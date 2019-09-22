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iPhone 11 Pro系列機種的相機，可能額外配置2GB獨立記憶體

2019-09-22 11:18楊又肇

關於iPhone 11 Pro系列機種所搭載記憶體容量，先前有說法指出為6GB，但後續消息卻又認為實際搭載容量應該是4GB，至於在開發人員Steven Troughton-Smith透過Xcode工具解析，則是提到蘋果有可能針對iPhone 11 Pro系列機種的相機設計，額外配置2GB容量的專屬記憶體，藉此讓相機拍攝功能更為穩定，同時維持快速切換使用特性。

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由於蘋果在iPhone 11 Pro系列機種的相機功能導入可同時讓所有鏡頭記錄相同白平衡、對焦位置等數據功能，而此類功能相對需要充足的記憶體暫存空間，因此若要在不影響系統運作穩定之下，猜想蘋果針對相機功能額外配置獨立記憶體模組，似乎也頗為合理。

當然，這樣的猜測並未獲得蘋果方面證實，因此可能還是要等後續是否有針對新機進行拆解分析內容出爐，才能進一步確認Steven Troughton-Smith推測是否為真。

而若是包含相機專屬的2GB容量記憶體，意味先前傳聞iPhone 11 Pro系列機種採用6GB記憶體設計的說法也不算錯，只是單就系統配置使用記憶體來看的話，實際上還是採用4GB容量設計，意味此次推出的三款機種均採用相同容量的記憶體規格。

以此次iPhone 11 Pro系列機種搭載的主相機設計，三組鏡頭分別對應廣角、超廣角，以及兩倍遠焦拍攝效果，同時藉由特定app還能同時啟用所有iPhone 11 Pro系列機種所配置鏡頭，讓使用者能一次拍攝多鏡頭設計。另外，新款相機也強調搭載夜間模式、慢動作自拍影片，以及長按即可進入錄影功能的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhoneiPhone 11Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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