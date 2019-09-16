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123秒蘋果留給觀眾溫暖小彩蛋 你發現了嗎？

2019-09-16 16:57INSIDE

Photo Credit：Apple
Photo Credit：Apple
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今年蘋果發表會破天荒在YouTube 開直播，發表一結束官方除了在頻道釋出簡報中的影音片段，同時也上傳一部超精簡短版的發表會影片「Apple Event in a flash」輕鬆有趣甚至有種 AI 剪接的風格，不過其實在這短短的123秒中還是暗藏著蘋果要給粉絲們的溫暖小彩蛋。

在介紹 iPad 的片段裡，提到雖然螢幕變大，但我們還有其他小小的驚喜要給你，其實這裡指的驚喜暗藏在1:27 秒快速閃過。

提到「比一般市售熱賣的 PC 快兩倍」後，閃過一幕藍屏你有發現嗎？

「錯誤 09102019 只是覺得在這裡給死忠果粉一個暫停影片的彩蛋是個不錯的想法」後面一串二進位訊息，你解開了嗎？

在解開後，得到了蘋果藏的溫暖小彩蛋

「So you took the time to translate this？We love you」（所以你也花時間轉譯了嗎？我們愛你。）

蘋果在今年發表會，雖然以「致創新」為題，不論是相機技術的升級、全新色系加入甚至是破天荒的降價策略不過從各種預測、曝光消息，在正式發表後，不免少了一些驚艷感，也許這個微小的彩蛋算是蘋果給觀眾一點點的小驚喜。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11Apple

INSIDE

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