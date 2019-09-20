終於加入超廣角的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列，怎麼挑選比較好？

在台灣即將與全球市場一同開放銷售iPhone 11系列機種之前，mashdigi網站有機會先取得6.5吋Super Retina XDR螢幕設計的iPhone 11 Pro Max，以及採6.1吋Liquid Retina HD螢幕設計的iPhone 11進行開箱。而除了與去年推出的iPhone XS Max，以及iPhone XR進行外觀比對，這邊也稍微分析應該怎麼挑選此次推出新機。

iPhone 11、iPhone 11 Pro Max開箱！ 分享 facebook

若以簡單說法形容的話，此次iPhone 11系列機種最大顯著改變，會是在於全面增加超廣角鏡頭設計，並且換上運算效能更高的A13 Bionic處理器，另外則是在背面蘋果標誌擺放位置稍微下移，同時取消「iPhone」字樣，讓機身背面變得更加簡潔。

當然，有不少細節還是在於功能應用，例如此次強調的夜間拍攝模式、藉由人工智慧技術呈現的精準HDR效果，以及預計在9月30日推出、配合此次在新機內建的U11晶片運作的空間感知定位技術，讓使用者能精確地將手機內容以AirDrop推送給指向對象，甚至未來或許還會有更多應用模式。

而這次先針對iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max應該如何選擇進行分析。

iPhone 11

延續去年推出的iPhone XR，今年推出的iPhone 11明顯就是要吸引更廣泛的消費市場族群，好處在於內建A13 Bionic處理器規格與iPhone 11 Pro系列相同，其他不同部分則在於最大儲存容量僅有256GB，以及並未搭載2倍長焦鏡頭，而螢幕則採用介於iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max之間的6.1吋規格，僅採用LCD面板打造的Liquid Retina HD螢幕規格，與iPhone 11 Pro系列採用OLED面板打造Super Retina XDR螢幕明顯不同。

iPhone 11所有內容物，其中蘋果不再提供Lightning轉3.5mm耳機孔配件 分享 facebook

跟去年推出的iPhone XR比較的話，iPhone 11同樣以多彩外觀呈現，比起去年推出的顏色少了藍色與橘色，但相對增加粉綠與粉紫配色，依然維持提供白色、黑色、黃色，以及PRODUCT(RED)在內六款配色。不過，如果仔細看的話，iPhone 11即便是在相同配色也會做一點改變，例如iPhone XR的白色與iPhone 11就有一點落差。

整體來看，如果不介意2倍長焦鏡頭拍攝使用模式、OLED螢幕與LCD螢幕呈現對比度不同，以及觸覺回饋觸控等明顯差異的話，iPhone 11本身搭載足夠使用的6.1吋螢幕，同時一樣搭載A13 Bionic處理器，並且能流暢執行各類運算需求，整體來看會是相當划算的選擇。

甚至今年定價更從新台幣24900元起跳，比起iPhone XR去年售價顯然更具吸引誘因。而iPhone XR更在iPhone 11推出後，繼續維持在市場銷售，但也同時進行降價吸引消費市場，目前建議售價僅為新台幣21500元起跳，若更傾向使用小尺寸機種，或是維持指紋識別應用功能的話，目前iPhone 8系列機種更把價格調降至新台幣15900元，成為目前最低價格銷售蘋果機種。

iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max基本上就只是差別在螢幕尺寸，其他諸如處理器、相機規格與功能方面，基本上並沒有太大差異，因此是針對這兩款手機挑選的話，基本上就以螢幕尺寸決定即可。

iPhone 11 Pro Max所有內容物，其中提供支援18W快充充電器，並且附上USB-C轉Lightning連接線，同樣不再提供Lightning轉3.5mm耳機孔配件 分享 facebook

無論是iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max，均搭載額外增加超廣角鏡頭設計的三鏡頭主相機，同時背面玻璃也調整為不容易沾染指紋的霧面材質，與過往機種採透明亮面玻璃設計不同，更在今年加入全新主打配色「夜幕綠」，其餘仍維持提供太空灰、銀色與金色選項。

由於相比iPhone 11增加遠焦鏡頭，因此在拍攝應用就相對有更大彈性，甚至可以配合app同時啟用手機4組鏡頭進行拍攝，讓使用者能以更完整相機功能創作。

跟iPhone 11比較的話，iPhone 11 Pro系列更著重在完整、進階的應用需求，但如果沒有特定硬體規格需求，或是傾向使用色調鮮豔、視覺活潑的機身設計，那麼其實iPhone 11也是不錯選擇。

iPhone 11僅搭載主鏡頭與超廣角鏡頭，而iPhone 11 Pro Max則額外提供2倍距離拍攝的遠焦鏡頭 分享 facebook

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實際開箱

實際外盒設計，其中iPhone 11 Pro Max太空灰配色、夜幕綠配色顯然都會採用黑色外盒 分享 facebook

正面外觀，同樣強調iPhone 11 Pro Max背面設計 分享 facebook

側面字樣依然會顯示手機實際採用配色 分享 facebook

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此次新機另一個改變，就是出廠時的保護膜僅會包覆螢幕部分，並不會延伸至機身背面 分享 facebook

實際的iPhone 11 Pro Max並不會顯得奇怪，但確實與過往iPhone採用設計明顯不同，因此難免會引起不滿 分享 facebook

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與iPhone XS Max、iPhone XR外觀比較

與去年推出的iPhone XR、iPhone XS Max外觀比對，其中蘋果標誌位置在新機背面下移，同時也移除「iPhone」文字 分享 facebook

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正面並沒有太大差異 分享 facebook

iPhone 11與iPhone XR比較，可以看見顏色明顯不同，另外蘋果標誌也下移，並且移除「iPhone 」字樣 分享 facebook

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iPhone XR與iPhone 11邊框設計並沒有明顯不同 分享 facebook

螢幕看起來其實大同小異 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》