親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

反送中示威者沙田縱火 防暴警：相應武力驅散

iFixit拆解iPhone 11 Pro Max：超大L形電池、雙主機板設計

2019-09-22 18:42T客邦

隨著iPhone 11的開賣以及出貨，相信很多人手上都已經拿到了新的手機。而近日外國著名拆解網站iFixit也正式上線了iPhone Pro Max的全套拆解圖。

iPhone 11 Pro Max：搭載A13仿生SoC與第三代神經引擎，採用6.5英吋（2688×1242）458 ppi超級視網膜XDR OLED顯示螢幕，帶有True Tone和HDR（無3D Touch），擁有12 MP後置三鏡頭（超廣角，廣角和長焦）和12 MP前置鏡頭，搭配TrueDepth FaceID；64 GB的記憶體（256 GB和512 GB可選），支援LTE，Wi-Fi 6，藍牙5.0，NFC，IP68等級防塵防水。

▲X光透視下的iPhone 11 Pro Max及三機對比：（從左到右）排列著iPhone XR，XS Max和11 Pro Max。

iPhone 11 Pro Max中的電池看起來與去年的iPhone XS中的電池相同，不過為了三相機模組蘋果似乎進一步將其他元件的體積減少以騰出空間。值得注意的是，在電池下方似乎有一個神秘的新板子。

新款iPhone的中間部分增加了一些額外的材料，在相機周圍增加了更多，這也導致了iPhone 11Pro Max外部裸露的鏡頭下面還有額外的一層覆蓋材料以幫助其改善凸出程度。

蘋果表示，iPhone 11系列是iPhone家族有史以來最防水的iPhone，但根據iFixit團隊的拆解，認為iPhone 11 Pro Max螢幕周圍的膠感覺與去年的相似，螺絲附近的墊圈也是如此，因此防水程度應該與去年相同。

螢幕拆下之後可以看出，iPhone 11 Pro Max採用超大的L形電池（帶有兩個電池連接器），iFixit推測如此大容量的電池也是在為反向無線充電做準備。不過，雖然帶有兩個電池連接器，當iFixit團隊斷開直接連接到主機板的「主」電線時，即使連接了另一根電線iPhone也無法啟動。

蘋果iPhone 11系列最大的特色就是新的超廣角鏡頭，而標準的廣角和望遠鏡頭也提高了ISO範圍和快門速度，前置鏡頭的解析度有所提升：前置鏡頭從7 MP增加到12 MP。

iPhone Pro Max的後置三鏡頭被固定在一起，每個相機都有各自獨立的連接線。iFixit團隊猜測這枚後置三鏡頭模組沒有專用的RAM晶片。

蘋果 iPhone 11 Pro Max主機板結構與iPhone 11 Pro的相同，均為雙重主機板的設計

分享

新的主機板形狀，相同的雙層設計和分離程序，A13處理器完美呈現。

●紅：從SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X上分層的Apple APL1W85 A13仿生SoC

●橙：蘋果APL1092 343S00355 PMIC

●黃：Cirrus Logic 338S00509音訊編解碼器

●綠：可能是U1超寬頻晶片

●淺藍：Avago 8100中高頻段PAMiD

●深藍：Skyworks 78221-17低頻段PAMiD

●粉：STMicrolectronics STB601A0N電源管理IC

●紅：Apple / USI 339S00648 WiFi /藍牙SoC

●橙：英特爾X927YD2Q數據晶片

●黃：英特爾5765 P10 A15 08B13 H1925收發器

●綠：Skyworks 78223-17 PAM

●淺藍：81013-Qorvo封包追蹤

●深藍：Skyworks 13797-19 DRx

●粉：英特爾6840 P10 409 H1924基頻PMIC

iPhone 11 Pro Max電池的拆卸變得更容易了，拉開幾條釋放膠條即可輕鬆的把電池拿出來。

iPhone 11 Pro Max採用了一塊3.79 V 3969 mAh，總功率為15.04 Wh的電池，比XS Max電池高出2.96 Wh，比Galaxy Note 10+電池低1.52 Wh。厚度為4.6公釐，體積為23.8立方公釐，重59.6克。與XS Max相比厚了0.7公釐，體積增加了4.2立方公釐，重了13克。在新的A13晶片和PMU加持下，這塊電池可提供額外的五個小時續航時間。

iPhone 11 Pro Max使用了兩根電池連接器，位於無線充電線圈附近，目前尚不清楚蘋果這樣設計的原因是什麼。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11 Pro Max三鏡頭蘋果iFixit相機模組處理器

