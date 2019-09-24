動眼看／對應iPhone 11系列的犀牛盾保護殼，同樣強調多彩、無毒且抗摔
去年針對iPhone系列機種推出SolidSuit、CrashGuardNX，以及ModNX三大系列保護殼配件後，犀牛盾 (RhinoShield)今年同樣針對新款iPhone 11系列機種推出保護殼配件。
犀牛盾針對iPhone 11系列機種，同樣不同款式規格推出三大系列保護殼配件，其中SolidSuit系列強調包含背面完整的全方位防護，CrashGuardNX系列則是以邊框防狀強化設計，並且能讓使用者額外安裝透明或有客製圖案的保護背蓋，另外也能自行更換不同配色的按鍵，至於ModNX系列基本上與CrashGuardNX系列相仿，但盒裝內就附上一組透明保護背蓋，不像CrashGuardNX系列僅有附上背蓋透明保護貼。
新推出的保護殼配件同樣均以ShockSpread強韌材質製作，提供強度足夠的抗摔、防撕裂，以及不容易變形與具備高度彈性，配合保護殼內特殊蜂巢結構設計，標榜可額外吸收10%衝擊力道，同時所有保護殼設計均通過MIL-STD 810G美國軍規測試落摔標準，可對應1.2公尺垂直距離掉落防護，甚至可對應高達3.5公尺防摔效果。
另外，犀牛盾推出的保護殼均符合美國FDA食品級安全標準，保證不含雙酚A、BPS、BPF-等塑料常用化學物質，即使保護殼被家中小孩、寵物啃咬也不會因本身材質產生影響問題。
雖然安裝在iPhone 11系列機種多少會讓手機「變大」，但在強調抗摔、防撕裂等特性之下，加上依然可讓使用者持握，而保護殼配件也能透過繩孔固定手腕帶、頸帶，或是其他吊飾。配合本身提供多色選擇，加上犀牛盾的保護殼配件均可更換按鍵、裝飾條，以及多樣化的背蓋設計，將能讓使用者客製化個人最喜好顏色搭配，或是採用偏好圖像設計。
此次針對iPhone 11系列機種打造保護殼配件，除了iPhone 11 Pro系列與去年推出的iPhone XS系列在左側按鍵開孔位置稍有不同，因此提供全新保護殼配件設計之外，由於iPhone 11與iPhone XR邊框按鍵位置並未改變，因此在CrashGuardNX系列將能與iPhone XR互換使用。
而ModNX系列的邊框部分也能共用，但由於背面主相機模組的開孔形式不同，因此隨附的透明背蓋配件無法直接用於iPhone XR，在選購時候必須額外留意。
至於在舊機種對應保護殼部分，犀牛盾則強調接下來依然會針對舊款iPhone提供保護殼配件，另外也同樣針對一併更新的Apple Watch series 5提供錶身保護殼，同樣維持多彩選擇特性，讓使用者能自由搭配，並且強調以無毒素材製作。
配合此次推出對應新款iPhone 11系列機種的保護殼配件，犀牛盾也同時針對螢幕防護需求提供正面抗衝擊的保護貼，同時也針對背面玻璃背蓋提供同樣具備抗衝擊特性的保護貼，讓手機能有更進一步的防護效果。
目前透過犀牛盾官網，配合輸入限量折扣碼「19MD-11」，將可額外獲得優惠折扣。
SolidSuit系列：
CrashGuardNX系列、ModNX：
抗衝擊螢幕保護貼：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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