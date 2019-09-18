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安兔兔跑分曝光！iPhone 11性能打趴iPhone XS

2019-09-18 22:01三嘻行動哇 Yipee!

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Apple 發表會宣布 iPhone 11 系列手機搭載 A13 Bionic 仿生處理器晶片，雖然官方宣稱 A13 處理器非常強大、快速、聰明，但除了實際使用之外，跑分工具的分數相對之下會比較公正。近日 AnTuTu 安兔兔就在微博公布 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的跑分成績，同時也揭曉所有 iPhone 11 系列手機都搭載 4GB 處理器。

AnTuTu 安兔兔跑分代號 iPhone12,1 其實就是 6.1 吋、256GB 的 iPhone 11 ，跑分顯示螢幕解析度為 1792×828、搭載 iOS 13、A13 Bionic 晶片與 GPU、4GB RAM 記憶體，成績是 456655 分。

代號 iPhone12,3 是 iPhone 11 Pro，這部手機同樣搭載 iOS 13、A13 Bionic 晶片與 GPU、4GB RAM 記憶體、儲存容量 256GB，5.8 吋 OLED 螢幕的解析度為 2436 × 1125，跑分成績則是 455452 分。

iPhone 11 Pro Max 的代號則是 iPhone12,5，但從跑分資料來看 512GB 容量的 iPhone 11 Pro Max 的記憶體仍然只有 4GB，可見 Apple 並沒有因為大螢幕、大儲存空間而增加 RAM 記憶體，至於跑分成績則是 462098 分。

回顧 AnTuTu 安兔兔 2019 年 8 月 iOS 裝置排行榜，第一名的是 12.9 吋 iPad Pro 2018、分數 553924，其次是 11 吋 iPad Pro 2018、分數 553310，第三名之後無論是 iPad Air 或 iPhone XS 等手機，分數全都在 40 萬分以下，而這次 iPhone 11 系列手機的分數至少都有 45 萬分，總體得分比 iPhone XS 和 XS Max 高出28%，足見新一代手機的性能。

圖片及資料來源：gsmarena

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11AppleiPhone 11 Pro Max

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