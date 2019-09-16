親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

確定20日鬆綁 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

iPhone 11 Pro新廣告找來可麗牧羊犬 告訴你三鏡頭威力

2019-09-16 20:57T客邦

分享

隨著iPhone 11開始預售，蘋果也釋出了兩支iPhone 11 Pro的新廣告。這兩支廣告採用相同的風格，也在同一個場景拍攝，告訴你他的耐用性以及三鏡頭的拍攝能力。

兩支廣告的場景都在一個類似太空艙的空間裡頭，然後在房間的一頭會放出各種不同的物品，用來對iPhone 11 Pro進行測試。風格是以趣味為主，兩支影片都不長，第一支大約一分鐘，第二支則只有38秒。

第一支影片 “It’s tough out there”將iPhone 11 Pro放在房間中的一個立架上，然後從房間的四面八方釋出各種東西來砸向iPhone 11 Pro。包括有玩具錘子、玩具車，花椰菜乃至於婚禮蛋糕。甚至最後還有灑水系統淋向iPhone 11 Pro，提醒你它的防水性。

第二支影片則放出了可麗牧羊犬，擔任測試相機功能的模特兒。在鏡頭面前擺出各種姿勢，然後切換三鏡頭來拍攝，最後也示範了夜間模式的拍攝效果。

不得不說可麗牧羊犬真的是最好的模特兒，有拿下今年最佳網美的潛力啊！

新聞來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

AppleiPhone 11 Pro廣告

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

iPhone 11銷量超過預期 陸預售同比去年成長480％

2019-09-16 18:36

iPhone本周上市 童子賢：中間訂單又踩煞車又加油門

2019-09-16 17:50

123秒蘋果留給觀眾溫暖小彩蛋 你發現了嗎？

2019-09-16 16:57

排隊120個小時 只為搶亞太電信999元方案買iPhone 11

2019-09-16 13:54

觀點／從秋季發表會窺見蘋果所採用的「一站式」產品策略

2019-09-16 13:08

影／多1顆鏡頭多1萬1 他分析：千萬不要買iPhone 11 Pro

2019-09-15 16:27

陸消費者最愛哪款新機？較便宜的iPhone 11預購火熱

2019-09-16 19:23

買iPhone 11刷富邦J卡 最高回饋11％

2019-09-16 16:03

熱門文章

排隊120個小時 只為搶亞太電信999元方案買iPhone 11

2019-09-16 13:54

iPhone 11銷量超過預期 陸預售同比去年成長480％

2019-09-16 18:36

不再忘記保存手機資料 Google One新增裝置備份功能

2019-09-16 13:03

iPhone 11首賣估優預期 夜幕綠發貨時間長

2019-09-16 12:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top