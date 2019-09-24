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iPhone 11「發燙+訊號差」 用戶買到暖暖包？原因揭曉

2019-09-24 16:40聯合新聞網 綜合報導

目前iPhone 11系列用戶多數反映問題，包含易發燙、訊號不佳以及一些小瑕疵。...
目前iPhone 11系列用戶多數反映問題，包含易發燙、訊號不佳以及一些小瑕疵。 路透社
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隨著蘋果新機iPhone 11系列於本（9）月20日上市，越來越多使用心得出爐，大陸首批用戶體驗就公布，多數人認為iPhone 11系列是史上最耐摔的型號，但有部分使用者卻抱怨，手機在使用時有易熱、造成耗電量快的問題；其中也包含信號差，有使用者甚至開玩笑，「自己就像入手暖手寶（暖暖包）呢！」

綜合陸媒報導，目前iPhone 11系列用戶多數反映問題包含易發燙、訊號不佳以及一些小瑕疵，並未出現嚴重的品質問題，連CEO庫克都讚聲是「有史以來最出色的」。達人分析，問題出在A13處理器上，就算沒有進行任何操作也容易發熱，玩遊戲時更會加速發燙，特別在備份以及啟動時較為嚴重。有用戶便吐槽，「感覺像是多了一個冬天不用怕手冷的功能。」

根據蘋果發表會資料指出，事實上，A13晶片採用的是台積電升級版7奈米製程，採用電晶體數量為85億個，整體性能較上一代A12足足提高了20%，因此在同一個工藝水準、性能提升的情況下，發熱情況勢必會加大；而iPhone 11系列採用雙層主機板設計，才會衍生散熱問題。

至於訊號不穩，由於iPhone 11採用英特爾（Intel）晶片，確實沒有高通（Qualcomm）晶片穩定，在地下室車庫等地方，訊號表現就不如華為等手機，不過對比iPhone XS來說已經有所提升。蘋果方面說，今（24）日將會發布iOS 13.1正式版，到時候會在新系統中解決用戶所反應的問題。

台灣也有使用者在PTT表示，自從iOS 13更新後就碰上許多「災情」，大部分人說更耗電，還有閃退、熱點斷線、提醒事項混亂或消失、無法抬起喚醒等；另外有傳言指出，iOS 13.1才是蘋果認為「真正的正式版」，而 iOS 13.1有可能在9月25日推出（無法證實），因此大家可以再耐心等待一下。

iPhoneiPhone 11Apple

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