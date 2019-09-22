相機思維打造的iPhone 11系列開箱！終於有夜拍模式

分享 facebook 今日 iPhone 11 系列正式開賣，不過規格數與新功能到底是否真如發表會展示那般強大，還是需要實際拿著手機評測一番，就讓我們來開箱 iPhone 11 系列吧！

打開就是驚喜 新附贈 18W 充電器

打開外盒取出手機後，可以看到金色的 iPhone 11 Pro Max，最重要的就是新附贈18W充電器，這是在 11 Pro/Max 才有附贈這個近千元的充電器，11 則是附上既有的 5W 充電頭。

與 XS 外觀比較

iPhone 11 pro使用黑色外盒包裝 分享 facebook 上方為去年的 Xs Max 下方為新款 Pro Max 分享 facebook

Xs Max 與 11 Pro Max 尺寸與顏色相同，可以發現今年已經拔掉「iPhone」的字樣，以及雙鏡頭變三鏡頭的視覺差異。

採用霧面材質的確比起去年的 XS 來得更具質感，最重要的是裸機情況下不會有指紋殘留，至於是否比較止滑呢，在實測過後玻璃滑面好像稍微好一些，不過相信愛惜手機的果粉就算想要保留實機原色至少都會加裝透明的外殼，因此不會有太大影響，外觀材質對一般用戶只是視覺上的差異。

今年在 Pro 上改採所謂的 Super Retina 4DR 顯示器，在實際上並沒有太明顯的感受，亮度達到800尼特，蘋果強調主要是在陽光下能清晰顯示。

11 Pro（右） 改採用 Super Retina 4DR， iPhone11(左）同為 LCD 顯示器 分享 facebook

接著就是進入重頭戲吧！

相機升級 夜拍、廣角、慢速自拍 實現更廣的拍攝情境

在 iPhone 11 與 Pro 上差異的那顆鏡頭究竟是什麼，而 iPhone 11 Pro/Max 哪顆是什麼鏡頭？讓我們先來看看，三顆鏡頭分別是什麼？先不論外表美醜，讓我們先好好認識 11 Pro三顆鏡頭、iPhone11雙鏡頭。

iPhone 11 Pro/Max 右側為 13mm 超廣角鏡頭 左上26 mm 廣角鏡頭與左下望遠鏡頭 分享 facebook

右測-超廣角鏡頭

●13 mm 焦距

●ƒ/2.4 光圈

●5 枚鏡片組

●120º 視角

●4 倍寬廣取景範圍

●1200 萬像素感光元件

左上廣角鏡頭

●26 mm 焦距

●ƒ/1.8 光圈

●6 枚鏡片組

●光學影像穩定功能

●100% Focus Pixels

●全新 1200 萬像素感光元件

左下望遠鏡頭

●52 公釐焦距

●ƒ/2.0 更大光圈

●6 枚鏡片組

●光學影像穩定功能

●2 倍光學變焦

●1200 萬像素感光元件

●iPhone 11

上方廣角鏡頭

●1200 萬像素廣角，全新的廣角相機感光元件採用 100% Focus Pixels，在低光源環境下的自動對焦速度最快可達三倍。

下方超廣角鏡頭

●1200 萬像素超廣角，可捕捉四倍寬廣的取景範圍，用在開闊風景、旅遊、團體、宏偉室內與動態動作等類型照片時，再適合不過

iPhone 11 Pro 與 11 比一比

事實上， iPhone 11 Pro/Max 比起 iPhone 11 多出來的就是那顆「望遠」鏡頭，iPhone 11 Pro「望遠鏡頭」可以在不減損畫質的下把鏡頭拉近兩倍距離，iPhone 11 為近 1 倍，在拉近更多後面是以數位變焦實現，可看出畫質的清晰程度有所差異。

iPhone 11 Pro「望遠鏡頭」可以在不減損畫質的下把鏡頭拉近兩倍距離，iPhone 11 則是拉近 1 倍 分享 facebook

不過 iPhone 11 其實就已具備超廣角，所以一樣可實現四倍寬廣的取景範圍，拍到更多的背景，團體自拍時也較不容易切到人臉。

iPhone 11 Pro 在前鏡頭的廣角切換差異 分享 facebook iPhone 11 也能實現相同效果 分享 facebook

比起後段數位變焦，不論是 iPhone11 最高五倍還是 iPhone11 Pro/Max 最高十倍，由於躁點還是會降低成像品質，因比起望遠功能，超廣角是編輯更常用的功能， iPhone 11 已有超廣角的升級就誠意十足。

