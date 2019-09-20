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iPhone 11 Pro剛入手就摔出裂痕 網笑：全球首摔感覺如何？

2019-09-20 19:36聯合新聞網 綜合報導

眾所矚目的蘋果iPhone 11系列新機今天（20日）開賣，許多果粉在新機入手後紛紛PO出開箱照，但網路上卻流傳一張iPhone 11 Pro手機出現傷痕的照片，原來是有果粉剛拿到手機卻不小心摔到地上，造成手機背部出現一條長長的裂痕，照片引來許多網友熱議，留言也十分歪樓搞笑。

有網友在臉書「爆廢公社」轉貼一張iPhone 11 Pro摔傷的照片，疑似手機的主人沒拿好，不小心摔到地上，讓這支熱騰騰、剛入手的蘋果新機背面出現一條裂痕。iPhone 11 Pro容量最小的64G要價3萬5900元，容量最大512G則要4萬8400元，上萬元的新機還沒拿熱就摔出裂痕，讓許多果粉看到這個「慘狀」也心疼不已。原PO在臉書上寫道「當你還在猶豫要不要買的時候，人家已經摔破了」。

照片一出讓許多網友搞笑的留言表示「療癒耶」、「也太快了吧」、「怎麼心情突然好起來了」、「覺得他好可憐，但是我默默的笑了」、「恭喜！又可以換新機了」、「默哀」、「有錢就是任性」、「你可能是世界第一摔喔」、「全球首摔感覺如何？」、「這個開箱文很感動」、「站在全球頂端的男人」、「羨慕有新手機可摔」。還有果粉感同身受地表示「機碎比心碎難受」、「我聽心碎ㄉ聲音」、「心碎了無痕」、「我剛拿到，要打開還怕怕的」。

有網友轉貼一張蘋果iPhone 11 Pro摔傷的照片，讓許多果粉看了超心疼。 ...
有網友轉貼一張蘋果iPhone 11 Pro摔傷的照片，讓許多果粉看了超心疼。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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