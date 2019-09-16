電信業者資料顯示iPhone 11搭載4GB記憶體 Pro系列機種採6GB規格

雖然蘋果並未證實新發表的iPhone 11系列機種實際搭載記憶體容量，但依照T-Mobile官網公布資訊，顯示iPhone 11將採用4GB記憶體，而iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max都會搭載6GB記憶體容量。

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相比去年推出的iPhone XR、iPhone XS系列機種，今年公布的iPhone 11系列機種顯然將記憶體進一步擴展，其中部分原因或許與近期推出的app在記憶體吃重比例逐漸增加有關，而另一方面也可能與蘋果計畫讓手機能在多工運作、擴增實境等應用運作更為穩定，因此增加記憶體容量設計。

不過，目前蘋果方面並未對此作任何回應，因此要具體確認新機記憶體容量，應該還是要等iFixit網站在內第三業者針對新機拆解。

而因為去年iPhone XR市場策略成功，使得今年不少購機者均選擇價位相對親民的iPhone 11，至於進階使用的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，則是仍以後者選購居多，顯示大尺寸機種依然廣受市場接受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》