同樣內建A13 Bionic處理器，以及包含兩倍光學變焦鏡頭、120度超廣角鏡頭在內設計的三鏡頭主相機等，基本上都與iPhone 11 Pro相同，甚至配色也區分夜幕綠、太空灰、銀色與白色款式。

至於與iPhone 11相比的話，除了螢幕規格、更豐富的配色選項，以及儲存容量上的差異，另外就是相比iPhone 11 Pro系列少了獨立配置的兩倍光學變焦鏡頭，其他使用模式則是大致相同，甚至在拍照功能一樣增加更方便拍攝大景的120度超廣角鏡頭，同時也能透過兩組鏡頭做出景深拍攝，或是利用3秒倒數長曝實現夜間拍攝效果。

iPhone 11與iPhone 11 Pro Max外觀比較

因此，這次推出三款手機中，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max大致上僅需以尺寸決定，而iPhone 11則是同樣介於中間使用體驗，相比iPhone 11 Pro有相對更低售價，有著比iPhone 11 Pro大一些、尺寸比iPhone 11 Pro Max小一點的6.1吋螢幕，雖然Liquid LCD螢幕並未像iPhone 11 Pro系列採用Super Retina XDR OLED螢幕有更鮮豔色彩表現，以及相對更窄的邊框設計，卻有足夠使用的螢幕顯示尺寸，同時也有充足螢幕顯示反應表現。

而雖然相機少了一組獨立配置的兩倍光學變焦鏡頭，在拍攝遠方物品確實少了一點便利感，但因為此次同樣加上120度超廣角鏡頭，使得iPhone 11相機拍攝表現與iPhone 11 Pro不會有太大差異，除非使用者在影片拍攝希望藉由第三方app同時使用三組鏡頭拍攝，或是有更進階應用，否則iPhone 11的相機鏡頭設計也十分夠用，甚至也能拍攝景深人像、捕捉超廣角畫面。

相機功能差異，主要在於iPhone 11少了一組獨立兩倍光學變焦鏡頭

不過，依照iPhone 11 Pro系列機種的產品定位，自然是在相關應用有更完整設計，並且鎖定進階用戶市場。但是若以絕大部分的普及應用來看，實際上iPhone 11與iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的使用體驗，並不會有太大差別。

僅iPhone 11 Pro系列會在原廠盒裝搭附18W快速充電頭：

除此之外，iPhone 11與iPhone 11 Pro系列機種之間，雖然因為機身尺寸不同，使得內建電池容量有差異，但基本上都支援18W快速充電，甚至最高可對應22W以上充電功率，但只有iPhone 11 Pro系列機種會在原廠盒裝內附18W快速充電頭 (搭配原廠搭附的USB-C對Lightning連接線使用)，iPhone 11仍維持提供一般USB-A充電頭，若要達成高瓦數快充效果的話，必須額外付費購買蘋果原廠快速充電頭，或是其他第三方廠商製作快速充電配件。

依照測試，搭配原廠18W快速充電頭，15分鐘內約可將iPhone 11 Pro Max電量充滿28%，30分鐘即可充滿55%，而完全將手機充滿電則需要1小時又42分鐘。

iPhone 11 Pro原廠盒裝內附的18W快速充電頭，需搭配Lightning轉USB-C連接線使用

三鏡頭相機帶來豐富拍攝效果

更方便的超廣角鏡頭：

相比iPhone 7第一次在主相機加入兩倍光學變焦鏡頭，讓相機拍攝功能增加景深人像等應用效果，蘋果在此次iPhone 11系列均加入1200萬畫素、f/2.2光圈，等效拍攝距離等同13mm的120度超廣角鏡頭，顯然並非僅只是單純讓可拍攝視角變大。

其中改變還包含讓景深拍攝效果不再僅限於人臉識別，目前也能用於拍攝寵物或一般靜態物品，同時透過兩倍光學變焦鏡頭，或是120度超廣角鏡頭都能發揮景深拍攝效果，但後者的景深效果是透過機器學習方式產生，與兩倍光學變焦鏡頭拍攝所產生景深效果會有些不同。

