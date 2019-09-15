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多鏡頭手機開戰 蘋果急起直追對決三星華為

2019-09-15 20:06中央社 台北15日電

蘋果推出新一代iPhone，首度搭載3鏡頭，相較早已推出3鏡頭或4鏡頭手機的業者例如三星及華為，蘋果的腳步足足落後一年以上，但在業界最強處理器的撐腰之下，急欲扳回一城。

蘋果秋季發表會推出3款新iPhone，全面升級鏡頭數及相機功能，包括搭載雙鏡頭6.1吋的iPhone 11，以及配備3鏡頭的5.8吋iPhone 11 Pro、6.5吋iPhone 11Pro Max。

就目前業界來看，智慧型手機搭載3鏡頭並不稀奇，蘋果要出奇制勝，靠的是新iPhone那顆「最強大腦」A13仿生晶片帶來的即時處理能力。

中央社記者上週前往舊金山蘋果總部參加iPhone新機發表會，根據現場實測，iPhone 11 Pro的3鏡頭相機在切換望遠、廣角、超廣角3種視角時相當順暢，顯示出來的色調也一致，除了蘋果針對相機鏡頭與軟體的調教功力，A13晶片的運算能力也功不可沒。

另外，蘋果全新推出的「夜間模式」採用DeepFusion夜拍技術，在按下快門前後一次拍下9張照片，再根據不同的曝光值，合成出品質最好的照片。加拿大超模羅查（Coco Rocha）日前在推特（Twitter）上搶先分享iPhone 11和iPhone X夜拍照片比較，可看出iPhone 11在低光源下拍攝的照片更明亮許多，這些改進都有賴iPhone軟體演算法和A13晶片的整合。

當然Android陣營也不是省油的燈，主打最新硬體規格。全球智慧型手機龍頭三星今年8月發表的GalaxyNote10+及Galaxy Note10分別搭載前1後4及前1後3的鏡頭配置，主鏡頭皆具備F1.5/F2.4智慧雙光圈，能根據明暗環境自動切換光圈調整進光量。

Note10+所搭載的VGA ToF（飛時測距）景深鏡頭更支援快速量測功能，讓相機化身度量儀，能掃描物體並立即轉換為可移動的3D效果圖；另透過遠距焦點收音功能，可針對特定區域的聲音進行收音放大，讓影片更具臨場感；搭配AR Doodle手繪動態攝影的功能，用戶可以透過S Pen觸控筆個性化照片，例如加上追蹤影像的動態圖案、特效、動畫等。

另一家Android手機大廠華為今年9月在柏林消費電子展（IFA）推出New P30 Pro，後置主相機採用4鏡頭系統，包括ToF深度感測鏡頭，在夜景模式中加入全新人像超級夜景，對夜晚人物臉部進行提亮和美顏，同時降低背景中光源的亮度，提升暗部細節表現。

相機技術的大幅提升，讓三星和華為在全球智慧型手機市場大有斬獲。國際研究暨顧問機構Gartner指出，2019年第2季全球智慧型手機銷售量年減1.7%，達3.68億支；在全球前5大廠商中，華為和三星的銷售成長最強勁，分別年增16.5%、3.8%，兩家公司合計拿下全球超過3分之1的智慧型手機銷售量。

反觀蘋果iPhone今年第2季總銷售量約3800萬支，年減13.8%，Gartner認為原因是去年推出的iPhone新機種的新功能少，且改變幅度不大，因此iPhone既有使用者不大願意換新機。

Gartner資深研究總監古普塔（Anshul Gupta）表示，高階智慧型手機需求放緩的幅度比中階和低階機種更為顯著，廠商為促使消費者換新機，正逐漸將多鏡頭相機、無邊框螢幕和大容量電池等旗艦機種功能，推廣到售價較低的智慧型手機。

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