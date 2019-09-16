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三星再拍廣告嗆蘋果！指iPhone 11缺了這功能輸Note 10

三星再拍廣告嗆蘋果！指iPhone 11缺了這功能輸Note 10

2019-09-16 21:59電獺少女

三星真的是嗆蘋果嗆上癮XD….

偶爾看一支三星嗆蘋果的廣告，感覺都要變成習慣了～先前在iPhone的瀏海屏造型手機問世時，三星就出了一系列的廣告大嗆iPhone，影片中使用iPhone的用戶，都留著彆扭的凸一塊造型瀏海；不過三星也曾嗆iPhone拿掉3.5mm耳機孔，但在Note10也拿掉耳機孔後，就悄悄把廣告影片下架了……XD 這次的新影片又在嗆什麼呢？

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在廣告影片中，顯示出一位男性在跟他的女友求婚，身旁的友人分別拿出三星Note10和不確定型號為何的iPhone，想要錄下這段感人的過程。但錄影時發現Note10因為多了可幫影片加入景深的Live Focus Video功能，因此讓整支影片的質感更加升級。三星的廣告言下之意就是在嗆新iPhone缺了景深錄影功能，因此推薦大家換成Galaxy Note10！

但，Linda身為三星的粉絲，覺得這支廣告並沒有替Note10加到分XD Note10是一支非常棒的手機，外觀和規格效能都是頂尖的，但景深錄影我認為演算法還不到很精確，偶爾會拍出不太自然的影片。而iPhone若是透過應用程式的補強，也可以達到製造出影片景深的效果。總之這影片我覺得有點沒打到痛點啊XD iPhone 11系列這次主打之一就是流暢的錄影效果，就看實測結果到底是如何囉～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11三星廣告Note 10

電獺少女

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