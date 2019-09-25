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動手玩／換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max

2019-09-25 14:21楊又肇

在9月20日正式於全球市場推出的iPhone 11系列機種，mashdigi網站日前已經做了簡單開箱，並且進一步分析相關選購建議，這次就以功能相對進階、完整的iPhone 11 Pro Max為主軸，看看換上三鏡頭、A13 Bionic處理器設計的魅力在哪。

換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max
換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max
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與iPhone 11的差異

相比iPhone 11 Pro的設計，iPhone 11 Pro Max大致上僅在螢幕尺寸不同，其他諸如同樣內建A13 Bionic處理器，以及包含兩倍光學變焦鏡頭、120度超廣角鏡頭在內設計的三鏡頭主相機等，基本上都與iPhone 11 Pro相同，甚至配色也區分夜幕綠、太空灰、銀色與白色款式。

至於與iPhone 11相比的話，除了螢幕規格、更豐富的配色選項，以及儲存容量上的差異，另外就是相比iPhone 11 Pro系列少了獨立配置的兩倍光學變焦鏡頭，其他使用模式則是大致相同，甚至在拍照功能一樣增加更方便拍攝大景的120度超廣角鏡頭，同時也能透過兩組鏡頭做出景深拍攝，或是利用3秒倒數長曝實現夜間拍攝效果。

iPhone 11與iPhone 11 Pro Max外觀比較

因此，這次推出三款手機中，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max大致上僅需以尺寸決定，而iPhone 11則是同樣介於中間使用體驗，相比iPhone 11 Pro有相對更低售價，有著比iPhone 11 Pro大一些、尺寸比iPhone 11 Pro Max小一點的6.1吋螢幕，雖然Liquid LCD螢幕並未像iPhone 11 Pro系列採用Super Retina XDR OLED螢幕有更鮮豔色彩表現，以及相對更窄的邊框設計，卻有足夠使用的螢幕顯示尺寸，同時也有充足螢幕顯示反應表現。

而雖然相機少了一組獨立配置的兩倍光學變焦鏡頭，在拍攝遠方物品確實少了一點便利感，但因為此次同樣加上120度超廣角鏡頭，使得iPhone 11相機拍攝表現與iPhone 11 Pro不會有太大差異，除非使用者在影片拍攝希望藉由第三方app同時使用三組鏡頭拍攝，或是有更進階應用，否則iPhone 11的相機鏡頭設計也十分夠用，甚至也能拍攝景深人像、捕捉超廣角畫面。

相機功能差異，主要在於iPhone 11少了一組獨立兩倍光學變焦鏡頭

不過，依照iPhone 11 Pro系列機種的產品定位，自然是在相關應用有更完整設計，並且鎖定進階用戶市場。但是若以絕大部分的普及應用來看，實際上iPhone 11與iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的使用體驗，並不會有太大差別。

僅iPhone 11 Pro系列會在原廠盒裝搭附18W快速充電頭：

除此之外，iPhone 11與iPhone 11 Pro系列機種之間，雖然因為機身尺寸不同，使得內建電池容量有差異，但基本上都支援18W快速充電，甚至最高可對應22W以上充電功率，但只有iPhone 11 Pro系列機種會在原廠盒裝內附18W快速充電頭 (搭配原廠搭附的USB-C對Lightning連接線使用)，iPhone 11仍維持提供一般USB-A充電頭，若要達成高瓦數快充效果的話，必須額外付費購買蘋果原廠快速充電頭，或是其他第三方廠商製作快速充電配件。

依照測試，搭配原廠18W快速充電頭，15分鐘內約可將iPhone 11 Pro Max電量充滿28%，30分鐘即可充滿55%，而完全將手機充滿電則需要1小時又42分鐘。

iPhone 11 Pro原廠盒裝內附的18W快速充電頭，需搭配Lightning轉USB-C連接線使用

三鏡頭相機帶來豐富拍攝效果

更方便的超廣角鏡頭：

相比iPhone 7第一次在主相機加入兩倍光學變焦鏡頭，讓相機拍攝功能增加景深人像等應用效果，蘋果在此次iPhone 11系列均加入1200萬畫素、f/2.2光圈，等效拍攝距離等同13mm的120度超廣角鏡頭，顯然並非僅只是單純讓可拍攝視角變大。

