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新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

2019-09-25 11:18聯合新聞網 綜合報導

ANNY在個人IG上分享試用心得，直言新款iPhone相機效果不如預期。圖擷自A...
ANNY在個人IG上分享試用心得，直言新款iPhone相機效果不如預期。圖擷自ANNY IG
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iPhone 11系列這個月上市，許多人衝著最新的「廣角鏡」，開賣第一天排隊搶購。不過有人認為實際使用後，效果似乎不如想像中好。網美ANNY23日就在個人IG上轉售新買的iPhone 11 Pro，原因是新款手機的「廣角效果」和「顏色呈現」不符她的需求，更直言Pro的CP值不如11。

ANNY表示，過去不論是X、XS都比較低階的8和XR相對厲害很多，讓她這次沒有多做功課直接購買Pro機型，但在第一次試用後發現，Pro在顯色方面比XS飽和許多，反而讓人「變黃變黑」，令她不是很滿意。

而備受矚目的廣角功能，拍起來也不如正常拍時清晰，效果就和使用XS的相機加上app差不多。更重要的是，原本以為只有Pro有廣角鏡，後來發現其實光11就有廣角，比較之下，兩台手機只差在望遠效果及螢幕畫質，ANNY坦言iPhone 11的CP值反而比較高。

ANNY在文中寫道，測試過後她不斷在網路上爬文，希望能找到說服自己Pro「這麼貴一定很好」的裡由，但越看就越是不喜歡，以她個人而言，還是比較喜歡XS。文章一出，有網友深有同感，留言說：「當初也是衝著超廣角，結果發現用超廣角拍的照片四周都會模糊」、「終於有人跟我一樣了，第一天拿到很開心，拍完照片，顏色超級黃光」。

網美ANNY直言，iPhone 11的CP值還比Pro高。圖擷自ANNY IG
網美ANNY直言，iPhone 11的CP值還比Pro高。圖擷自ANNY IG
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