影／多1顆鏡頭多1萬1 他分析：千萬不要買iPhone 11 Pro

2019-09-15 16:27 聯合新聞網 綜合報導



Youtuber劉沛在影片中分析這次蘋果新機的優缺點。 歐新社 分享 facebook 蘋果11日發表了iPhone 11系列3款手機，包括了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，吸引全球果粉的關注，大家除了關切價格之外，相機鏡頭也成為矚目焦點。這次Pro系列2款手機後端鏡頭變成3顆，讓許多人驚訝不已，Youtuber劉沛就在自己的影片裡分享對這次新機的看法，並直言「千萬不要買iPhone 11 Pro」。

劉沛先解釋這次新機的優點，他說這次iPhone升級主要是兩個部份，首先是螢幕。去年的iPhone XS螢幕是625尼特亮度，對比度是100萬比1，今年的iPhone 11 Pro螢幕是800尼特亮度，對比度是200萬比1。另一個升級的地方就是相機鏡頭，劉沛說蘋果發表會上用最多的時間講的就是相機，其中2個鏡頭是一模一樣，再搭配一個超廣角鏡頭，總共3個。

劉沛說3個鏡頭都是1200萬畫素，影片也能拍到4K、60格，而他認為最好的升級就是「前鏡頭」，畫素從去年的700萬變成1200萬，錄影也能從1080、60格升級到4K、60格，而且還能拍慢動作。

雖然這次新機升級了不少，但劉沛卻建議「不要買iPhone 11 Pro」，他解釋原因表示這次除了iPhone 11 Pro之外，蘋果同時還發表了iPhone 11，兩者的差別就在於後面少了一個鏡頭，螢幕差一點點，搭載一樣的晶片，等於速度是一樣的，再加上電池容量也差不多，但價格卻差了1萬1000元台幣。

劉沛表示，他對這次今年的iPhone 11 Pro有點失望，認為如果蘋果想要將「Pro」名稱加在新iPhone上，就應該要有真的「Pro」的東西在裡面，他舉例自己很討厭手機上的Lightning連接埠（充電兼耳機孔），如果Pro的話，應該要有一個USB-C，而且螢幕也應該要有更好的刷新率，例如90Hz或120Hz，但iPhone 11 Pro還是一樣只有60Hz的刷新率。

劉沛認為蘋果應該是想要保留這些更好的功能到下一次新機再推出，雖然他建議大家不要買iPhone 11 Pro，但也說這只是蘋果發布的資訊，他目前還沒有實際使用過，也許真正用過後會發現11 Pro有多很多東西。