其中改變還包含讓景深拍攝效果不再僅限於人臉識別，目前也能用於拍攝寵物或一般靜態物品，同時透過兩倍光學變焦鏡頭，或是120度超廣角鏡頭都能發揮景深拍攝效果，但後者的景深效果是透過機器學習方式產生，與兩倍光學變焦鏡頭拍攝所產生景深效果會有些不同。

廣角、遠距與120度超廣角拍攝效果

一般4:3與此次新增加的16:9拍攝比例取景範圍差異

目前寵物也能以人像模式拍攝景深效果，但透過兩倍光學變焦鏡頭與120度超廣角鏡頭拍攝方式會不一樣，後者主要是透過機器學習方式模擬自然景深

此次增加的超廣角鏡頭，甚至可以應用在全景拍攝模式，進而捕捉更寬廣景象，另外配合在設定裡的「相機」選項中，開啟構圖功能的「觀景窗外擷取照片」或「觀景窗外擷取影片」選項，更能透過不同鏡頭彌補未能拍攝影像範圍。

例如，在透過廣角鏡頭拍攝時，就會透過超廣角鏡頭輔助拍攝影像，而透過兩倍光學變焦鏡頭拍攝，則會透過廣角鏡頭作為輔助，藉此彌補未能順利捕捉的邊角範圍，在拍攝人像時不小心切到腳，或是想要拍攝物品剛好沒進到邊角範圍內等情況，即可在後續編輯過程補正，使用者也能直接在設定項目中選擇自動套用，即可省去後續手動調整的麻煩。

不過，如果拍攝時候就是以超廣角鏡頭取景的話，就無法透過廣角鏡頭或兩倍光學變焦鏡頭拍攝影像進行補正，這部份可能要加以留意。

開啟構圖功能，即刻透過超廣角鏡頭補尚未能順利拍攝影像範圍

彌補過往缺陷的夜間拍攝模式與方便使用的自拍鏡頭：

藉由最多自動3秒倒數長曝的夜間拍攝模式，更是彌補過往iPhone相機在低光環境拍攝不足之處。若使用者希望能進一步拍攝不同感覺的夜間拍攝效果，甚至可以手動關閉或調整長曝時間。

另外，配合將手機放置在腳架或平穩檯面時，讓內建陀螺儀偵測手機處於平穩放置狀態時，更可讓長曝時間拉長至最多30秒 (實際時間會依照系統判斷拍攝環境而定)，藉此提高低光環境拍攝效果。

夜間拍攝效果，長曝秒數可進一步控制

而此次iPhone 11系列機種搭載的1200萬畫素視訊鏡頭，若是垂直持握手機的話，預設拍攝模式實際上為700萬畫素，僅有切換廣角拍攝模式時，才會以1200萬畫素規格記錄影像，但如果使用者在橫拿手機情況下自拍，則會直接以1200萬畫素規格記錄，同樣也能透過點選切換為拍攝範圍較窄的700萬畫素規格記錄模式。

在自拍鏡頭功能中，此次則是在iPhone 11中加入慢動作自拍錄影功能，蘋果甚至因此申請「Slofie」名稱專利，希望透過慢動作自拍錄影創造更多趣味內容。

不同拍攝操作功能：

在iPhone 11系列機種的前後相機拍攝介面中，蘋果將原本長按相機快門就會變成連拍的QuickTake操作模式，改為直接啟用錄影功能，藉此讓使用者能以更快速度記錄動態影片，而不需要逐一點選切換拍攝功能。

而原本相機連拍功能，則是改為手機直握時，將相機快門向左滑動，或是在手機橫拿時，將相機快門向下滑動的操作模式。另外，若是在手機直握時將相機快門向右滑動，或是在手機橫拿時將相機快門向上滑動，都會直接啟用錄影功能，基本上與長按相機快門的操作相同。

