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iPhone 11拍照慘變竹林風 網友分析畫質不佳原因

買iPhone 11螢幕卻換華為Logo 陸作家：精神上支持華為

2019-09-23 17:06香港01 記者向樂高／報導

大陸作家楊奇函20日在「楊奇函愛手工」微博發帖，可見一個有華為標誌的手機屏幕封面...
大陸作家楊奇函20日在「楊奇函愛手工」微博發帖，可見一個有華為標誌的手機屏幕封面。（微博圖片）
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日前iPhone 11正式在香港開賣，不少果粉即時搶購更新機到手，有大陸人換機後特意把iPhone 11的屏幕封面，換成了華為的標誌，表示「永遠在精神上支持華為」，此舉引來不少網民熱議，直言「為啥不直接買華為」，諷刺他「身體很誠實」。

大陸作家楊奇函20日在「楊奇函愛手工」微博發帖，可見一個有華為標誌的手機屏幕封面，他表示「新手機到手之後永遠第一時間換上華為屏保！」，又指「永遠在精神上支持華為！雖不能至，心嚮往之！」

帖子引來不少網民留言，「我一同事把iPhone套上華為的手機殼」，有人笑言「感覺你是高級黑」，不過楊奇函解釋，「真的沒有嘿誰，我是華為企業粉，蘋果產品粉」，他又指是因為習慣了蘋果的iOS系統，「華為手機硬件很好，只不過我重度依賴IOS系統。IOS系統是蘋果最強護城河」。

又有人擔心他會被罵，「該有人罵你了，挺住楊老師」。亦有人諷刺一些人口不對心，「孩子是美國籍，別墅是美國的，但我依然是中國心」、「車是日本車，心是愛國心」，有人就認為不應用愛國道德綁架他人，「喜歡什麼手機就用什麼手機有什麼問題嗎？道德綁架的腦殘真的多，愛國並不等於用華為手機。」

有網民認為華為機也有其賣點，據華為於9月19日發布Mate 30系列手機，宣布加入了更多新功能，例如 Kirin 990 處理器、雙 4,000 萬拍攝像素四主鏡頭、超曲面 OLED 環幕屏、雙超級快充等，不過用家要注意，該系列不會預裝Google的應用程式和Google Play服務。

延伸閱讀：

華為新品發佈：無法自帶谷歌應用　宣稱全方位超越蘋果

【華為風波】華為：Mate 30將不會預裝任何Google應用程式

文章授權轉載自《香港01》

iPhoneiPhone 11Apple

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