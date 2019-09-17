簡單玩／蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade，遊戲廠商、開發者的「煉金平台」

預計在美國西岸時間9月19日 (台灣時間為9月20日)開放上線使用的蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade，稍早已經開放前期參與iOS 13 beta測試的使用者體驗，如果本身已經安裝iOS 13測試版本，同時也恰好符合提前體驗資格的話，目前應該可以在App Store中的Apple Arcade服務分頁開通訂閱。

即將在台灣時間9月20日上線的Apple Arcade服務 分享 facebook

依照筆者本身使用iOS 13開發者預覽版本，地區設定為台灣的情況，透過App Store中的Apple Arcade專屬分頁即可加入訂閱。

正式加入訂閱之前，蘋果會額外提供1個月的試用期，使用者可以在第一個月內進行試用，因此還不會實際進行收費，但使用者依然需要輸入信用卡等付費資訊才能完成訂閱。不過，若使用者在試用後不滿意，隨時可以在第一個月的試用期內進行取消 (透過個人帳號設定中訂閱項目選擇取消免費試用)，否則從第二個月起就會以每月新台幣170元收費。

透過App Store的Apple Arcade分頁，即可預覽此項服務內容，並且進行訂閱。完成訂閱後即可分享給家人、親友一同使用 分享 facebook

而在完成訂閱之後，系統也會詢問使用者是否想邀請其他家人、親友一同加入共享Apple Arcade訂閱方案，即可透過iMessage、電子郵件等方式寄送邀請。不過，除了自己在內，最多僅能邀請5名家人與親友之外，受邀請對象也必須將作業系統更新至iOS 13版本以上，否則將無法看見Apple Arcade選項內容。

以Apple Arcade每月透過新台幣170元訂閱計費，使用者若與其他5人一同共享使用的話，平均每人僅需支付不到新台幣30元，就能玩到由各家遊戲廠商、開發者所提供遊戲內容，甚至還能享有跨裝置遊玩、記錄連動，以及不受任何廣告干擾，而未來更新、追加內容都無需額外付費的遊玩體驗。

完成訂閱後，就會在個人信箱收到確認信，其中會標示訂閱細節 分享 facebook

跨裝置遊玩、輕易連接更多遊戲作品

跟目前現有在App Store上架遊戲內容比較，蘋果強調Apple Arcade所收錄遊戲均為平台獨佔，並且支援在iOS、Mac或Apple TV平台上遊玩，意味遊戲內容將可橫跨不同螢幕尺寸，以及操作模式，在Mac裝置上甚至可以透過鍵盤、滑鼠遊玩，而在Apple TV則可透過PlayStation 4、Xbox One的遊戲手把，或是相容使用的藍牙手把進行操作。

在Apple Arcade的頁面中，將會針對每一款收錄遊戲提供介紹內容，其中包含標示年齡分級、遊戲類別、玩家人數，以及開發者介紹。若進一步點選開發者介紹，除了顯示開發者背景資料，同時也會顯示更多由相同開發者在App Store上架內容，例如其他付費購買遊戲，或是適用於iMessage訊息服務的貼圖內容。

Apple Arcade服務頁面會透過詳細內容介紹收錄遊戲 分享 facebook

而在App Store搜尋輸入「Apple Arcade」也能快速條列所有Apple Arcade服務收錄遊戲，讓使用者能更容易透過關鍵字查找特定開發者打造的遊戲作品。

另外，相比一般在App Store收錄遊戲作品，在Apple Arcade服務收錄的遊戲作品，每次執行的時候都會顯示「Apple Arcade」紅底字樣，藉此與App Store所收錄遊戲做明顯區隔。

配合搜尋也能讓使用者輕易找到合適遊戲，並且能挖掘更多由相同開發者所打造的遊戲作品 分享 facebook

分享 facebook

所有Apple Arcade服務收錄遊戲，都會在每次啟用時顯示「Apple Arcade」字樣 分享 facebook

豐富的遊戲類別

許多玩家原本認為在Apple Arcade服務只會收錄輕量的休閒類遊戲，但實際上以目前iPhone所搭載處理器幾乎可發揮桌機等級效能，因此部分收錄遊戲內容如《Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (海之號角2：失落王國的騎士)》，或是《Beyond a Steel Sky (鋼鐵天空下)》甚至可以比擬家用電玩主機、PC所呈現遊玩效果。

整體遊玩更因為可在不同蘋果裝置間切換，並且同步先前遊玩記錄，因此能讓使用者更容易接續遊玩，或是與眾人同樂。而下載的遊戲內容更支援離線遊玩，因此使用者也不用擔心在訊號不佳，或是搭乘飛機長途旅行過程無法使用。

目前測試階段收錄遊戲約在50款左右，接下來在實際上線運作後，預期會讓收錄遊戲增加至100款以上，並且對應更多遊戲類別，藉此滿足不同遊玩需求。

《Chu Chu Rocket! Universe》 (Sega) 《Lego Brawls》 (LEGO) 《Overland》 (Finji) 《Way of the Turtle》 (Illusions Lab) 《Skate City》 (Snowman) 《Sayonara Wild Hearts》 (Annapurna) 《Where Cards Fall》 (Snowman) 《Oceanhorn 2》 (Cornfox & Brothers) 《The Enchanted World》 (Noodlecake Studios) 《Frogger in Toy Town》 (Konami) 《Hot Lava》 (Klei) 《Shinsekai Into the Depths》 (Capcom)

成為遊戲廠商、開發者「煉金平台」

至於在收錄遊戲內容部分，由於是以獨佔形式與遊戲廠商、開發者合作，因此內容品質也會有一定程度保證。

從此次秋季發表會公布內容來看，CAPCOM標榜以真實水下聲音呈現，並且具備絢麗畫面張力的《新世界：Into the Depth》，其實就吸引不少目光，而KONAMI重新打造的《青蛙過街》也相當適合全家一同遊玩，另外還包含Final Fantasy之父坂口博信、王友健、Will Wright在內知名遊戲製作人，以及SEGA、樂高、卡通頻道與迪士尼等一線廠商所提供遊戲內容，預期收錄遊戲作品應該不會輕易讓人失望。

由於採用包月訂閱使用模式，加上目前計費並不算貴，蘋果預期能以親民價格、吸睛的遊戲內容增加更多遊玩人數，讓使用者能以單款遊戲價格玩到更多內容，雖然看起來有點吃虧，但實際上卻是能讓Apple Arcade服務成為遊戲廠商、開發者煉金平台，透過製作優質的遊戲作品吸引玩家黏著遊玩，進而可讓玩家願意為了相同開發者在App Store上架銷售的更多優質遊戲作品付費。

因此對於遊戲廠商、開發者而言，Apple Arcade服務更是用來打響名號，宣傳自身遊戲製作能力的平台。縱使無法成功吸引到更多玩家，至少在Apple Arcade服務中依然能獲得一定分潤，對於遊戲廠商、開發者來說也能累積不少市場經驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》