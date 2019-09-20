iPhone 11系列開放銷售 電信業者以加碼贈禮吸引排隊人潮

蘋果稍早正式開放銷售iPhone 11系列，同時也開放銷售Apple Watch series 5。而因為台灣已經列為新機首發銷售市場，加上已經有更多元的購機管道，因此相對也讓過往排隊人潮風氣逐漸減少，因此即便蘋果已經在台北地區啟用101、A13兩家直營店，但實際排隊人潮相對不比額外提供排隊加碼贈禮的電信通路。

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不過，蘋果A13直營店在上午8點之前仍有幾位蘋果粉絲排隊等候，而首位排隊者更在凌晨時候就已經在店門口等候，其他在電信業者通路門口排隊等候的消費者，更有些是在更早以前就已經排隊等候，主要是為了領取電信業者針對早鳥排隊等候的消費者所準備加贈排隊禮，以及購機優惠。

就此次開放銷售機種中，不少人選擇夜幕綠配色的iPhone 11 Pro Max，但也有不少消費者選擇購買有多款顏色的iPhone 11。而不少人也認為，此次推出的iPhone 11其實就已經足以滿足使用需求，同時價位相對超值。

由於目前台灣購機管道相對多元，加上不少人已經習慣透過線上通路購買手機，因此絕大多數的購機都還是透過電商，或是電信業者線上通路完成購機。

此次推出的iPhone 11系列機種中，最大顯著改變在於全面增加超廣角鏡頭設計，並且換上運算效能更高的A13 Bionic處理器，另外則是在背面蘋果標誌擺放位置稍微下移，同時取消「iPhone」字樣，讓機身背面變得更加簡潔。

另外，新機也強調增加夜間拍攝模式、藉由人工智慧技術呈現的精準HDR效果，以及預計在9月30日推出、配合此次在新機內建的U11晶片運作的空間感知定位技術，讓使用者能精確地將手機內容以AirDrop推送給指向對象，甚至未來或許還會有更多應用模式。

詳細購機挑選，可以參考先前報導：《終於加入超廣角的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列，怎麼挑選比較好？》

而此次開放銷售的Apple Watch series 5，也可以參考先前報導：《比一比／Apple Watch series 5、Apple Watch series 4差別在哪？》

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此次推出的iPhone 11提供多彩配色選項 分享 facebook

由於不像電信通路額外提供排隊或購機優惠，因此在蘋果直營店A13排隊人潮相對較少 分享 facebook

此次同步推出的Apple Watch series 5 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》