不過當然， iPhone11 Pro/Max 因為擁有畫素、規格相近三顆鏡頭，在互相協作下能實現更彈性多變的攝影模式，透過轉盤切換焦距過程中能無縫拉遠拉近，操作直覺相當流暢，如同真正擁有13mm – 52mm 鏡頭的相機相機。

慢動作自拍（slofie）

趣味十足的功能，在發表會展示時看起來有點幽默，在相機上加入後大家就多一種玩法，因為前置鏡頭也升級到 1200 萬畫素，多了一個自拍玩法讓大家可以將鏡頭發揮更多拍攝模式，轉換前鏡頭後直接切到「慢動作」錄影就可以開始拍攝啦，可以嘗試誇張的大動作拍起來更具效果，甩髮就會變成如同洗髮精廣告的情境。

重磅升級：夜拍模式終於可以雪恥

雖然是自動偵測並非可獨立設定系統，但在稍微低光的地方就會出現夜拍選項了，出現月亮的圖示，感應環境給予不同曝光秒數建議， 全黑的倉庫中實測可以達到十秒曝光。

透過他牌手機拍攝到伸手不見五指的倉庫：

挑戰黑暗極限雖然能拍出畫面，但在手持容易模糊，長曝光當然也會有噪點，不過至少能拍出影響，不再是眼前一片黑暗。

到了夜晚移到室外實測：

以下是 XS、11 與11 Pro 拍攝結果

透過XS拍攝實際環境與 iPhone 11 Pro手機呈現的差異 分享 facebook XS 分享 facebook iPhone 11 開啟夜拍模式 分享 facebook iPhone 11 Pro 開啟夜拍模式 分享 facebook

可以發現即便是增加曝光時間，夜拍模式仍然能保持畫面中更多的細節，去年被 Google 在發表會上嘲笑的低光源攝影，如今也在今年有了改善，身為果粉的朋友們在發表會上看到時都興奮不已，如今實測起來果然是真正的夜間模式，看來未來低光攝影不再是蘋果的罩門了！

取消 3D Touch 變成 Haptic Touch ？

關於取消 3D Touch，蘋果在去年的 XR 就取消，這次在iPhone 11 改採升級的 Haptic Touch「觸覺回饋觸控」 仍然能實現既有功能。

其實，從力度施壓改成長按一樣都能喚醒快捷選單操作，移動、刪除桌面上的App 反應速度還算相當快，並無太大影響。

引起許多果粉怨聲載道，大多是想到 LINE 的偷看聊天室訊息不已讀無法使用，未來期待新版作業系統上第三方程式也會逐一能將3D Touch的功能移植到 Haptic Touch「觸覺回饋觸控」 上。

小結

總體來說，雖然說許多人認為今年 iPhone 所給出的驚喜 one more thing 不是新服務和新功能，而是定價策略的轉變， 被定為與去年 XR 同等級的 iPhone 11下降了 50 美元，來到 699 美元（台幣售價 24,900 元起）而 iPhone 11 Pro/Max 維持 999 美元與 1099 美元（台幣售價 35,900 與 39,900 元起），卻在相機上多重的升級。

用上新一代 A13 晶片，增強的運算能力實現手機更多可能，從發表會上看到在相機功能上加入望遠的三鏡頭組，終於有了夜拍模式一掃蘋果一直以來的低光攝影罩門，超廣角鏡頭寬廣四倍取景範圍，可達 120º 視角，在前鏡頭也從去年的 700 萬畫素升級到與後置鏡頭組同樣的 1200 萬畫素，iPhone 11 算是相當值得入手，至於是否要多花一萬元追求更長焦距的拍攝，可以好好考慮，若是想外觀的新顏色、或僅是要追求新潮流，那當然還是會選擇 11 Pro，至於三鏡頭外觀的美醜還是保留些空間，畢竟蘋果總能把最初被批評的設計轉為趨之若鶩的美學設計，像是 X 開始走向全螢幕出現的瀏海。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》