iPhone 11 Pro Max拆解 並未看見反向無線充電、相機額外記憶體

iPhone 11系列機種開賣後，iFixit網站也將其中的iPhone 11 Pro Max進行拆解，除了確認新機內部電路板採用雙層設計，由欣旺達電子製作的新款電池也採用一體成形L狀規格，但依然未發現任何是否具備反向無線充電設計。

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

依照iFixit網站拆解結果，發現iPhone 11 Pro Max所採用的連網數據晶片，依然來自先前合作的Intel，顯然先前宣布與Qualcomm和解事宜，依然無法趕上新機推出時程。但從時間點來看，預期明年即將推出的5G連網版iPhone就會開始採用Qualcomm提供數據晶片。

而採用雙層電路板，以及L狀電池設計，沒意外就是為了讓內部空間能有更好零件擺放效益，但iFixit網站並未發現日前猜測Pro系列機種針對相機額外搭載2GB記憶體的設計，因此顯示即便是Pro系列機種，依然維持採用4GB記憶體規格，而非市場傳聞的6GB容量。

至於電池部分則是具備第二組連接頭設計，主要是提供無線充電元件連接使用，意味iPhone 11系列機種額外將有線與無線充電使用線路拆分，或許是為了確保充電過程安全，但未來是否能透過韌體更新加入反向無線充電功能，目前還無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》