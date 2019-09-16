觀點／從秋季發表會窺見蘋果所採用的「一站式」產品策略

今年的秋季發表會上，蘋果除了以有別過往發表節奏，透過相當快速的步調揭曉Apple TV+、Apple Arcade兩項年初揭曉訂閱服務，以及實際上線運作時間與即將推行內容，另外也快速揭曉換上10.2吋的新款iPad，並且宣布推出眾人關注的iPhone 11系列與Apple Watch series 5，蘋果不僅省卻過往會額外花費時間講解軟體升級所帶來新功能，以及目前作業系統等產品發展規模，反而以更多應用場景、功能介紹闡述此次新品所帶來使用體驗，使得秋季發表會公布內容更聚焦在產品身上。

蘋果此次在秋季發表會僅以簡單重點說明包含Apple Arcade在內訂閱服務，重點依然擺放在焦點產品項目，但實際上將會成為推動訂閱服務使用比例的主力武器 分享 facebook

事實上，從今年春季發表會、WWDC 2019，以及此次秋季發表會公布消息來看，蘋果在春季發表會將所有重點放在服務項目，而在WWDC 2019便將重點放在軟體技術及作業系統更新，至於秋季發表會則將重點集中在焦點硬體產品，並且宣布訂閱服務正式上線運作時間，同時也宣布足以吸引多人訂閱使用的價格設定，更公布即日起購買全新iPhone、iPad、Mac或Apple TV均可獲得一年份的Apple TV+使用服務。

從蘋果在此次介紹iPhone 11 Pro系列時，特別邀請FiLMiC團隊現身說法，表示配合新版Filmic Pro app，將可讓創作者同時開啟手機上總計四組鏡頭 (視訊鏡頭、廣角鏡頭、遠焦鏡頭與此次加入的超廣角鏡頭)進行拍攝，而過往也多次說明配合專業器材與app輔助，將能以iPhone拍攝撼動人心的影像作品。

蘋果終於在相機加入超廣角鏡頭，因此預期將能讓更多第三方app能有更多元拍攝應用效果 分享 facebook

相比專業攝影器材，以入門價格從999美元的iPhone 11 Pro，或是記憶體相對較大、入門價格從1099美元起跳的iPhone 11 Pro Max，將能成為創作者相對容易取得，同時比起無反單眼更具使用彈性的創作工具，甚至本身就具備拍攝後即可立即剪輯、檢視的使用特性，另外更有豐富的專業創作應用app可作為輔助，使得影像創作能有更多變化，並且帶來更大便利。

尤其此次無論是鎖定普及使用的iPhone 11，或是瞄準進階使用需求的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，此次新增加的超廣角鏡頭更添加全新取景拍攝模式，讓使用者無論在拍攝靜態影像、動態影片，甚至以視訊鏡頭進行自拍時，都能以超廣角鏡頭捕捉不同視角範圍影像，將能增加全新影像創作模式。

雖然不少看法認為，蘋果此舉是跟進眾多已經加入超廣角鏡頭設計的Android手機陣營腳步，但蘋果的想法則是放在未來能讓超廣角鏡頭應用與更多第三方服務結合，進而能讓更多第三方服務可將新機搭載的超廣角鏡頭用於創作，而非僅像各品牌打造的Android手機所配置超廣角鏡頭可能無法與第三方服務搭配使用。

從軟體、硬體整合，進而建構「一站式」產品策略

從蘋果產品設計來看，由於軟體、硬體都是出自蘋果，因此有著相當高的整合性，同時蘋果也能藉由API內容開放，讓更多第三方服務開發者能善用蘋果軟硬體資源，藉此創造更多實用服務項目。

蘋果產品設計最大著眼點還是在於軟體、硬體端的整合效果 分享 facebook

例如，此次蘋果額外花費時間講解結構細節的A13 Bionic處理器，一方面希望強調新處理器效能遠遠超越其他業者推出產品，同時更說明透過新處理器效能將能對應桌機等級運算效能，甚至可以透過人工智慧運算方式更快完成內容需求，甚至可以發揮諸如深度學習、電腦視覺，或是語音辨識等應用，自然也希望能以此吸引開發者透過蘋果旗下軟硬體資源打造更多應用服務，藉此讓蘋果「一站式」產品策略更加完善。

比方創作者可以透過iPhone進行內容拍攝，並且透過第三方app進行前期創作、剪輯，以及預覽、調整等操作，甚至可以分享至iPad以更大螢幕畫面與人討論，而在後續則可透過MacBook Pro、Mac Pro完成複雜且需更高運算效能的剪輯工作，進而讓使用者能透過行動裝置、筆電、桌機，或是智慧電視觀看內容，甚至能透過YouTube、Netflix，以及Apple TV+等網路服務讓更多人觀看。

蘋果強調A12 Bionic處理器已經超越市場現有手機處理器，而A13 Bionic更是帶動顯著運算效能與人工智慧應用效果 分享 facebook

因此從蘋果接連公布新品來看，無非都是為了拼成「一站式」的市場發展模式，讓使用者從內容創作到內容使用都能透過蘋果產品完成，甚至連非蘋果產品也能使用，例如原本僅限蘋果裝置使用的Apple Music，後續也開放Android平台裝置使用，甚至目前也開始提供網頁版本，讓更多人都能透過Apple Music服務聆聽音樂，或許意味日後蘋果也可能進一步開放更多平台裝置使用Apple TV+、Apple Arcade訂閱服務。

而在這樣的「一站式」市場發展模式中，讓蘋果旗下產品能有更深層的綁定也就更顯得重要。因此雖然蘋果計畫擴展旗下服務內容，進而希望吸引更多使用者帶動獲利，但另一方面也期望透過軟硬體整合、使用體驗增加產品銷售，進而在現有市場產生全新獲利機會。

透過軟硬體整合，蘋果預期將能推展更多應用服務，同時也能帶動更大產品銷售機會 分享 facebook

Apple Watch同樣依循「一站式」市場發展模式

如同此次秋季發表會上，蘋果之所以花費時間說明協同學術與醫療單位針對聽力、女性健康與心率相關項目，透過Apple Watch量測數據協助研究，並且說明Apple Watch在醫療等應用上所能提供成效，進而讓Apple Watch產品不再僅侷限一般日常健身，更能與醫療體系應用市場需求結合，同時仍保留吸引一般消費市場選購特性，甚至可以成為時尚穿搭配件。

Apple Watch目前不僅是蘋果打造的時尚配件、健身記錄設備，更是協助醫療研究重要產品 分享 facebook

縱使競爭對手如何強調本身在健身應用表現強項，或是鎖定性價比市場競爭，蘋果已經開始讓Apple Watch能夠順利切入醫療應用市場，甚至與保險市場應用銜接，例如美國人壽保險巨頭John Hancock (恆康保險)去年便提出以智慧穿戴裝置量測身體健康數據，藉此決定保費額度，或是決定是否核保。

從Apple Watch產品發展來看，同樣也是依循蘋果「一站式」市場發展模式，不僅滿足單一市場需求，更可在不同市場需求找到合適應用模式，而背後支撐的自然也是蘋果與諸多第三方服務開發者合作內容，藉此讓Apple Watch能有更多元應用。

去年推出的Apple Watch series 4加入ECG心電圖量測功能後，蘋果便開始藉由此項產品切入醫療應用市場，藉此與一般穿戴裝置產品作市場區隔 分享 facebook

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》