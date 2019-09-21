不見過去排長龍 iPhone 11系列在中國首發…店外20人

2019-09-21 15:52 世界日報 中國新聞組／北京21日電



來源：YouTube

蘋果公司新品iPhone 11系列20日在中國正式發售，相較以往排長龍的搶購風潮，今年冷清許多，蘋果店外只有為數不多的忠實粉絲短隊。首日銷售最好的是iPhone 11 Pro 暗夜綠，數度被搶空，在網上的價格還上漲。其他系列則在電商平台出現「補貼」降價，形成首日銷售兩樣情。

新京報報導，由於採預約制，位於北京市王府井大街的蘋果門店並未出現以往大排長龍的景象。首位進店顧客購買了iPhone 11產品，他表示，因為自己不喜歡拍照，所以沒有選擇三攝的iPhone 11 Pro。首批進店顧客購買的產品普遍是綠色新款，且大都根據自身需求選擇了產品的配置，不像以往多追求高配。

相同情形也出現在蘋果零售店萬象城店。紅星新聞報導，相比以往的火爆場面，開賣前的現場卻顯得比較冷清，僅有20人左右在店外等候。預約成功的黃女士前來取機時表示，她一直使用蘋果手機，這次買了暗夜綠色256GiPhone 11 Pro。銷售人員表示，根據前期預售來看，選擇暗夜綠色的顧客確實較多。

而在線上，卻是另一番景象。報導指出，部分電商平台給出的價格已經低於官網報價。拼多多的iPhone 11減500元（人民幣，下同），iPhone 11 Pro減700元，iPhone 11 Pro Max減了900元。其中，iPhone 11最低只需4999元即可到手。此前，拼多多曾在微博上表示「到時候針對iPhone 11系列會有百億補貼」。

不過這次頗受歡迎的新色「暗夜綠」卻如預期的漲價。例如淘寶就出現iPhone 11 Pro Max256G暗夜綠色版手機售價為1萬2499元，相比官方售價1萬899元，上漲了1600元。