若是透過音量鍵操作的話，單按依然會是靜態影像拍攝，但長按則會變成啟用錄影功能，而不再是連拍。目前依照蘋果的設計，暫時尚未開放透過音量鍵進行靜態影像連拍。

但在非iPhone 11系列機種裡，所有拍攝功能依然維持原本設定，亦即按著相機快門或音量鍵會是連拍，錄影功能依然需要透過點按切換。

相機操作介面，同時可透過拇指轉動快速切換變焦距離

更實用的內建相片後製功能：

至於在iOS 13版本更新中，更是針對拍攝後的後製增加曝光、增豔、亮部、陰影、對比、亮度、黑點、飽和度、自然飽和度、色溫、色調、清晰度、畫質、雜點消除，以及暈邊等細節調整，甚至在原本裁切功能也加入變形調整等應用，另外也能在以6秒記錄的原況照片中手動選擇主要影像，或是調整顯示範圍。

即便使用者並非使用iPhone 11系列機種，同樣也能藉由iOS 13版本更新獲得上述相片後製功能，但在拍攝功能中的影像比例增加16:9、長曝夜間拍攝模式等快速選項，則是只有在iPhone 11系列機種提供。

仍有一些遺憾：

不過，雖然此次相機功能設計有所提昇，並且加入更便利的超廣角鏡頭應用，但依然有一些遺憾，例如夜間拍攝模式依然僅限一般廣角鏡頭，以及兩倍光學變焦鏡頭使用，一般可能比較會用來拍攝夜景的超廣角鏡頭卻未加入夜間拍攝模式，而錄影時也無法使用夜間拍攝模式，此部份或許就要看第三方應用服務是否能提供額外功能發揮。

另外，雖然蘋果在iOS 13的相機功能無法支援同時啟用所有鏡頭拍攝功能，但配合第三方應用服務如FiLMic所提供FiLMic Pro app，即可在錄影功能中選擇同時透過前後所有鏡頭進行拍攝，藉此錄製不同風格影片內容，甚至能透過三鏡頭捕捉影像合成色調更加深邃的照片內容。

實際錄影 (不同鏡頭切換)

實際拍攝 (主要廣角鏡頭)：

實際拍攝比較 (主要廣角鏡頭)：

iPhone 11 Pro MaxiPhone XS MaxGalaxy Note 10P30 ProXperia 1

實際拍攝比較 (廣角、遠距、超廣角拍攝效果)：iPhone 11 Pro Max、Galaxy Note 10、P30 Pro、Xperia 1

iPhone 11 Pro Max廣角遠距超廣角
Galaxy Note 10廣角遠距超廣角
P30 Pro廣角遠距超廣角
Xperia 1廣角遠距超廣角

實際拍攝比較 (夜間拍攝效果)：iPhone 11 Pro Max、Galaxy Note 10、P30 Pro

iPhone 11 Pro Max未開啟長曝開啟長曝
Galaxy Note 10未開啟長曝開啟長曝
P30 Pro未開啟長曝開啟長曝

A13 Bionic處理器帶來效能更加過剩表現

在此次新機發表過程裡，蘋果用相當簡短時間進行介紹手機特色，卻花費更長時間說明此次應用在三款新機內的A13 Bionic處理器細節。

依照蘋果的說法，其實去年推出的A12 Bionic處理器，在效能表現就已經超越今年三星、Qualcomm在內廠商推行的高階旗艦處理器，而今年以台積電進階7nm FinFET製程技術打造的A13 Bionic處理器，更進一步加強人工智慧技術運算應用，藉此讓相機拍攝，或是影像處理效率提昇，另外也能提昇多工運算與需要大量3D圖像運算效能，讓蘋果此次同步推行的Apple Arcade遊戲應用，或是今年列為重點推廣的ARKit 3.0技術，能夠藉由A13 Bionic處理器發揮更流暢、穩定運算效果。

而從蘋果特別強調A13 Bionic處理器提供效能提昇表現，自然在於蘋果希望藉由iPhone (以及iPad)作為各項應用服務發展媒介，因此會著重處理器運算效能提昇，藉此提供充足運算效能，讓使用者能藉由iPhone順利使用各項服務，藉此推動更多第三方應用服務成長。