廣角、遠距與120度超廣角拍攝效果

一般4:3與此次新增加的16:9拍攝比例取景範圍差異

目前寵物也能以人像模式拍攝景深效果，但透過兩倍光學變焦鏡頭與120度超廣角鏡頭拍攝方式會不一樣，後者主要是透過機器學習方式模擬自然景深

此次增加的超廣角鏡頭，甚至可以應用在全景拍攝模式，進而捕捉更寬廣景象，另外配合在設定裡的「相機」選項中，開啟構圖功能的「觀景窗外擷取照片」或「觀景窗外擷取影片」選項，更能透過不同鏡頭彌補未能拍攝影像範圍。

例如，在透過廣角鏡頭拍攝時，就會透過超廣角鏡頭輔助拍攝影像，而透過兩倍光學變焦鏡頭拍攝，則會透過廣角鏡頭作為輔助，藉此彌補未能順利捕捉的邊角範圍，在拍攝人像時不小心切到腳，或是想要拍攝物品剛好沒進到邊角範圍內等情況，即可在後續編輯過程補正，使用者也能直接在設定項目中選擇自動套用，即可省去後續手動調整的麻煩。

不過，如果拍攝時候就是以超廣角鏡頭取景的話，就無法透過廣角鏡頭或兩倍光學變焦鏡頭拍攝影像進行補正，這部份可能要加以留意。

開啟構圖功能，即刻透過超廣角鏡頭補尚未能順利拍攝影像範圍

彌補過往缺陷的夜間拍攝模式與方便使用的自拍鏡頭：

藉由最多自動3秒倒數長曝的夜間拍攝模式，更是彌補過往iPhone相機在低光環境拍攝不足之處。若使用者希望能進一步拍攝不同感覺的夜間拍攝效果，甚至可以手動關閉或調整長曝時間。

另外，配合將手機放置在腳架或平穩檯面時，讓內建陀螺儀偵測手機處於平穩放置狀態時，更可讓長曝時間拉長至最多30秒 (實際時間會依照系統判斷拍攝環境而定)，藉此提高低光環境拍攝效果。

夜間拍攝效果，長曝秒數可進一步控制

而此次iPhone 11系列機種搭載的1200萬畫素視訊鏡頭，若是垂直持握手機的話，預設拍攝模式實際上為700萬畫素，僅有切換廣角拍攝模式時，才會以1200萬畫素規格記錄影像，但如果使用者在橫拿手機情況下自拍，則會直接以1200萬畫素規格記錄，同樣也能透過點選切換為拍攝範圍較窄的700萬畫素規格記錄模式。

在自拍鏡頭功能中，此次則是在iPhone 11中加入慢動作自拍錄影功能，蘋果甚至因此申請「Slofie」名稱專利，希望透過慢動作自拍錄影創造更多趣味內容。

不同拍攝操作功能：

在iPhone 11系列機種的前後相機拍攝介面中，蘋果將原本長按相機快門就會變成連拍的QuickTake操作模式，改為直接啟用錄影功能，藉此讓使用者能以更快速度記錄動態影片，而不需要逐一點選切換拍攝功能。

而原本相機連拍功能，則是改為手機直握時，將相機快門向左滑動，或是在手機橫拿時，將相機快門向下滑動的操作模式。另外，若是在手機直握時將相機快門向右滑動，或是在手機橫拿時將相機快門向上滑動，都會直接啟用錄影功能，基本上與長按相機快門的操作相同。

