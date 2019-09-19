夜拍、背光超詳盡評測 外媒：iPhone 11 Pro是最強拍攝手機！

The Verge評測完之後就很想買。太恐怖了……

先前iPhone 11和iPhone 11 Pro的安兔兔跑分出爐，兩支都輕鬆突破45萬分，呈現出最新A13晶片的威力！而現在iPhone 11的相關評測也陸續出爐，頗具公信力的外媒The Verge首先就放了一把大火……他們用非常詳盡的評測，表示iPhone 11 Pro是他們評測過整體拍照、錄影功能最強大的手機！

首先呢，在白天的陽光下，四支手機拍出的照片成果都很不錯，但如果稍微拉近來看，就會發現iPhone 11 Pro相較於其他三支手機，成像的細節更細緻了一點點，同時色澤的呈現是The Verge最喜歡的

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而會讓iPhone 11 Pro的成像如此優秀的秘訣，就在於Smart HDR會在拍照時辨識照片中不同的部位(臉、頭髮、天空等等)，並同時存取多張照片，透過分析、疊合獲得更好的照片，讓臉部更明亮、頭髮線條更銳利、但不動到天空的部分……而這樣的分析都是在你按下快門的那一瞬間就能完成的，這就是蘋果最新A13晶片的威力所在

背光的狀態下，The Verge認為表現最好的是三星Note10，iPhone 11 Pro雖然看出來較iPhone XS大有進步，顏色提亮許多，但整體畫面卻偏藍，臉部細節的保留也較少

而夜拍部分，The Verge表示：雖然Pixel 3的照片看起來比較亮眼，但放大來看，卻發現iPhone 11 Pro可以保留畫面中的較多細節，因此他還是比較喜歡iPhone 11 Pro。況且合成多張相片的Deep Fusion功能還未實裝，要是推出後，他認為iPhone 11 Pro會無懸念地成為最強大的拍照手機

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至於在錄影部分，The Verge同樣認為iPhone 11 Pro的錄影功能最強。它支援前後鏡頭的4K60fps錄影，能精準呈現畫面色澤，同時畫面的流暢度也是最好的；可以隨意拉遠拉近的超廣角鏡頭也成為錄影的利器，而且三顆鏡頭的色溫呈現很相近，不會有畫面突然改變的突兀感。儘管有時畫面的細緻度會輸給Note10，但整體的表現依然是iPhone 11 Pro勝出

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》