外媒實測iPhone 11防水功能 整罐可樂淋上去也不怕

2019-09-20 21:00 聯合新聞網 綜合報導



外媒實測iPhone 11系列的防水功能，結果顯示新機種即使被可樂淋濕，清潔過後仍可正常使用。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

蘋果公司出產之iPhone 11系列今（20）日開賣，許多果粉一大早就到電信行排隊搶購，不過也有不少人還在觀望，打算等其他人開箱、分享實際使用心得後再下單。昨日就有外國媒體在Youtube上分享iPhone 11防水功能的實測影片，實驗結果顯示新機型即使泡在可樂中，取出、清洗後仍可正常使用。

新一代iPhone的三鏡頭造型雖然受到不少抨擊，但購買熱潮仍贏過去年推出的iPhone X系列，外界推測，最主要的原因為iPhone 11系列「規格升級了，價錢卻降低了」。iPhone 11系列不僅配有歷代最快的手機CPU，電池續航力也比上一代足足多出1小時，而外界褒貶不一的雙鏡頭和三鏡頭，則讓新機種的拍照功能更上層樓。

此外，根據蘋果官方網站的說明，iPhone 11系列的防水、防塵等級為IP68，可以在水深4米處撐30分鐘，因此，若手機不小心被飲料潑濕或掉入水坑中，清理完畢之後還能正常使用。

對此，外國媒體The AIO Entertainment拿iPhone 11 Pro進行實際測試，測試者先將夜幕綠色的iPhone 11 Pro放入塑膠盒中，接著倒入一整罐可樂，最後再將沾滿碳酸飲料的手機拿到水龍頭下沖洗。由他們分享的影片中可以看到，遭可樂、清水相繼「洗禮」的iPhone 11 pro完好無損，和實驗前比起來，使用順暢度不減，可見新機型的防水性能確實相當出色。