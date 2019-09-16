iPhone 11 Pro新廣告找來可麗牧羊犬 告訴你三鏡頭威力

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隨著iPhone 11開始預售，蘋果也釋出了兩支iPhone 11 Pro的新廣告。這兩支廣告採用相同的風格，也在同一個場景拍攝，告訴你他的耐用性以及三鏡頭的拍攝能力。

兩支廣告的場景都在一個類似太空艙的空間裡頭，然後在房間的一頭會放出各種不同的物品，用來對iPhone 11 Pro進行測試。風格是以趣味為主，兩支影片都不長，第一支大約一分鐘，第二支則只有38秒。

第一支影片 “It’s tough out there”將iPhone 11 Pro放在房間中的一個立架上，然後從房間的四面八方釋出各種東西來砸向iPhone 11 Pro。包括有玩具錘子、玩具車，花椰菜乃至於婚禮蛋糕。甚至最後還有灑水系統淋向iPhone 11 Pro，提醒你它的防水性。

第二支影片則放出了可麗牧羊犬，擔任測試相機功能的模特兒。在鏡頭面前擺出各種姿勢，然後切換三鏡頭來拍攝，最後也示範了夜間模式的拍攝效果。

不得不說可麗牧羊犬真的是最好的模特兒，有拿下今年最佳網美的潛力啊！

新聞來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》