這面一定要朝下！五步驟搞定iPhone 11系列玻璃保護貼

2019-09-23 21:05 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



剛拿到全新的 iPhone 11 、Pro/ Pro Max 手機，第一件事就是「開箱仔細檢查」，尤其是在電信公司或 Apple 經銷商、Apple 直營店購機的朋友，一但把手機拿回家才發現有問題就無法換貨了，所以要仔細確認能不能開機、螢幕有沒有入塵或漏光、能不能正常觸控、揚聲器（喇叭）會不會破音等。

確認新機沒有問題之後，為了荷包著想，建議螢幕一定要貼上「保護貼」，否則一個萬一就會欲哭無淚。不過，如果不想花錢包膜、貼保護貼的話，自己 DIY 怎麼做才會漂亮呢？快來看看這篇教學吧！

這次入手的是 夜幕綠的 iPhone 11 Pro 256GB，包裝外盒維持著 Apple 一貫的作風，只是紙盒顏色換成了黑色，但仍是印著 iPhone 照片、側邊也有 iPhone 字樣。

打開盒子，在說明書下方的就是 夜幕綠 iPhone 11 Pro ，關機狀態的 OLED 螢幕可以看到倒影。這次設計仍是玻璃機身搭配不鏽鋼邊框，但與 iPhone XS Max 不同的是， iPhone 11 Pro 機背的玻璃是霧面設計，兼具質感與美觀之下，重點是不容易黏上指紋。

配件部分有 EarPods 具備 Lightning 連接器、USB-C 對 Lightning 連接線和 18W USB-C 電源轉接器，內容非常簡單。

貼好貼滿 iPhone 11 Pro 保護貼

螢幕保護貼有分很多種版本，像是滿版玻璃、抗藍光、霧面、防指紋…等，先前也曾分享 9H 防窺滿版鋼化玻璃保護貼，每一種品質與價格都不一樣，那到底該買哪一種呢？

其實只要能保護手機的全螢幕、邊緣能服貼，同時不會降低觸控敏感度，就是好的保護貼，價格倒是看個人。

像先前手上 iPhone XS Max 的螢幕保護貼雖然是網購的便宜版本，但柏青哥手殘一年摔了 5 次幸好都只是保護貼破損、螢幕沒有受傷，所以只要能保護螢幕就是好的保護貼。

廢話說多了浪費時間，DIY 保護貼的關鍵要注意五步驟：關機、擦拭、黏灰塵、對準貼上、排出氣泡。

步驟一：關機

為了要保護手機，貼螢幕保護貼之前，iPhone 11 Pro 必須是關機狀態。

步驟二：清潔擦拭

無論你選擇的是哪一款保護貼，多數都保固貼包裝裡都會有乾、濕兩種擦拭紙。我們必須先用帶有酒精的濕式擦拭紙擦掉螢幕上的油污，再使用乾紙巾及拭鏡布擦掉螢幕上的毛屑及灰塵

步驟三：黏灰塵（確認螢幕上還有沒有粉塵）

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經過擦拭之後，如果還是有些粉塵的話，可以保護貼附贈的貼紙把細微灰塵黏掉。

步驟四：撕開保護貼背膠

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這次示範裡，柏青哥是剛收到 iPhone 11 Pro 就立刻開箱並撕下原本的保護層要來貼螢幕保護貼，根本還來不及開機，所以理論上螢幕不會沾上任何灰塵，所以直接跳到步驟四開始貼保護貼。

但這裡還是要呼籲各位朋友們收到手機要乖乖檢查，再依照步驟進行。

撕下保護貼的背膠貼紙要小心慢慢來、別太大力，尤其是玻璃保護貼比較硬，太粗魯的話會害保護貼破掉，這柏青哥可是有慘痛的教訓。

此外，撕下背膠時，切記保護貼的黏貼面一定要朝下，不然會很容易黏上空氣中的灰塵。

把保護貼浮貼在螢幕上、不要用力壓下去，先看四個角有沒有對齊、有沒有對準聽筒的缺口。

由於是在保護貼是浮貼狀態，一旦發現沒有對準、沒有黏好，輕輕撕開還有補救機會，可以重新黏好。

步驟五：壓合保護貼把氣泡排出

確認對準之後，最後一步驟就是要把保護貼黏合在螢幕上。這時從中心點向外壓，讓保護貼牢牢貼在螢幕上，並由內而外將保護貼與螢幕之間的氣泡往邊緣擠出去。

這次的保護貼雖然只花了新台幣 100 多元，但是比起先前的貼 iPhone XS Max 和 iPhone XR 時更沒有氣泡，不過這有可能是因為新機剛撕下保護層，還沒沾到任何灰塵就貼上保護貼的關係。

最後可能還是會有一些小氣泡無法順利推出去，但是…基本這些氣泡久了都會慢慢消失，所以不用擔心。

基本上到這裡就已經完成了保護貼黏貼囉！但如果…有朋友也模仿偷懶省略擦拭、黏灰塵等步驟的話，那結果很可能會柏青哥一樣，貼完才發現螢幕上有灰塵！！！

這時候唯一的方法就是把螢幕保護貼撕下來，然後乖乖依照步驟重新貼了，而且由於保護貼已經黏合在螢幕上，所以這時候撕下保護貼的風險很大。

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有鑒於柏青哥偷懶的下場，呼籲大家 DIY 時一定要依照步驟進行，才能貼好保護貼喲！

覺得教學不清楚的人，也可以直接看影片說明喔。

圖片及資料來源：三嘻行動哇

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》