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

相關新聞

相機思維打造的iPhone 11系列開箱！終於有夜拍模式

2019-09-22 15:53

iPhone 11系列內建Taptic Engine元件均以回收稀土打造

2019-09-21 13:47

iPhone 11 Pro系列相機 可能額外配置2GB獨立記憶體

2019-09-22 11:18

不見過去排長龍 iPhone 11系列在中國首發…店外20人

2019-09-21 15:52

中國消費者「變心」？蘋果跌出品牌榜前20名

2019-09-21 15:50

iPhone 11電信三雄開賣 熱銷機型出爐

2019-09-20 21:37

外媒實測iPhone 11防水功能 整罐可樂淋上去也不怕

2019-09-20 21:00

iPhone 11雙機實測 達人：3鏡頭取景更方便

2019-09-20 20:49

iPhone 11 Pro剛入手就摔出裂痕 網笑：全球首摔感覺如何？

2019-09-20 19:36

iPhone 11熱 國泰產險搶推手機碎屏險

2019-09-20 16:17

亞太電信回饋iPhone 11預購前三名 萊爾富超商瘋狂免費掃貨1分鐘

2019-09-20 15:17

iPhone 11開賣 高階機種獨有這個秘密武器卻不宣傳

2019-09-20 15:12

iPhone11開賣 「夜幕綠」超夯賣到缺貨

2019-09-20 14:30

摸iPhone 11新機背面被刺傷 他驚：我買到機王？

2019-09-20 13:41

iPhone 11系列開放銷售 電信業者以加碼贈禮吸引排隊人潮

2019-09-20 13:38

終於加入超廣角的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列，怎麼挑選比較好？

2019-09-20 12:40

燦坤開賣iPhone 11 「夜幕綠色」最受歡迎

2019-09-20 12:20

瘋夜幕綠iPhone 11 Pro Max 她昨晚排隊搶頭香

2019-09-20 12:19

iPhone 11新機15分鐘就上手 蘋果開課指點訣竅

2019-09-20 10:06

iPhone11開賣！台灣大總座林之晨現身 送頭香果粉大禮

2019-09-20 09:37

影／排隊六天搶頭香 iPhone11買一送一

2019-09-20 09:26

iPhone 11夜幕綠搶手 電信業因這個經驗謹慎看待

2019-09-20 09:01

iPhone 11開賣！果粉排隊140小時 獲中華電信贈送新機

2019-09-20 08:18

iPhone 11將開售 綠色Pro Max大陸率先漲價近4400元

2019-09-19 19:43

德誼數位9月20日開賣iPhone 11 三創排隊頭香送HomePod

2019-09-19 18:01

PChome24h購物20日現貨開賣「iPhone 11系列」 10倍備貨量應戰

2019-09-19 17:17

夜拍、背光超詳盡評測 外媒：iPhone 11 Pro是最強拍攝手機！

2019-09-19 17:14

低價戰術奏效 蘋概指標股笑了

2019-09-19 12:24

iPhone 11新機鏡頭充滿驚喜 星空都能捕捉

2019-09-18 23:57

安兔兔跑分曝光！iPhone 11性能打趴iPhone XS

2019-09-18 22:01

iPhone 11週五開賣！四大電信「首賣儀式」祭優惠招徠果粉

2019-09-18 18:53

下載速度快38％！iPhone 11系列支援最新Wi‑Fi 6

2019-09-17 20:15

簡單玩／蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade，遊戲廠商、開發者的「煉金平台」

2019-09-17 19:52

蘋果官網推舊換新方案 iPhone 11最低16,040元起

2019-09-17 19:32

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

2019-09-17 17:12

果粉經濟夯 新機開賣帶動刷卡分期消費大增

2019-09-17 13:14

iPhone11大陸狂銷 天貓開賣1分鐘銷售破人民幣億元

2019-09-17 11:25

iPhone5G版傳明年下半年有譜 散熱仍採石墨片

2019-09-17 10:26

iPhone 11新機將登場 全國電啟動預購

2019-09-17 09:58
看更多

熱門文章

相機思維打造的iPhone 11系列開箱！終於有夜拍模式

2019-09-22 15:53

iFixit拆解iPhone 11 Pro Max：超大L形電池、雙主機板設計

2019-09-22 18:42

iPhone 11 Pro系列相機 可能額外配置2GB獨立記憶體

2019-09-22 11:18

不用快轉找重點 Google能搜尋網路影片特定片段了

2019-09-22 17:41

現在就更新iOS 13？ 美國防部建議等iOS 13.1

2019-09-22 19:29

Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

2019-09-22 11:19

Airbnb確定2020年募股上市，可能採取直接上市形式加快市場交易

2019-09-22 11:18

台美首度網路攻防演練 15國網軍測試台灣資安

2019-09-22 11:00

避資安爭議 臉書對多款程式停權

2019-09-22 16:31

Alphabet旗下無人機快遞公司攜手FedEx等公司測試送貨服務

2019-09-22 11:19

迎戰蘋果迪士尼 Netflix華語原創新勢力來襲

2019-09-22 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top