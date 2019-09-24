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iPhone 11夜拍實測 鏡頭曜光明顯、超廣角畫質待進步

2019-09-24 22:17T客邦

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從 iPhone XR 到 iPhone 11，蘋果為這台實惠的強悍輕旗艦升級了相機拍攝模組，不只加入一顆超廣角鏡頭，在拍攝介面以及拍照演算上也跟前一代大為不同，這篇我們將分享 iPhone 11 雙鏡頭夜拍效果，並提供和 iPhone XR 的拍攝照片做比較。

iPhone 11 採用雙鏡頭組合，有別於過往雙鏡頭機種都採用廣角 + 長焦雙鏡頭，這次採用的是 1200 萬畫素超廣角搭配廣角雙鏡，可拍出相當於等效焦距 13mm 的超廣視角以及 26mm 的主鏡頭視角，望遠部分則透過數位變焦達成，最遠可拍攝五倍數位變焦照片。

搭配著雙鏡頭的配置，拍照介面也略為調整，過往機種除了主要取景框之外，上下的快門鍵以及拍攝模式選單是全黑底設計，不過現在改為半透明的黑底，使用者可以從這個半透明黑底的設計預覽超廣角的視野，不過實際拍攝時只有中間的取景框畫面會被拍下，要拍超廣角照片得按一下 1x 變焦為 0.5x 才能拍攝超廣角照片。

如果想要連觀景窗外的照片也一起拍下來的話，要從設定中的相機功能打開「觀景窗外擷取照片」，拍完照之後就可以從後製編輯裡調整是否要顯示觀景窗外的照片來調整構圖，如果 30 天內沒有編輯的話，觀景窗外的照片就會被刪除。

更適合單手操作的拍攝介面

iPhone 11 的拍照功能上，除了多了一顆超廣角鏡頭讓使用者有更多拍攝彈性之外，整個操作介面也變得不一樣了，以前在取景框的上方會有多種拍攝輔助功能可以選擇，例如閃光燈、濾鏡、倒數計時拍照等等，現在改為在取景框內用手指上滑來喚出這些拍照選單，以下左圖的錄影模式舉例，當切換到「錄影」模式時，畫面上方只會顯示閃光燈開啟選項以及錄影計時，如果要調整閃光燈開啟與否的話，除了直接點左上角的閃光燈選項之外，在取景框內上滑就可以喚出閃光燈調整選項（如下右圖），對於只用單手握著手機操作的人來說，這個小改變還滿實用的。

動畫超流暢的夜間模式

在拍攝模式中 iPhone 11 新增了「夜間模式」，有別於 Android 手機將夜間模式獨立為一個拍攝選項，iPhone 11 是將夜間模式直接結合到「拍照」模式裡，當手機判別畫面太暗就會自動切換為夜間模式拍攝，透過 2 至 4 秒的拍攝疊合曝光，讓照片看起來更為明亮，當然，如果使用者不希望使用夜間模式拍攝的話，也可以從拍照模式裡關閉。

▲ 開啟夜間模式與否的拍攝對比。

雖然說 Apple 不是第一個推出夜間模式拍攝的品牌，不過它卻是把「夜間模式」拍攝時的動畫效果做得最好的品牌，多數 Android 手機在使用夜間模式拍攝時，會看到照片「一段一段」地變得更明亮，不過 iPhone 11 的做法是「無斷差」地讓照片變亮，即便拍攝目的是相同的，都是透過照片疊合讓畫面變亮，但 iPhone 11 的呈現過程明顯看起來細膩許多。

以下為 iPhone 11 一般模式、iPhone 11 夜間模式以及 iPhone XR 拍攝的照片供參考：

超廣角拍攝

iPhone 11 加入了一顆新的超廣角鏡頭，等效焦距為 13mm，搭配上原有的等效焦距 26mm 廣角鏡頭，使用者現在就可以一鍵切換兩種焦段拍攝，且兩種焦段都適用夜間模式，因此可以拍出較實際環境更明亮的照片。

這兩顆鏡頭所拍攝照片以夜間拍攝來說顯色頗為相似，不過主鏡頭的畫質明顯優於超廣角鏡頭，超廣角鏡頭在夜拍時整體照片容易看起來糊糊的，不論是中心畫質或是邊角畫質都有待改進的空間，畫面細節保留也不足，另外，使用超廣角鏡頭拍攝時桶狀邊角變形也略有些明顯，期待下一版軟體更新可以修正這些情況。

▲ 廣角鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

▲ 廣角鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

▲ 廣角鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

鏡頭曜光明顯

除了超廣角鏡頭畫質以及邊角變形情況之外，iPhone 11 在面對光源直拍時也有頗重的鏡頭曜光情形，有多少個直射鏡頭的光源就會出現多少曜光，耀光的出現可能是因為鏡頭鍍膜的影響，因此這個情況即便未來有新的相機軟體更新可能也難以改善多少，如果想要減少耀光出現就得避免直接面對光源拍照，可以大幅減低耀光出現。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11Apple夜拍雙鏡頭

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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