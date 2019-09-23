iPhone 11拍出竹林風 網友分析：魔鬼藏在細節裡

2019-09-23 15:49 聯合新聞網 綜合報導



iPhone11開賣，拿到實機的果粉對於新手機滿意度大不相同。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

自從iPhone11系列開賣後，果粉們紛紛搶購，但不少人抱怨iPhone11 Pro系列主打的超廣角鏡頭畫質不佳，像是照片糊成一片或是開啟夜拍模式出現一大片綠色線條，而網友也在《批踢踢實業坊》上分析，一切都是硬體設備不佳導致。

拿到iPhone11 Pro的果粉紛紛在網路上分享使用心得，有名網友在《批踢踢實業坊》上發文，他表示自己拿到手機便興高采烈的想測試夜拍功能，「我知道有綠點是手機夜拍的通病，但有人遇到半邊綠屏放棄人生的iphone11嗎」，網友看了笑稱原Po「原來是在竹林，我還以為是機王勒」、「隱藏功能啦，新的濾鏡」。

而有專業網友在《iOS》版上分析超廣角鏡頭畫質不佳的原因，原Po表示依規格來看主要有五點會影響畫質，第一沒有OIS（光學防手震），第二沒有自動對焦功能，原Po表示「不是一樣清楚，就是一樣糊，有些人提出邊緣模糊的問題，那是所有超廣角鏡頭的光學特性」。

第三點是光圈f／2.4小於主鏡f／1.8，因此進光量低，第四點是三顆鏡頭同為1200萬像素，但CMOS（感光元件）及硬體規格一概不知，原Po表示「基本上這是所有手機廠最會低調的事，反正消費者只看得懂畫素」。

而最後一點就是演算法問題，想讓畫質好只有兩條路，原Po表示「調整ISO（感光度）來控制雜訊→太低一片漆黑，太高又會有很多噪點；延長曝光時間→沒OIS讓照片晃的不要不要的」，他認為總歸來說就是硬體太差，手機演算法無法讓ISO及曝光有好的平衡，結論只能等蘋果更新演算法了。

而網友看了有人同意原Po的說法「目前看起來這顆超廣角畫質輸Xperia1，只能說真的很可惜」、「不是號稱要來取代日常相機？這畫質又讓人失望一回」、「變形不是什麼問題啊，問題是畫質真的糊」；也有人認為「扣除廣角問題，我覺得這代還是值得換，夜拍這點好很多」、「至少前置相機廣角和人像模式可以自由選擇望遠或主鏡頭」。