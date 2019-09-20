iPhone 11雙機實測 達人：3鏡頭取景更方便

2019-09-20 20:49 中央社 台北20日電



3C達人表示，配備3鏡頭的iPhone 11 ProMax比iPhone 11多一顆望遠鏡頭，在一般拍照和人像模式的取景都更方便。 美聯社 分享 facebook

iPhone 11系列新機今天開賣，3C達人表示，配備3鏡頭的iPhone 11 ProMax比iPhone 11多一顆望遠鏡頭，在一般拍照和人像模式的取景都更方便，但iPhone 11雙鏡頭已足夠應付大多數生活場景。

蘋果公司（Apple）3款新機iPhone 11、iPhone 11Pro、iPhone 11 Pro Max今天開賣，台灣是首波開賣市場之一，電信業者紛紛祭出優惠搶客，蘋果直營店也推出新機教學課程。

3C達人Tim哥接受中央社記者電訪表示，iPhone 11Pro系列多了望遠鏡頭，在錄影或拍照時，取景會更方便，例如觀看運動賽事、演唱會需要拍攝遠距離的人物，或者登山時想拍攝遠方的動植物等，就適合使用望遠鏡頭。

不過，Tim哥指出，其他手機廠商例如華為、OPPO已推出結合多鏡頭和演算法達成的10倍無損變焦，但使用機會實在太少，反而是廣角和超廣角鏡頭的接受度較高，可以應付大多數生活場景，這點應該蘋果有考慮過，才決定在iPhone 11配備廣角和超廣角這兩顆鏡頭，把望遠鏡頭放在更適合專業用戶的iPhone 11 Pro系列。

此外，iPhone 11系列全部機種都具備「慢自拍（慢動作自拍）」功能，但Tim哥發現，拍攝慢動作的場合比超廣角和人像模式更少，未來手機趨勢應該是更強的超廣角錄影、防手震和收音。

整體而言，Tim哥認為iPhone 11 Pro系列比iPhone11多一顆鏡頭，卻要多新台幣1萬1000元左右，雖然iPhone 11 Pro的螢幕對比度更好、最大亮度更高，但一般消費者眼睛不容易分辨差異，「說到底，便宜還是王道」，因此他較推薦價格更親民的iPhone 11。

根據中央社記者實測，iPhone 11 Pro Max在人像模式中，會顯示2倍光學變焦的按鍵，可以切換成「望遠人像」或「廣角人像」。沒有望遠鏡頭的iPhone 11在人像模式中，只能在固定距離拍出景深照片，取景的彈性較低。

實測顯示，iPhone 11和iPhone 11 Pro系列的人像模式都有6種人像光線效果可選擇，包括全新的「高色調燈光黑白」，可自動去背並拍出攝影棚般的美照。

在螢幕方面，iPhone 11 Pro系列配備「超RetinaXDR顯示器」，在室外的亮度最高可達800尼特，陽光下觀看更清晰；當用戶觀看HDR10與「杜比視界」規格的電影或HDR照片時，亮度可高達1200尼特。iPhone 11採用的Liquid Retina HD螢幕最大亮度為625尼特。

iPhone 11和iPhone 11 Pro系列都配備A13仿生晶片，是智慧型手機歷來最快的晶片，還能以更節能的方式運作。iPhone 11的電池續航力比去年推出的iPhoneXR增加1小時；iPhone 11 Pro Max的電池續航力與去年推出的iPhone Xs Max相比，可增加最長5小時。