若是透過音量鍵操作的話，單按依然會是靜態影像拍攝，但長按則會變成啟用錄影功能，而不再是連拍。目前依照蘋果的設計，暫時尚未開放透過音量鍵進行靜態影像連拍。

但在非iPhone 11系列機種裡，所有拍攝功能依然維持原本設定，亦即按著相機快門或音量鍵會是連拍，錄影功能依然需要透過點按切換。

相機操作介面，同時可透過拇指轉動快速切換變焦距離

更實用的內建相片後製功能：

至於在iOS 13版本更新中，更是針對拍攝後的後製增加曝光、增豔、亮部、陰影、對比、亮度、黑點、飽和度、自然飽和度、色溫、色調、清晰度、畫質、雜點消除，以及暈邊等細節調整，甚至在原本裁切功能也加入變形調整等應用，另外也能在以6秒記錄的原況照片中手動選擇主要影像，或是調整顯示範圍。

即便使用者並非使用iPhone 11系列機種，同樣也能藉由iOS 13版本更新獲得上述相片後製功能，但在拍攝功能中的影像比例增加16:9、長曝夜間拍攝模式等快速選項，則是只有在iPhone 11系列機種提供。

仍有一些遺憾：

不過，雖然此次相機功能設計有所提昇，並且加入更便利的超廣角鏡頭應用，但依然有一些遺憾，例如夜間拍攝模式依然僅限一般廣角鏡頭，以及兩倍光學變焦鏡頭使用，一般可能比較會用來拍攝夜景的超廣角鏡頭卻未加入夜間拍攝模式，而錄影時也無法使用夜間拍攝模式，此部份或許就要看第三方應用服務是否能提供額外功能發揮。

另外，雖然蘋果在iOS 13的相機功能無法支援同時啟用所有鏡頭拍攝功能，但配合第三方應用服務如FiLMic所提供FiLMic Pro app，即可在錄影功能中選擇同時透過前後所有鏡頭進行拍攝，藉此錄製不同風格影片內容，甚至能透過三鏡頭捕捉影像合成色調更加深邃的照片內容。

實際錄影 (不同鏡頭切換)

實際拍攝 (主要廣角鏡頭)：

實際拍攝比較 (主要廣角鏡頭)：

iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max Galaxy Note 10 P30 Pro Xperia 1

實際拍攝比較 (廣角、遠距、超廣角拍攝效果)：iPhone 11 Pro Max、Galaxy Note 10、P30 Pro、Xperia 1

iPhone 11 Pro Max 廣角 遠距 超廣角 Galaxy Note 10 廣角 遠距 超廣角 P30 Pro 廣角 遠距 超廣角 Xperia 1 廣角 遠距 超廣角

實際拍攝比較 (夜間拍攝效果)：iPhone 11 Pro Max、Galaxy Note 10、P30 Pro

iPhone 11 Pro Max 未開啟長曝 開啟長曝 Galaxy Note 10 未開啟長曝 開啟長曝 P30 Pro 未開啟長曝 開啟長曝

A13 Bionic處理器帶來效能更加過剩表現

在此次新機發表過程裡，蘋果用相當簡短時間進行介紹手機特色，卻花費更長時間說明此次應用在三款新機內的A13 Bionic處理器細節。

依照蘋果的說法，其實去年推出的A12 Bionic處理器，在效能表現就已經超越今年三星、Qualcomm在內廠商推行的高階旗艦處理器，而今年以台積電進階7nm FinFET製程技術打造的A13 Bionic處理器，更進一步加強人工智慧技術運算應用，藉此讓相機拍攝，或是影像處理效率提昇，另外也能提昇多工運算與需要大量3D圖像運算效能，讓蘋果此次同步推行的Apple Arcade遊戲應用，或是今年列為重點推廣的ARKit 3.0技術，能夠藉由A13 Bionic處理器發揮更流暢、穩定運算效果。

而從蘋果特別強調A13 Bionic處理器提供效能提昇表現，自然在於蘋果希望藉由iPhone (以及iPad)作為各項應用服務發展媒介，因此會著重處理器運算效能提昇，藉此提供充足運算效能，讓使用者能藉由iPhone順利使用各項服務，藉此推動更多第三方應用服務成長。

