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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

亞太電信回饋iPhone 11預購前三名 萊爾富超商瘋狂免費掃貨1分鐘

2019-09-20 15:17聯合新聞網 綜合報導

亞太電信行銷副總與葉先生合照。圖／亞太電信提供
亞太電信行銷副總與葉先生合照。圖／亞太電信提供
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亞太電信iPhone 11限時限預購活動圓滿完成，搶得頭香的消費者，從9/11起排隊到9/16日，在預購現場整整排了六天超過120小時！為回饋消費者支持，亞太電信特商請策略合作夥伴萊爾富超商，提供此次預購排隊前三名的用戶，以1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，掃貨的費用全數由亞太電信買單！

此次預購排隊第一名的葉先生，此次掃貨總金額為NT$ 24,425，葉先生在掃貨後接受訪問表示，他之前已經來勘查過場地，鎖定最高價的禮盒、雞精及3C類配件；第二位朱先生掃貨總金額為NT$ 13,810，他也是鎖定開放式架上的雞精及養氣保養系列禮盒等；第三位陳小姐雖然擔心自己比較瘦弱搶不到太重的產品，但仍是鎖定雞精及餅乾禮盒，掃貨總金額為NT$ 8,650；為響應台北市政府府推動智慧支付平臺政策，現場消費者掃貨的總費用，亞太電信行銷副總鄧美慧也直接使用全新的iPhone 11進行Apple Pay支付，幫消費者結帳買單。

亞太電信與萊爾富超商異業合作再加碼！

為擴大與萊爾富超商的合作，亞太電信也推出萊爾富APP會員購機優惠，即日起至10/31止，萊爾富APP會員可持萊爾富超商9、10月消費發票（上方需有會員編號），至亞太電信Gt智慧生活直營門市，申辦「iPhone11壹網打勁88系列購機特案」(36期)，即享手機折價NT$ 1,000，新申辦、攜碼及續約均適用。

亞太電信表示，「iPhone 88系列資費」享前三期月租半價優惠，想要將最新iPhone 11免費帶回家，最低月付NT$ 794起；10月底前申辦，再抽價值NT$ 6,490的無線充電盒版AirPods，共將送出111組，優惠難得，千萬不要錯過。

圖／亞太電信提供
圖／亞太電信提供
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模特兒展示iPhone 11新機。圖／亞太電信提供
模特兒展示iPhone 11新機。圖／亞太電信提供
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亞太電信行銷副總鄧美慧響應台北市政府政策使用行動支付結帳。圖／亞太電信提供
亞太電信行銷副總鄧美慧響應台北市政府政策使用行動支付結帳。圖／亞太電信提供
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iPhoneiPhone 11Apple亞太電信萊爾富超商

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