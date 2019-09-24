動眼看／對應iPhone 11系列的犀牛盾保護殼，同樣強調多彩、無毒且抗摔

去年針對iPhone系列機種推出SolidSuit、CrashGuardNX，以及ModNX三大系列保護殼配件後，犀牛盾 (RhinoShield)今年同樣針對新款iPhone 11系列機種推出保護殼配件。

此次犀牛盾針對iPhone 11系列打造的保護殼配件同樣維持多彩設計 分享 facebook

犀牛盾針對iPhone 11系列機種，同樣不同款式規格推出三大系列保護殼配件，其中SolidSuit系列強調包含背面完整的全方位防護，CrashGuardNX系列則是以邊框防狀強化設計，並且能讓使用者額外安裝透明或有客製圖案的保護背蓋，另外也能自行更換不同配色的按鍵，至於ModNX系列基本上與CrashGuardNX系列相仿，但盒裝內就附上一組透明保護背蓋，不像CrashGuardNX系列僅有附上背蓋透明保護貼。

新推出的保護殼配件同樣均以ShockSpread強韌材質製作，提供強度足夠的抗摔、防撕裂，以及不容易變形與具備高度彈性，配合保護殼內特殊蜂巢結構設計，標榜可額外吸收10%衝擊力道，同時所有保護殼設計均通過MIL-STD 810G美國軍規測試落摔標準，可對應1.2公尺垂直距離掉落防護，甚至可對應高達3.5公尺防摔效果。

另外，犀牛盾推出的保護殼均符合美國FDA食品級安全標準，保證不含雙酚A、BPS、BPF-等塑料常用化學物質，即使保護殼被家中小孩、寵物啃咬也不會因本身材質產生影響問題。

對應各款式機種的保護殼同樣區分SolidSuit、CrashGuardNX，以及ModNX系列 分享 facebook

雖然安裝在iPhone 11系列機種多少會讓手機「變大」，但在強調抗摔、防撕裂等特性之下，加上依然可讓使用者持握，而保護殼配件也能透過繩孔固定手腕帶、頸帶，或是其他吊飾。配合本身提供多色選擇，加上犀牛盾的保護殼配件均可更換按鍵、裝飾條，以及多樣化的背蓋設計，將能讓使用者客製化個人最喜好顏色搭配，或是採用偏好圖像設計。

此次針對iPhone 11系列機種打造保護殼配件，除了iPhone 11 Pro系列與去年推出的iPhone XS系列在左側按鍵開孔位置稍有不同，因此提供全新保護殼配件設計之外，由於iPhone 11與iPhone XR邊框按鍵位置並未改變，因此在CrashGuardNX系列將能與iPhone XR互換使用。

而ModNX系列的邊框部分也能共用，但由於背面主相機模組的開孔形式不同，因此隨附的透明背蓋配件無法直接用於iPhone XR，在選購時候必須額外留意。

去年推出對應iPhone XS Max的保護殼，其實也能裝在iPhone 11 Pro Max上，但左側靜音撥鍵會因為孔位稍有不同，因此會無法對上。 分享 facebook

至於在舊機種對應保護殼部分，犀牛盾則強調接下來依然會針對舊款iPhone提供保護殼配件，另外也同樣針對一併更新的Apple Watch series 5提供錶身保護殼，同樣維持多彩選擇特性，讓使用者能自由搭配，並且強調以無毒素材製作。

配合此次推出對應新款iPhone 11系列機種的保護殼配件，犀牛盾也同時針對螢幕防護需求提供正面抗衝擊的保護貼，同時也針對背面玻璃背蓋提供同樣具備抗衝擊特性的保護貼，讓手機能有更進一步的防護效果。

目前透過犀牛盾官網，配合輸入限量折扣碼「19MD-11」，將可額外獲得優惠折扣。

SolidSuit系列：

SolidSuit系列提供一體成形的保護效果，安全保護效果最高，但相對也比較重 分享 facebook

盒內包裝很簡單，就只有保護殼本身 分享 facebook

背面材質提供碳纖維 (Carbon)、經典霧面、仿皮革、髮絲紋等材質，甚至犀牛盾官網也額外提供客製化圖像，以及聯名款設計版本 分享 facebook

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保護殼均以犀牛盾旗下ShockSpread強韌材質製作，提供強度足夠的抗摔、防撕裂，以及不容易變形與具備高度彈性，配合保護殼內特殊蜂巢結構設計，標榜可額外吸收10%衝擊力道，同時所有保護殼設計均通過MIL-STD 810G美國軍規測試落摔標準，可對應1.2公尺垂直距離掉落防護，甚至可對應高達3.5公尺防摔效果 分享 facebook

保護殼內特殊蜂巢結構設計 分享 facebook

保護殼的按鍵均可拆換，並且更換成不同配色款式 分享 facebook

實際安裝 分享 facebook

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由於iPhone 11系列的主相機鏡頭排列改變，因此先前犀牛盾推出的擴充鏡頭配件，目前無法用於新款iPhone 11系列 分享 facebook

CrashGuardNX系列、ModNX：

扣除掉是否附上透明背蓋，其實CrashGuardNX及ModNX並沒有太大差異，包含本身均能以邊框形式提供足夠抗摔保護效果，以及按鍵均可更換設計，另外也提供多彩設計 分享 facebook

CrashGuardNX系列保護殼盒裝內容，其中會額外附上背蓋保護貼 分享 facebook

安裝邊框後，再將壓環塞入邊框與手機之間縫隙，即可讓保護殼更加牢固 分享 facebook

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ModNX系列保護殼盒裝內容，額外提供一片透明保護背蓋 分享 facebook

對應iPhone 11的CrashGuardNX系列保護殼，因為孔位與iPhone XR一致，因此在盒裝內會額外提供對應iPhone 11與iPhone XR背蓋不同主相機鏡頭模組設計的透明保護貼 分享 facebook

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抗衝擊螢幕保護貼：

犀牛盾此次同樣針對iPhone 11系列推出螢幕保護貼，之後也會推出可保護玻璃背蓋的保護貼配件 分享 facebook

主要透過犀牛盾研發抗衝擊材質保護螢幕或背蓋遭撞擊時的衝擊力道，另外也能對應一定程度的抗刮效果 分享 facebook

由於配合本身保護殼配件安裝、拆換空間，因此保護貼並未做到滿版效果 分享 facebook

犀牛盾此次同樣針對iPhone 11系列推出螢幕保護貼，之後也會推出可保護玻璃背蓋的保護貼配件 分享 facebook

實際安裝 分享 facebook

上緣會額外避開TrueDepth相機模組，避免影響Face ID識別效果 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》