因此從iPhone產品發展模式來看，蘋果通常都是建立在打造最好運算表現平台的立場，並且能讓第三方應用服務充分發揮iPhone各項硬體功能表現，甚至透過各項API讓應用服務開發者能輕易取用各項硬體資源，進而能更容易打造對應iPhone平台的應用服務。

相較各個Android手機廠商所打造產品，蘋果的產品思維是讓所有應用服務能有更大發揮空間，因此除了在重點硬體著重提昇之外，iPhone產品整體設計便是維持簡單使用理念，不會像不同品牌的Android手機為了做出產品差異，格外強調相機等功能特色，卻無法讓更多開發者能妥善應用。

事實上，諸如三星、華為、OPPO在內廠商都曾針對旗下Android手機功能開放API，卻依然無法像蘋果實現更大規模化應用發展，除了侷限在Google打造的Android普及應用需求情況 (註)，其中自然在於蘋果自身產品軟硬體整合程度相對較高，這也是許多開發者傾向以蘋果產品打造應用服務的原因。

註：以Android平台開發者立場而言，由於不同品牌的Android手機差異較大，因此為了讓本身打造應用服務內容可以被最大化使用，通常不會僅針對單一手機硬體環境打造內容，除非是手機廠商自行推行服務，或是有特定合作項目。

蘋果埋下的伏筆

在發表會上未曾提到的U11處理器，是蘋果用來加強iPhone空間定位應用能力。從官網敘述來看，U11處理器將透過超寬頻 (UWB,Ultra Wideband)方式，讓AirDrop分享功能能以更精準、正確情況，將手機檔案分享給指定對象，甚至只要將手機對向預計分享對象，即可讓檔案順利推送，不會像過往可能因為訊號干擾等問題，導致AirDrop始終無法順利找到預計分享對象使用裝置。

不過，U11處理器顯然還會有更多應用可能，例如近期持續有傳聞、類似Tile的蘋果標籤 (Apple Tags)或許就會應用此項功能，而透過「尋找 (Find My)」功能尋找遺失的蘋果裝置時，或許也能透過U11處理器加強定位效果 (但被尋找物品可能也需要具備U11處理器)。

而藉由超寬頻技術提昇iPhone空間定位應用能力的情況下，預期也能增加iPhone地理位置定位、室內導航應用效果，甚至針對接下來預期以ARKit 3.0技術推動的擴增實境應用，或許也將配合超寬頻技術讓擴增實境影像呈現更為穩定，藉此提高擴增實境內容使用體驗。

小結

許多人批評近年來的iPhone了無新意，同時在使用功能方面也落後現有Android手機，甚至有不少功能學習Android手機設計思維，但實際上蘋果的思維還是建立在提供足夠效能的硬體運作環境，同時搭配本身打造基礎且實用的功能項目，配合第三方app提供更多元的應用服務，藉此讓歷代iPhone實際體驗變得更好。

就此次推出的iPhone 11系列，其實也是相同情況，此次最大改變在於增加120度的超廣角鏡頭、夜景拍攝模式、更具彈性的鏡頭應用模式，以及效能再次過剩的A13 Bionic處理器，另外蘋果留下伏筆的U11處理器，顯然都將結合蘋果開放API應用資源，讓第三方廠商、開發者能打造更多趣味應用。

也有些人認為，今年推出的iPhone 11系列實際上為過渡時期設計機種，畢竟蘋果要等到明年才會進入5G聯網應用發展，因此確實有可能在新機功能設計有所保留，例如此次針對螢幕設計的變更並不多，並未像其他Android手機期望讓螢幕顯示佔比變得更高，甚至進一步去除瀏海設計。

以蘋果立場而言，既然明年準備推出搭載5G連網應用手機規格，似乎也不急著在此時改變螢幕使用方式，進而現有app操作介面設計，倒不如等到明年推出5G連網機種時，再一次作更大幅的改變。

不過，回到此次推出的iPhone 11系列機種，其實在不少設計如相機功能均有明顯進步，因此對於有換機需求的消費者而言，實際上也適合選擇升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》