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摸iPhone 11新機背面被刺傷 他驚：我買到機王？

2019-09-20 13:41聯合新聞網 綜合報導

一名網友今天收到iPhone 11新機，沒想到卻發現2個瑕疵，手指還不小心刺傷。...
一名網友今天收到iPhone 11新機，沒想到卻發現2個瑕疵，手指還不小心刺傷。 圖／翻攝自PTT
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蘋果最新iPhone 11系列手機今天（20日）開賣，許多果粉老早就開始排隊想要盡快入手，但有名網友今天收到寄來的iPhone 11卻發現出現瑕疵，手機背面有疑似玻璃纖維，還害他被刺傷，而且相機邊框也沒有處理好，讓原本開心想要開箱的他很失望，還懷疑自己是否拿到機王？

一名網友今天收到iPhone 11新機，沒想到卻發現2個瑕疵。 圖／翻攝自PTT
一名網友今天收到iPhone 11新機，沒想到卻發現2個瑕疵。 圖／翻攝自PTT
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這名網友在PTT論壇發文表示自己在蘋果官網訂了一支iPhone 11 64G，今天一到公司手機就已經送到收發室，興高采烈地打開後卻讓他很傻眼，因為這支手機出現2個瑕疵。原PO說手機背面有一處疑似玻璃纖維，起先以為是汙垢，用手去擦拭時拇指不小心被刺傷；另一個瑕疵是相機邊框處沒有處理好，「竟然有一條亮面的邊拉到霧面的區域」，讓他失望的說「我拿到機王了嗎？」

原PO說自己是第一批訂購，沒想到現在換機還要再等一個星期，還好是在官網訂，所以還能退換。他也提醒其他果粉，這支手機是從大陸上海出貨，如果有買到同批的人要特別注意。

網友們看了也幫原PO覺得慶幸，「幸好是官網買，不然就要自己吞了」、「官網買果然是對的」、「這時候就知道官網的好」、「推官網買，這狀況買電商的肯定哭死，真的不要省一兩千」，也有果粉感謝原PO貼心提醒「推原PO善意提醒」、「推，現場拿機要檢查清楚」。留言底下還有網友也分享自己收到新機的開箱照「剛拿到沒什麼問題，只是原本以為鏡頭是內凹，結果是透明板上再凸出3個鏡頭」。

iPhoneiPhone 11Apple

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