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中國消費者「變心」？蘋果跌出品牌榜前20名

2019-09-21 15:50世界日報 中國新聞組／北京21日電

蘋果發布iPhone11後，不僅華爾街不看好，一項美國諮詢公司的品牌相關性指數調查也發現，中國消費者對美國品牌的熱情變小，蘋果從去年的11名跌到24名，同時，蘋果在華的最大競爭對手華為由4名升至第2名。專家認為，貿易摩擦對蘋果造成影響，而川普制裁華為更是激發消費者情緒。

觀察者網報導，美國諮詢公司鉑慧（Prophet）18日發布2019年品牌相關性指數（brand relevance index），調查1萬3500名消費者對27品類258個品牌的看法，受訪者評估自己使用或考慮過的品牌，根據創新性、實用性和可靠性等品質，評價哪些品牌在生活中最不可或缺。結果和2018年相比，蘋果排名大幅下滑，由11名跌至24名，而2017年蘋果還曾名列第5。

2017年調查中，中國消費者心中前十名品牌中美國占一半。2019年只剩兩個，分別是第3名的安卓和第9名的英特爾。

彭博社稱，排名變動表明川普發動貿易摩擦的第二年，特別是他宣布制裁華為公司以後，美國品牌面臨著越來越大的挑戰。

中國是僅次於美國的蘋果第二大市場，但政治緊張並非蘋果面臨的唯一問題。中國政府正努力引入高速5G網絡，但甚至是蘋果最新發布的iPhone11，都不支持5G標準。

鉑慧駐香港高級合夥人米利肯表示，川普禁止華為產品，反而推動了中國消費者支持這個深圳品牌。

美媒稱中國消費者“變心” 蘋果跌出品牌榜前20 取材自觀察者網
美媒稱中國消費者“變心” 蘋果跌出品牌榜前20 取材自觀察者網
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