因此從iPhone產品發展模式來看，蘋果通常都是建立在打造最好運算表現平台的立場，並且能讓第三方應用服務充分發揮iPhone各項硬體功能表現，甚至透過各項API讓應用服務開發者能輕易取用各項硬體資源，進而能更容易打造對應iPhone平台的應用服務。

相較各個Android手機廠商所打造產品，蘋果的產品思維是讓所有應用服務能有更大發揮空間，因此除了在重點硬體著重提昇之外，iPhone產品整體設計便是維持簡單使用理念，不會像不同品牌的Android手機為了做出產品差異，格外強調相機等功能特色，卻無法讓更多開發者能妥善應用。

事實上，諸如三星、華為、OPPO在內廠商都曾針對旗下Android手機功能開放API，卻依然無法像蘋果實現更大規模化應用發展，除了侷限在Google打造的Android普及應用需求情況 ()，其中自然在於蘋果自身產品軟硬體整合程度相對較高，這也是許多開發者傾向以蘋果產品打造應用服務的原因。

註：以Android平台開發者立場而言，由於不同品牌的Android手機差異較大，因此為了讓本身打造應用服務內容可以被最大化使用，通常不會僅針對單一手機硬體環境打造內容，除非是手機廠商自行推行服務，或是有特定合作項目。

蘋果埋下的伏筆

在發表會上未曾提到的U11處理器，是蘋果用來加強iPhone空間定位應用能力。從官網敘述來看，U11處理器將透過超寬頻 (UWB,Ultra Wideband)方式，讓AirDrop分享功能能以更精準、正確情況，將手機檔案分享給指定對象，甚至只要將手機對向預計分享對象，即可讓檔案順利推送，不會像過往可能因為訊號干擾等問題，導致AirDrop始終無法順利找到預計分享對象使用裝置。

不過，U11處理器顯然還會有更多應用可能，例如近期持續有傳聞、類似Tile的蘋果標籤 (Apple Tags)或許就會應用此項功能，而透過「尋找 (Find My)」功能尋找遺失的蘋果裝置時，或許也能透過U11處理器加強定位效果 (但被尋找物品可能也需要具備U11處理器)。

而藉由超寬頻技術提昇iPhone空間定位應用能力的情況下，預期也能增加iPhone地理位置定位、室內導航應用效果，甚至針對接下來預期以ARKit 3.0技術推動的擴增實境應用，或許也將配合超寬頻技術讓擴增實境影像呈現更為穩定，藉此提高擴增實境內容使用體驗。

小結

許多人批評近年來的iPhone了無新意，同時在使用功能方面也落後現有Android手機，甚至有不少功能學習Android手機設計思維，但實際上蘋果的思維還是建立在提供足夠效能的硬體運作環境，同時搭配本身打造基礎且實用的功能項目，配合第三方app提供更多元的應用服務，藉此讓歷代iPhone實際體驗變得更好。

就此次推出的iPhone 11系列，其實也是相同情況，此次最大改變在於增加120度的超廣角鏡頭、夜景拍攝模式、更具彈性的鏡頭應用模式，以及效能再次過剩的A13 Bionic處理器，另外蘋果留下伏筆的U11處理器，顯然都將結合蘋果開放API應用資源，讓第三方廠商、開發者能打造更多趣味應用。

也有些人認為，今年推出的iPhone 11系列實際上為過渡時期設計機種，畢竟蘋果要等到明年才會進入5G聯網應用發展，因此確實有可能在新機功能設計有所保留，例如此次針對螢幕設計的變更並不多，並未像其他Android手機期望讓螢幕顯示佔比變得更高，甚至進一步去除瀏海設計。

以蘋果立場而言，既然明年準備推出搭載5G連網應用手機規格，似乎也不急著在此時改變螢幕使用方式，進而現有app操作介面設計，倒不如等到明年推出5G連網機種時，再一次作更大幅的改變。

不過，回到此次推出的iPhone 11系列機種，其實在不少設計如相機功能均有明顯進步，因此對於有換機需求的消費者而言，實際上也適合選擇升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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